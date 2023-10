Milei explicó por qué no fue a IDEA y dijo que “cuanto más alto esté el dólar, más fácil es dolarizar”

(Foto: NA)

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, explicó este jueves por qué decidió no asistir al coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata, y, en cambio, participar de un almuerzo con empresarios en un restaurante ubicado en la misma ciudad balnearia. Además, apuntó contra los que “agitan el caos” y aseguró que “cuanto más alto esté el precio del dólar -blue-, más fácil es dolarizar”.

“Los contratos y los derechos de propiedad se respetan a rajatabla. Agitar el fantasma del default me parece una irresponsabilidad, no se puede estar agitando el caos en esta situación. No vale todo“, afirmó Milei cuando le consultaron por la deuda en pesos, ni bien se bajó de la camioneta que lo trasladó hasta el restaurante Furia, ubicado a unas 30 cuadras del Hotel Sheraton donde, al mismo tiempo, Patricia Bullrich disertaba ante los empresarios en el coloquio que organiza todos los años Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Ante otra pregunta de la prensa, Milei confirmó que la propuesta de dolarizar la economía sigue en pie y afirmó que “cuanto más alto esté el (valor del) dólar, más fácil es dolarizar”. Este jueves, la divisa se mantenía por encima de los $840 en el mercado informal. También ratificó que “cerrar” el Banco Central “es una política inamovible”.

El economista, al igual que el resto de los candidatos presidenciales, estaba invitado al coloquio. Sin embargo, rechazó la invitación para participar de un almuerzo que, afirmó, tenía en agenda desde hace varios meses, invitado por su “amigo” y candidato a senador nacional por la Provincia de Buenos Aires, Juan Nápoli. “Puedo elegir no ir a un lugar si no me tratan bien”, agregó Milei al justificar su ausencia en aquel evento. Y completó con una denuncia contra la señal de noticias TN, a través de un diálogo con su cronista en la ciudad balnearia: “El canal para el que vos trabajas también me trata muy mal. Tienen una lista enorme de periodistas que me tratan muy mal mintiendo sobre mí”.

Javier Milei junto a su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el candidato a senador nacional Juan Nápoli.

El candidato libertario fue incisivo al señalar que los empresarios que optaron por ir al almuerzo y no al coloquio a escuchar a Bullrich “están entendiendo cómo pasan las cosas”. Detrás suyo, Nápoli acotó que de la reunión participarían los empresarios “más importantes del país”.

“Todos los argentinos de bien van a estar mejor si ganamos nosotros -prometió Milei-. Los que van a estar mal son los chorros y los corruptos”.

Aseguró, por otra parte, que ya designó a su ministro de Economía y que incluso participa de las “reuniones de gabinete” que organiza el libertario. Pero que aún no lo dará a conocer “para que no lo operen”.

Al profundizar sobre los recortes que pretende aplicar en caso de ser electo presidente, dijo que la “motosierra” pasará sobre la obra pública y las transferencias discrecionales a las provincias; las jubilaciones de privilegio y el déficit de las empresas públicas a través de la privatización. Al mismo tiempo, advirtió que el cepo cambiario se levantará una vez que resuelvan el tema de las Leliq. “Si abriéramos hoy el cepo, podríamos impulsar una hiperinflación”, advirtió.

Consultado sobre quiénes integran “la casta” que él condena, dijo que está compuesta por “los políticos corruptos; los empresarios prebendarios; los sindicalistas que entregan a sus trabajadores; los micrófonos ensobrados, que ocultan estos negocios inmundos, y los profesionales cómplices de los políticos que le dan una pátina intelectual al robo del Estado, y eso puede incluir economista, abogados, encuestadores que mienten y demás”.

“Es un grupo de cinco sectores que están en connivencia para mantener un sistema que ha hecho que Argentina de ser el país más rico del mundo, hoy esté debajo de la mitad de tabla”, sintetizó.