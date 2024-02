Milei volvió a cuestionar a los gobernadores y anunció asistencia por cuotas de colegios y vouchers

Milei: “Tarde o temprano vamos a derrotar la inflación”.

El presidente Javier Milei anunció este jueves que en los próximos días se lanzarán “vouchers para poder comprar útiles escolares, como una forma de contención a la clase media” así como una ayuda para hacer frente al pago de los colegios privados.

“Va a haber vouchers y financiamiento para alumnos. Están trabajando los ministros (Sandra) Pettovello y (Luis) Caputo. Estamos muy cerca de anunciar eso”, dijo Milei en declaraciones formuladas a la radio La Red.

“Vamos a incorporar un mecanismo de asistencia de clase media para que los chicos no pierdan el colegio porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio no solo es traumatizante para los padres sino también para los chicos“, anticipó el Presidente y dijo que esa ayuda también incluirá “vouchers para comprar útiles escolares”.

Los gobernadores “siguen pensando con la lógica del círculo rojo”

Milei señaló además que los gobernadores provinciales “siguen pensando con la lógica del círculo rojo”, al renovar sus críticas a los mandatarios por no querer ajustar el déficit de sus distritos.

Al ser consultado por el resultado del tratamiento del proyecto de ley Bases, el mandatario insistió en que fue “un triunfo rotundo” ya que el rechazo parlamentario sirvió para que se “acomodaran las fichas” por “orden espontáneo”, y para que se pusiera en evidencia quiénes están “del lado de la libertad y quiénes son colectivistas” que defienden “intereses particulares” y “privilegios de casta”.

Fue en ese momento en el que volvió a apuntar contra los gobernadores que -según Milei- “no la ven”.

LAS PROVINCIAS SE TIENEN QUE AJUSTAR Y NO HABRÁ MÁS OBRA PÚBLICA

Milei subrayó que no habrá más “obra pública” al ser “un mecanismo furioso de robo” y que las obras de infraestructura, como el Gasoducto del Norte, dependerán de la “iniciativa privada”, al tiempo que indicó que las provincias tendrán que recortar o redireccionar partidas si quieren continuar subsidiando al transporte, tras el retiro de fondos por parte de Gobierno.



Consultado por el pedido del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof de reactivar las obras públicas con financiamiento nacional en las provincias, Milei señaló, de forma tajante, que “no hay más obra pública”.



“Se cortó totalmente la obra pública. Es un mecanismo furioso de robo. Si hay una iniciativa privada, que se haga”, insistió hoy el Presidente en una entrevista que brindó esta mañana a la radio La Red.



En ese sentido, en el caso del proyecto de reversión Gasoducto del Norte, que ya fue licitado, afirmó que “lo podría hacer también el sector privado”.



“Le hicieron pompa al (Gasoducto) Néstor Kirchner y, al lado, hay uno hecho por el sector privado”, manifestó el mandatario.



Las obras de infraestructura fueron uno de los temas que se tocaron en la reunión que manutuvo Milei a principios de febrero con el CEO del fondo BlackRock, Larry Fink, según indicó el Presidente.



“Estuvimos hablando de las posibilidades que había en Argentina en función de los fondos que tienen y los tipos de asociaciones que habría con privados para poder avanzar en los regímenes de iniciativa privados. Ellos están muy interesados en el caso argentino. Llevamos muchos años de desinversión y el stock de capital está muy deprimido. Son inversiones de alto retorno con instrumentos muy largos en donde hay una oportunidad de negocios fenomenal”, señaló el mandatario.



En ese marco, Milei aclaró que el proyecto de ley “Bases” incluía un capítulos fiscal que permitía a las provincias tener un mejor tránsito en el recorte de su déficit fiscal, pero que los mandatarios provinciales leyeron ese gesto del gobierno como un signo de “debilidad” y apostaron a “rapiñar” dos puntos del PBI”.

El Presidente señaló que mientras el Gobierno central debió recortar un déficit de 15 puntos las provincias en conjunto deben hacer el esfuerzo por 1 punto y llamó a las jurisdicciones a “dejar de hacer recitales a beneficio y pagarle a los docentes”.

Al respecto, confirmó que no le corresponde a la Nación pagar el Fondo Educativo Docente y también ponderó la quita de subsidios al transporte.

“El gobernador de Córdoba se quejaba de que se caían 20 mil millones del subsidio al transporte. Gasta 26 mil millones en pauta oficial para que hablen bien de él”, cuestionó.

En el camino del déficit cero, subrayó que tampoco hay obra pública, a la que calificó de “mecanismo de robo furioso” y puso como ejemplo la ejecución del Gasoducto del Norte: “Que lo haga el sector privado”.

MILEI, A LLARYORA: “NO ESTOY PARA RESOLVER PROBLEMAS PSICOLÓGICOS”

El presidente Javier Milei dijo este jueves que no tiene que pedirle disculpas al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y afirmó que el alejamiento de Osvaldo Giordano del Anses se debió a que “está durmiendo con el enemigo”, en referencia a la pareja del exfuncionario, la diputada Alejandra Torres, que no apoyó la ley “Bases” en la Cámara de Dipuatdos.



“Yo no tengo que pedirle disculpas por nada. No estoy en política para resolver problemas psicológicos”, dijo Milei en la entrevista con radio La Red, luego de que en las últimas horas Llaryora le pidiera al mandatario que se disculpe con él, tal como hizo con el papa Francisco durante su reciente gira.

Milei: “Tarde o temprano vamos a derrotar la inflación”. /Foto: Camila Godoy

Inflación

En otro orden, que hay “un claro descenso” de la inflación tras publicarse el dato de enero de 20,6%, y subrayó que es “la primera vez que el ajuste recae mayoritariamente sobre la política”.

“En la primera semana de diciembre se observaban precios creciendo a un 1% diario y a un compuesto anual de 3.700%, el cual se aceleró a 7.500% en la segunda semana. Había señalado que si lográbamos que en diciembre cerraba en 30% era un muy buen numero porque implica que en la cuarta semana ya no había más subas. Y terminó en 25,5%”, indicó el Presidente en declaraciones formuladas esta mañana a la Radio La Red.

En este sentido, afirmó que, posteriormente, en enero, hubo un “arrastre estadístico de 6 puntos porcentuales”, además de factores estacionales.

“El 25% iba a ser un buen número y terminó 5 puntos abajo. Si se quita el arrastre, la inflación estuvo a menos del 15%. Así que hubo un claro descenso de la tasa de inflación”, destacó Milei.

Del mismo modo, señaló que hay una baja en la inflación mayorista, la cual se conocerá el próximo lunes.

“Del 54% que tuvimos (en diciembre) si se pasa a un 20% (en enero) significa que se recorta en dos tercios, con lo cual el laburo que se está haciendo es furioso”, remarcó el mandatario, y responsabilizó al anterior gobierno de la suba de precios pues –indicó- “el efecto entre que se emite dinero y lo que se ve en precios tarda 18 meses”.

“Toda esta pérdida del poder adquisitivo del dinero no es culpa mía; es fruto del descalabro monetario que causó el gobierno anterior. Yo vengo a corregirlo. Podría haber agarrado y seguir con las mismas políticas del gobierno anterior y, en este momento, estaríamos en una hiperinflación con 95% de pobres y una caída del PBI de 20%”, remarcó.

El mandatario adjudicó la baja a la aplicación de un “programa ortodoxo muy duro”.

“Básicamente había que frenar la emisión monetaria. Los dos canales que estaban disparando la emisión eran el déficit fiscal que estaba en torno a 5 puntos del PBI y el déficit cuasifiscal de Banco Central que eran 10 puntos adicionales. Empezamos a hacer recortes de gasto público, permitimos la licuación de partidas y eso hizo que lográramos el déficit cero en enero cuando se esperaba el equilibrio primario en enero y el financiero en marzo”, remarcó.

Del mismo modo, enfatizó el proceso de recomposición de reservas del Banco Central.

“Compramos US$ 7.000 millones desde que estamos en función cuando nos dejaron US$ 11.000 millones en negativo. También teníamos un problema de los pasivos renumerados que generaban una emisión endógena. A pesar de estos dos factores de expansión del dinero, hemos contraído por el fisco y por el Bopreal”, explicó el jefe de Estado.

De esta forma, indicó que la base monetaria “está clavada en US$ 8.000 millones”.

La acumulación de reservas y la estabilización de la base monetaria permiten –indicó- que el país “esté en un 87,5% de poder dolarizar”.

“Si terminamos de limpiar los pasivos financieros del Banco Central y luego la reforma del sistema financiero, ya se podría dolarizar indicó, aunque afirmó que esta ultima instancia “va a demandar más tiempo”.

Milei señaló que, según el FMI, dicho saneamiento de pasivos se daría “a mitad de año” y que, una vez concluido, se va a “liberar el mercado de cambios”, lo cual dará el valor al cual se va a dolarizar pues está se hará “al precio de mercado”.

Finalmente, reiteró que la suba de precios de los últimos meses es consecuencia de que “no se puede vivir eternamente por encima de las necesidades”.

“Lo que estamos haciendo es sincerar la situación. Es la primera vez que el ajuste recae mayoritariamente sobre la política y la primera vez en los últimos 100 años que Argentina está haciendo lo que verdaderamente fue exitoso en el mundo. Por lo tanto, esta vez el esfuerzo tiene sentido porque hay luz en el final del camino. Estamos haciendo lo que el manual marca así que tarde o temprano no solo vamos a derrotar la inflación, sino que vamos a volver a ser un país próspero”, concluyó Milei.

Posible alianza con el PRO

En línea con las versiones de un posible acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei afirmó que “con el paso del tiempo” el PRO y la Libertad Avanza “van a ir a una convergencia” gracias al “reordenamiento ideológico” que generó el frustrado tratamiento de la ley Bases en la Cámara de Diputados.

“En Diputados, el bloque del PRO trabajó de manera muy coincidente con nuestro bloque, en un orden espontáneo se acomodaron las fichas. Hay una posición que, con el paso del tiempo, los dos espacios vayan a una convergencia”, dijo Milei en declaraciones a radio La Red.

“No los vamos a dejar de garpe”, manifestó Milei sobre la situación de los jubilados

Milei responsabilizó de la pérdida de ingresos de los jubilados a la “fórmula del kirchnerismo” y a la falta de aprobación del Congreso de un nuevo parámetro propuesto por el Gobierno de actualización por inflación, pero indicó que el Gobierno no dejará “de garpe” a los beneficiarios. “La fórmula es del kirchnerismo. Con lo cual, les hicieron un daño enorme a los jubilados. No es algo que causé yo. Si dejamos que la fórmula corra, van a estar perdiendo 2 puntos del PBI, mientras que, con la fórmula que estamos proponiendo, recuperarían 1,5 puntos del PBI”, afirmó Milei a radio La Red. El jefe de Estado lamentó que la nueva fórmula de movilidad quedara “empantanada” en el Congreso, pero, de todos modos, afirmó que el Gobierno planea continuar con mecanismos de compensación con la actual fórmula vigente. “Si el Congreso no colabora en una solución que tenga sentido y racionalidad económica, y se dedica a bloquear la que nosotros hicimos que sí la tiene, nosotros no los vamos a dejar de garpe (a los jubilados) y les vamos a seguir dando asistencia de alguna manera para tratar de compensarlos”, afirmó Milei. En ese sentido, indicó que la compensación otorgada por el Gobierno equivale a “1,5 puntos del PBI” y sostuvo que “justamente una de las cosas que ponderó el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue como nos ocupamos de la cuestión social”.

Docentes

Sobre el Fondo de Incentivo Docente, Javier Milei dijo que, como la Argentina “es un país federal, la responsabilidad de la educación es de los gobernadores” y, por ello, el Fondo de Incentivo Docente “lo tienen que pagar de la propia”.

“Que dejen de hacer recitales a beneficio y paguen a los docentes, en lugar de estar contratando artistas para hacer publicidad política”, insistió.

Asamblea Legislativa

El presidente Javier Milei también confirmó que hablará ante la Asamblea Legislativa el próximo 1 de marzo, en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso nacional.

“Sí, obvio que voy; hay una cuestión de protocolo. La asunción podía hacerla donde yo quería, y lo hice de espaldas a los políticos, pero la Asamblea Legislativa, cuando se hace la apertura de las sesiones, es a la asamblea, adentro del recinto”, sostuvo.