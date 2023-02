Mirko se puso a cantar “Tu turrito” en un programa en vivo y el video del momento se volvió viral

Sin duda alguna, Mirko es uno de los más mencionados por los medios y redes sociales. En parte se debe a que el nene de cinco años cuenta con un enorme carisma y simpatía. En esta oportunidad, el hijo de marley sorprendió tras interpretar Tu Turrito, la canción del momento.

A sus 5 años, Mirko Wiebees toda una sensación en las redes sociales. El hijo de Marley se convirtió en una estrella a partir de sus apariciones televisivas en Por el Mundo (Telefe) y no pasa desapercibido cuando se cuela en alguna entrevista a su papá. Y, cada vez que aparece en pantalla, se gana el corazón del público con su carisma y ocurrencias.

Este jueves no fue la excepción, ya que protagonizó un divertido momento en el programa Biri Biri. Su aparición fue muy divertida: interrumpió en el programa para cantar el hit “Tu turrito”, de Callejero Fino y Rei, y su performancesorprendió a todos los panelistas. “Quien iba a saber que eras mi mujer. Pero, mami, me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrolo”, cantójunto a los conductores. El video no tardó en hacerse viral.

Tras ese insólito momento, también interpretó “Butaquera”, de La Joaqui, Alan Gómez & El Noba, y logró el mismo efecto: que todos en el estudio se pusieran a cantar y lo acompañaran con las palmas.

Mirko sorprendió cantando en vivo (Foto: Instagram / republicaz)





Rápidamente, los usuarios de las redes sociales se hicieron eco de este divertido momento. “Mirko con mocos cantando ‘Tu turrito’ en vivo, se rompió la Matrix”, “Mirko cantando Butaquera y Tu Turrito me da años de vida”, “Mirko es un niño que ya sabe divertir a la gente”, “El hijo de Marley está cantando canciones ´turras´, pagó el internet para ver esto”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

La reacción de Marley al ver que un chico se tatuó la cara de su hijo por una promesa: “Mirko eterno”

Semanas después de que la Selección argentina se consagrara campeona en el Mundial de Qatar, todavía se siguen conociendo promesas que la gente hizo con el fin de que la albiceleste ganará el premio mayor.

Uno de esos casos fue el de un hombre que prometió que si Messi levantaba la Copa del Mundo se tatuaba la cara de Mirko, el hijo de Marley. Y, como las promesas se cumplen, hay foto del tatuaje.

“Uno prometió que si ganábamos el mundial se tatuaba a Mirko después de ese grito de gol en el primer partido que ganamos”, contó Marley en sus historias de Instagram.

Un hincha argentino se tatuó la cara de Mirko. (Foto: Instagram/marley_ok)

El tatuaje muestra la cara de Mirko gritando el primer gol contra México en fase de grupos, un momento de emoción que fue captado por la transmisión oficial del partido y no tardó en hacerse viral.