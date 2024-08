Mirtha Legrand bailó una canción de Floricienta junto a Cris Morena y el video causó furor en la red

Mirtha Legrand y Cris Morena | Captura

Mirtha Legrand estuvo en la presentación de “Margarita”, la secuela de “Floricienta”, y sorprendió al bailar junto a Cris Morena el hit “Flores amarillas”.

La actriz y productora de la serie infantojuvenil compartió en sus historias de Instagram un video donde se la ve cantando el tema que interpretaba Florencia Bertotti en “Floricienta” hace 20 años atrás, y a su lado estaba la diva de la televisión bailando muy sonriente.

En el clip también aparecen Julia Calvo, Isabel Macedo y el resto del elenco juvenil que estarán en “Margarita”, la serie que se estrenará el 2 de septiembre.

El material rápidamente se viralizó en la red y los internautas dejaron comentarios para Mirtha Legrand, quien a los 97 años no dudó en divertirse junto a Cris Morena durante el evento.

Cómo será “Margarita”, la secuela de Floricienta

Tras una larga espera, finalmente a mediados de marzo se presentó el tráiler oficial de Margarita, la secuela de Floricienta creada por Cris Morena.

Desde las redes sociales de MAX, la plataforma donde se podrá ver la serie, compartieron el video mostrando cómo será la producción que contará la historia de la hija de Floricienta, el recordado personaje interpretado por Florencia Bertotti.

“Oficialmente, ya lo puedo contar… Llega un nuevo gran cuento que nos va a emocionar y hacer muy felices a todos. Este año, por MAX, van a poder ser parte de esta nueva historia: Margarita, que tu cuento valga la pena”, anunció Cris Morena en las últimas horas a través de la cuenta oficial de Instagram de la serie.

Florencia Bertotti y Fabio Di Tomaso, los protagonistas de Floricienta, no estarán en la secuela de la serie, pero si formarán parte del elenco Isabel Macedo, recordada por su papel de “Delfina”, y Graciela Stefani, quien supo ponerse en la piel de la villana “Malala”. Completarán el elenco adulto Julia Calvo, Rafael Ferro y María del Cerro, entre otros.

A su vez, el personaje de Margarita será interpretado por Mora Bianchi, una joven cantante y bailarina de 19 años. En el tráiler se puede apreciar que la serie tendrá nuevas canciones, además del hit “Por Qué“, que en su momento interpretó Bertotti, que revolucionó a los fanáticos.

Por qué Flor Bertotti no quiere volver a hacer Floricienta

Unas declaraciones de Florencia Bertotti vertidas un año atrás sobre su relación con Cris Morena y por qué no aceptó volver a una tercera temporada de “Floricienta” volvieron a viralizarse en las redes sociales.

“El personaje de Floricienta acababa de tener trillizos en la serie y yo a ella no me la podía imaginar como mamá, porque iba a ser una irresponsable. Ese personaje llevado a la maternidad me parecía difícil de contar”, comenzó la actriz.

“Pero básicamente lo que me pasó es que sentí que hasta ahí había sido perfecto, que más era querer aprovechar el éxito que estábamos teniendo. Yo siento que no podía a nivel físico, y emocional, seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura. Me pareció que estaba bien hasta donde habíamos llegado”, finalizó.

Por último, Florencia Bertotti cerró: “Con ese programa coseché cariño, amor. Me ve la gente muchos años después, y me tiene asociada a un momento lindo o un recuerdo de su infancia, con su familia, de ir al teatro. Sería muy desagradecida si no lo valorara, y si no lo tomara como la bendición de que la gente me recuerde con cariño”.