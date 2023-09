Milei se concentra en la preparación del debate y busca minimizar el riesgo de la exposición

Javier Milei tiene decidido bajar el perfil

El escándalo por la maniobra en un cajero del puntero del PJ Jorge “Chocolate” Rigau en la Legislatura bonaerense. El tratamiento en el Congreso de la reducción de la jornada laboral. La profundización del plan de Sergio Massa para desembolsar millones del Estado en ayuda social para sumar adhesiones en la previa de las elecciones. La reaparición de Cristina Kirchner con fuertes críticas a su campaña. A menos de un mes de las elecciones generales, el candidato más votado en la PASO, Javier Milei, no emitió una sola palabra sobre los temas más relevantes de la agenda política y suspendió de cara a las próximas dos semanas sus actividades de campaña, al tiempo que evita las entrevistas con los canales de TV en donde suele ser habitué. En cambio, se muestra hiper activo en redes sociales.

En su entorno niegan que se deba a la intención de cuidar el porcentaje que logró sumar, según las encuestadoras, en los días posteriores a las Primarias que lo dieron ganador. Desde entonces subió entre 5 y 6 puntos, y entró en un estancamiento, aunque en lo alto. Según aseguran, la suerte de ostracismo en campaña fue planeado, se extenderá por dos semanas, y se debe a que está “absorbido” por la preparación del debate, que tendrá su primera edición el próximo domingo, en Santiago del Estero, y la segunda siete días después, en CABA. “Javier es muy estudioso. Está absorbido. No va a aparecer opinando sobre otros temas ni haciendo bajadas al territorio durante esta semana y la que viene”, informaron en su entorno.

El candidato presidencial sí está muy activo en la red social X (ex Twitter), donde repostea mensajes de otros usuarios u opina sobre temas que elige con cuidado. El más reciente fue la cifra de pobreza, pero en los últimos días se dedicó a replicar decenas de críticas de usuarios y referentes de su frente político contra la empresa Nosis por publicar información errónea sobre su actividad en el Estado en el pasado; contra la ex gobernadora bonaerense de Cambiemos, María Eugenia Vidal; su rival de Juntos por el Cambio,Patricia Bullrich, el kirchnerismo en general; la inflación; y a varios medios de comunicación. Tuits que combinó con elogios a su plan de dolarización y a su asesor y eventual titular del Banco Central, Emilio Ocampo, principalmente. Milei elige cuidadosamente sus apariciones en la previa del debate presidencial. Anteayer se reunió con el embajador de EEUU, Marc Stanley por dos semanas tiene previsto hablar sólo por redes sociales

Su última entrevista con un medio fue la semana pasada y su último discurso, el viernes, en Parque Norte, en el acto que le organizó el jefe de los trabajadores gastronómicos, Luis Barrionuevo. Y el lunes bajó al territorio en San Martín con su hermana, Karina, y la candidata a gobernadora, Carolina Píparo. Pero no tiene previsto aparecer ni dar nuevos mensajes en público. Esta semana, por fuera de esa recorrida puntual y el debate, su única actividad habrá sido -si todo sigue como lo planean-, el encuentro con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, celebrado ayer con hermetismo y corte de pelo mediante.

Además de la preparación de la contienda verbal con sus contrincantes, en los altos mandos de LLA hay quienes admiten que Milei decidió bajar el perfil por conveniencia electoral. “Siempre hay un cálculo. Estando primeros es una estupidez sobre-exponerse. Estaba yendo todos los días a la TV, es fácil pisar el palito así”, deslizó un armador, mientras crecen las suspicacias sobre el silencio respecto del caso de “Chocolate”, donde los mecanismos corruptos de “la casta” que suele denunciar quedaron evidenciados al máximo. Sólo se manifestaron al respecto los legisladores locales, con un escueto comunicado; y Píparo mostró su rechazó por Twitter.

Según explican en LLA, el corrimiento del mainstream mediático tiene que ver con su “decepción” con varios periodistas y medios. “Probablemente hablemos cada vez más por redes y menos con la prensa. En realidad, si te lo ponés a pensar, no necesitamos a los medios”, dicen. Milei prefiere enfocarse en los temas económicos (su fuerte discursivo y principal motivo de adhesión de sus seguidores), algo que no puede manejar cuando se enfrenta a preguntas periodísticas, donde el abanico de temas se expande sin control previo. El economista junto al presentador norteamericano Tucker Carlson

Esta semana, en el peronismo festejaban ciertos análisis de opinión que les indicaban que las declaraciones de Milei contra el papa Francisco -en su diálogo con Carlson Tucker- cayeron muy mal en el interior y, sobre todo, en las provincias del norte, donde Milei tuvo mejor performance en comparación con la provincia y la ciudad de Buenos Aires. En la cúpula de La Libertad Avanza aseguraron no tener registros de un impacto negativo de esas u otras declaraciones, y recordaron que no miden de manera minuciosa las consecuencias de sus dichos. Pero ayer Milei canceló una entrevista con el presentador de CNN Fernando del Rincón, que viajó exclusivamente a la Argentina para hablar con los candidatos presidenciales en su ciclo Conclusiones y reveló, en la previa de su diálogo con Patricia Bullrich (JXC), que Massa directamente no le había aceptado la invitación, y que el líder libertario había accedido a un encuentro grabado pero lo suspendió “con menos de un día de antelación”.

No es la primera vez que el candidato más votado decide poner un freno al rally de apariciones que lo llevó a la cúpula a nivel nacional. La segunda semana después de la PASO se había apartado por unos días, y en su círculo prometían que se “guardaría” indefinidamente para “cuidarse”. Pero la decisión duró poco, y “el león” pronto volvió a aparecer en el prime time.

En esta ocasión nada indica que vaya a mantenerse firme con su plan de bajar los decibeles. “Con nosotros nada está totalmente establecido. Somos más disruptivos y no tan organizados. Pasa en todos los espacios políticos, pero en el nuestro más”, dijo un armador. “Javier es especial. No es lineal. Hoy dice una cosa y mañana hace exactamente otra. Pero esto es lo que se decidió ahora”, agregó otro colaborador.

Inclusive su aparición en el debate genera dudas en el frente libertario, a pesar de que están confiados en la capacidad de oratoria del líder. “Va el domingo porque es obligatorio. Pero el que está primero siempre tiene mucho más para perder que para ganar”, admitió uno de sus alfiles.