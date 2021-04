Mirtha Legrand anunció que recibió la segunda dosis de su vacuna. Ahora se la espera en TV

Con inmensa alegría Mirtha Legrand comunicó a todo el mundo que recibió la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Según informó Ángel De Brito, se la aplicaron casi un mes después de la primera. De este modo, cuando la dosis haga efecto la diva volvería a conducir su ciclo televisivo.

En su momento la conductora había comunicado: “Yo hasta que no me apliquen la segunda vacuna no haré nada“, en diálogo con Teleshow demostrando la prudencia y cuidado que sostuvo a lo largo de todo el 2020, resguardándose en su casa sin salir a ningún lado.

Finalmente el día esperado llegó y muy feliz lo anunció en sus redes sociales junto a el comprobante del recordatorio de cita.

¡Llegó el día tan esperado por mi! Acabo de recibir la 2da dosis de la vacuna@sputnikvaccine. ¡Estoy muy feliz! Esperaré el tiempo indicado para testear mis anticuerpos y así podré volver a trabajar. ¡Muchas gracias a todos!

En su momento, al momento de recibir la primera dosis, Mirtha había expresado: “Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega. Felicito al Gobierno de CABA por la atención en el Centro Islámico. ¡Por favor anótense y vacúnense!”.

Recordemos que la diva fue una de las pocas que respeto desde el momento cero el aislamiento y ni siquiera asistió al funeral privado por el fallecimiento de su hermana gemela Goldie sucedido el 1 de mayo del año pasado.