Milei señaló que “la dolarización se va a hacer a precio de mercado, hoy sería a $730”, afirmó que el FMI aceptó su plan.

Milei afirmó que el Fondo Monetario Internacional aceptó su plan para dolarizar la economía

Compartió un artículo periodístico que asegura que el Fondo “dio el visto bueno” para implementar aquel plan.

Un artículo publicado por La Derecha Diario asegura que el Fondo Monetario Internacional aceptó el plan de Javier Milei para dolarizar la economía argentina. La nota fue compartida en su perfil de X por el candidato a presidente de La Libertad Avanza.

“El FMI le dio el visto bueno para la dolarización y y aceptó el plan de Javier Milei para ejecutarla en el país”, se titula la nota que publicó el medio.

En otro post que compartió quien fuera el candidato más votado en las últimas PASO, el periodista Eduardo Menoni afirmó que el organismo internacional de crédito “le dio el visto bueno” al economista “para la dolarización de Argentina y aceptó su plan de gobierno para ejecutarla en el país”. “Los zurdos empobrecedores perdieron, como en El Salvador y Ecuador, el dólar sería la moneda oficial”, concluye el mensaje.

“El FMI ya se encuentra asesorando oficialmente a Javier Milei para poder instrumentar su programa de la mejor manera posible. Y en respuesta al pedido que había hecho Roque Fernández en la última reunión que mantuvieron ambos equipos (el viernes después de las elecciones), el Fondo Monetario envió al menos tres documentos de trabajo que tratan la dolarización y sus efectos de corto y largo plazo”, informa La Derecha Diario en su artículo.

El plan que Milei toma como referencia está diseñado por los economistas Emilio Ocampo y Nicolás Cachanosky. Tras las PASO, sus asesores plantearon que el programa podría implementarse en un segundo mandato, siempre y cuando estén dadas las condiciones.

Milei y parte de su equipo se reunieron con representantes del Fondo Monetario días después de las PASO, en las que el libertario se consagró como el candidato más votado con el 30%.

“La discusión fue una oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre las perspectivas económicas actuales de Argentina y entender sus prioridades de política económica”, indicaron desde el organismo.

“El FMI ha tenido una actitud muy colaborativa en la reunión y acordamos en avanzar en un trabajo conjunto”, fue lo que informó el libertario, quien prometió un ajuste fiscal más severo que el que pide el Fondo.

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, ratificó este miércoles una de sus propuestas más contundentes: la dolarización. En ese sentido, sostuvo que cuenta con los recursos necesarios para hacerlo.

A su vez, precisó que el tipo de cambio al que se realizaría sería al “de mercado” tomando como referencia el Contado con Liquidación de $ 730.

“La dolarización se va a hacer a precio de mercado; hoy sería a 730 pesos”, dijo.

“En el día de hoy voy a estar hablando de lo que popularmente se discute como dolarización, pese a que hace siete años que hablo de competencia de monedas. Parte de este trabajo es lidiar con los mienten de manera directa, o deformando lo que uno dice, o intentan formar opinión con datos falsos”, enfatizó Milei.

Milei explicó su propuesta en el 9° Latam Economic Forum que se desarrolló en un hotel céntrico de la Ciudad de Buenos Aires. Allí apuntó contra sus críticos: “Parte de mi trabajo es lidiar con los que miente en manera directa o deformando lo que uno dice, o intentan formar opinión con datos falsos”.

Cómo se hará la dolarización de Milei

El candidato que compite para ser presidente el próximo 22 de octubre, explicó los detalles de su propuesta de dolarización en Argentina. “Una de las estupideces más grandes que escuché es que dolarizar conduce a una hiperinflación. Escuché muchas estupideces pero esta entra en el plano de las inimaginables. Justamente nosotros proponemos esto para evitar la hiperinflación. Yo no tengo la culpa de que sean tan brutos que no sepan nada”, resaltó.

Milei explicó que el pasivo del Banco Central se compone de la base monetaria y las Leliqs, que en conjunto suman unos US$ 40.000 millones. A su vez, indicó que el Banco Central tiene reservas por unos US$ 10.000 millones que se utilizarían para rescatar la base monetaria y que las Leliqs se rescatarían a partir de la venta de títulos públicos actualmente en poder del BCRA cuya valuación nominal es de US$ 120.000 millones, pero de mercado es de US$ 30.000 millones. “Con estos recursos podemos dolarizar”, insistió.

En cuanto a la instrumentación, se pronunció a favor de un esquema similar al de El Salvador donde se propuso que la gente libremente cambie su moneda por dólares y que cuando se llega a los dos tercios se convalida legalmente. “Por eso la velocidad tendrá que ver con la velocidad con la que la gente cambie sus pesos por dólares”, indicó.

En ese marco advirtió: “Si llegamos a dolarizar antes de las elecciones de medio término vamos a tener una mayorías arrolladoras que nos permitirán llevar a la Argentina a ser potencia en los próximos 35 años”.