Milei: “Si iba con Bullrich ganábamos en primera vuelta”

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, habló sobre el último debate presidencial de cara al próximo balotaje que sucederá el 19 de noviembre y señaló que está “satisfecho con lo que pasó ayer”, aunque mencionó que “hubo agresiones fuertes por parte de Massa”.

El libertario volvió a referirse al tercer debate presidencial y continúo respondiéndole al candidato oficialista: “Había una intención de Massa para alterarme”, y luego agregó: “El que trabajó toda su vida en el sector público no hizo ningún psicotécnico, yo que trabajé en el privado sí”.

Además, reiteró que una de las “mentiras más exitosas” es la que tiene que ver con la suba de la tarifa del boleto: “Con un boleto de $336 ya estaría en equilibrio no de $1000, pero no voy a tocar los subsidios hasta que no se recuperen los sueldos”.

Luego resumió: “Puede ser que Massa tenga mejor oratoria que yo”, sin embargo indica que “Massa está super coucheado, se lo vio soberbio y agresivo, y cínico y mentiroso”.

En otro momento de la entrevista, se refirió al apoyo que obtuvo por parte de los líderes del PRO y dijo: “ Lo que hacen Macri y Bullrich es patriótico”. En ese sentido, se refirió a la posición que tomó Gerardo Morales y mencionó que él “traicionó a Bullrich”, ya que “a Morales no se le ocurriría hacer algo sin tener un tongo en el Estado”.

“Tenés a más de la mitad de la población defendiendo las ideas de la libertad, después podes discutir si el cambio es más rápido o no”, sostuvo el líder de La Libertad Avanza y subrayó: “Si iba con Bullrich ganábamos en primera vuelta”.