Milei: “La solución para la violencia de los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer”

El presidente Javier Milei sostuvo que “el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones” y señaló que la problemática de la violencia de género fue usada “no solo para hacer negocios, sino también para hacer política”.

“A pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad. Sin importar las consecuencias. Porque ese es nuestro compromiso con la sociedad”, planteó Milei en una extensa publicación que hizo en sus redes sociales con el título “La hipocresía progresista”.

“Cumplido el día 1 de gobierno terminando con esta estafa que titularon ´políticas de género´. Una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos”. Ese compromiso, dijo el mandatario

“Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres. Décadas de estudios científicos son prueba de ello”.

El Presidente sostuvo que “la única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen. Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios”.

“Siempre sostuvimos lo mismo y, como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política”.

“Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etc. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”, concluyó el mandatario.

La denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández

Fernández fue denunciado este martes por “violencia física” y “terrorismo psicológico” por parte de Yañez, por lo que la Justicia le impuso medidas de restricción y la prohibición de salida del país.

La Justicia había encontrado unos chats, donde Fabiola Yañez envía una imagen y cuenta sobre la situación de violencia, que surgieron del celular de María Cantero, secretaria de Fernández, que fue capturado en el marco de la causa de los seguros de dependencias públicas.

¿Qué pasó entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández?

Carolina Amoroso y Sandra Borghi informaron que Fabiola Yañez “denunció a Alberto Fernández, efectivamente”.

“Ella se presentó frente al juez Ercolini y le contó toda su verdad. ¿Cuál es su verdad? La violencia física y psíquica que recibió durante el último año de mandato, sobre todo, de Alberto Fernández. Todo esto pasó mientras Alberto Fernández era Presidente”, señaló Borghi.

¿Alberto Fernández golpeó a Fabiola Yañez?

A la par de la investigación sobre el escándalo de los seguros, el expresidente Alberto Fernández vuelve a estar en el ojo judicial por chats que evidenciarían actos de presunta violencia de género sobre su pareja Fabiola Yañez.

Según reveló Clarín, las pruebas se detectaron en el celular de la histórica secretaria del exmandatario, María Cantero. Su teléfono móvil fue secuestrado y peritado en el marco de la causa que conducen el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini. Allí se indaga sobre la intervención de intermediarios en contratos de pólizas entre organismos del Estado, gracias a un singular decreto presidencial.

La nueva polémica surgió en medio del peritaje de la Policía Federal sobre el contenido del celular de Cantero, desde 2019 hasta este año.

Aunque se buscaba información sobre Fernández y su vínculo con la trama ilícita de los seguros, había información mucho más sórdida para Fernández. El juzgado fue notificado de que en el celular había pruebas de la posible comisión de un delito: violencia de género contra Fabiola Yañez, aparentemente perpetradas por su marido en la Quinta de Olivos.

Alberto Fernández, Fabiola Yañez y su hijo

Entre las imágenes encontradas, se incluyen fotos de la ex primera dama con signos visibles de golpes. Además, se descubrieron audios y chats donde Yañez describe presuntas golpizas sufridas en la Quinta de Olivos.

La pericia oficial del teléfono de Cantero -a la que accedió Infobae– secuestrado por la Policía Federal en marzo,la pareja utilizó sus vínculos con Casa Rosada para concretar millonarios contratos a través de las relaciones de la ex secretaria con los funcionarios.

Los chats revelan queMartínez Sosa visitó en varias ocasiones la quinta de Olivos y que incluso se entrevistó con Alberto Fernández, a pesar de que sus ingresos no figuran en los registros oficiales.

En el marco del allanamiento ordenado por el juez Julián Ercolini, se detectó que la ex secretaria hacía de nexo entre su marido y el entorno del ex mandatario para avanzar en los acuerdos comerciales.