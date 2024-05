Milei presentó su libro en el Luna Park y cantó “Panic Show” para abrir su discurso

El presidente Javier Milei inició la presentación de su último libro cantando la canción “Panic show” de La Renga, a la que me modificó la letra para señalar: “Toda la casta es de mi apetito”. Así se reflejó de inmediato en los Medios.

El mandatario nacional salió al escenario a las 21.15 junto a una banda integrada, entre otros, por el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Alberto Benegas Lynch.

Además, el presidente Javier Milei volvió a referirse hoy de forma irónica a la crisis diplomática con España y afirmó que la canciller Diana Mondino iba a pedirle “horas extras”.

“Mondino me va a pedir horas extras”, dijo el jefe de Estado al responder a los militantes que corearon consigas en contra del presidente de España, Pedro Sánchez.

El mandatario argentino volvió a apuntar contra el Estado y dijo que “el problema no es la gente, el problema son los políticos”.

“Algo incómodo a los políticos, los únicos monopolios que son malos es cuando el monarca o el señor feudal le daba a una empresa la potestad para hacer la única empresa que vendiera ese producto en ese lugar y si alguien violaba eso le caía con el Estado encima. El problema es malo cuando el estado está en el medio. por lo tanto el problema sigue siendo el maldito Estado”, agregó.

“Mi reflexión, que obviamente le va a parecer a alguien un poquito extrema, como todo lo que hago, es que los fallos de mercado no existen. Si ustedes consideran que hay un fallo de mercado, lo primero que sugiero es que revisen que no haya intervención del Estado, porque si está la intervención del estado el problema no es del mercado, el problema son los políticos”, concluyó.

Al finalizar, Javier Milei improvisó un panel con Espert y Adorni para presentar su libro.