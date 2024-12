Milei: “Nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas”

El presidente Javier Milei cerró el evento de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Argentina con un discurso que se centró en sus logros como presidente a un año de su asunción y destacó por sobre todas las cosas la batalla cultural que está llevando adelante el liberalismo.

La CPAC Argentina es uno de los foros de debate conservadores más importantes del mundo, que reune a cientos de referentes de derecha de Estados Unidos, Brasil y Argentina, entre otros países.

“Tenemos que cuidar las ideas, si no damos la batalla cultural, no importa cuán buenos seamos gestionando, si la cabeza falla, no llegamos a ningún lado. Hay que ganarles en todos los terrenos y terminar con la basura del socialismo”, mencionó Milei.

El presidente apuntó contra la Izquierda, contra presidentes y ex presidentes de la región: “En el mundo, de la mano de Trump, de Bukele, y acá, se respiran nuevos vientos de libertad”.

“En pocos días se cumplirá un año de que asumimos, dijeron que no teníamos el volumen político para gobernar, que no nos alcanzaban los diputados, que no sabíamos de política, que éramos torpes y que no sabíamos negociar”.

“Todos daban por hecho que íbamos a fracasar, y hoy los mismos politólogos y periodistas, reconocen entre dientes, del manejo del poder que tiene este gobierno”.