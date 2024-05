Milei encabezó un homenaje a Menem en Casa Rosada: “Les duela o no, fue el mejor presidente de la historia”

Javier Milei encabezó este jueves la colocación del busto del ex presidente Carlos Menem en el Salón de los Bustos de Casa Rosada.

“Hoy estamos haciendo un acto de justicia, traemos su imagen a la casa desde la que gobernó la Argentina durante más de diez años. De esta manera, estamos reconociendo su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos. Tres veces electo gobernador, dos veces electo presidente, tres veces electo senador, siempre por el voto popular”, destacó el jefe de Estado.

Milei, que se emocionó en varios tramos de su discurso, calificó a Menem como “el mejor presidente de la historia” y recordó una premonitoria conversación que mantuvo con el ex mandatario durante una cena en Buenos Aires: “Me dijo algo que me dejó helada la sangre. Me dijo ‘Vos vas a ser presidente de la Agentina, pero lo vas a hacer mejor, porque no sólo tenés la intuición y el coraje, sino que tenés el conocimiento’. Yo le contesté: ‘Odio la política’. Y el me respondió: ‘Yo nunca me equivoco'”.

Rodeado de los bustos de los ex presidentes argentinos, Milei trazó un paralelismo entre su gestión y la de Menem, y se comparó con Domingo Faustimo Sarmiento, a quien, señaló, llamaban “El loco”.

“A la inflación le estamos ganando, quédense tranquilos”, dijo en otro momento, en la antesala de que el INDEC dé a conocer el dato de inflación de abril y ante la expectativa del Gobierno de sostener la tendencia descendente de los últimos meses. “Vamos a sacar la Argentina adelante”, prometió en su cierre.

Javier Milei, Eduardo Menem y Zulemita Menem descubren el busto del ex presidente Carlos Menem. Foto: Captura.

“Fue un verdadero líder”

Luego de que Milei y la hija del ex presidente descubrieran la escultura, y tras las palabras de Zulemita, el hermano de Menem, Eduardo, ex presidente provisional del Senado durante los diez años de gestión del riojano, agradeció la “valentía”de Milei de reconocer a quien, además de presidente, fuera gobernador de La Rioja y senador en representación de esa provincia. “Cuando alguien habla bien de Menem, sale el elenco permanente de denostadores, de depredadores de la honras y los errores ajenos, tanto de opositores como de ciertos sectores de la prensa”, dijo.

“Este busto tendría que haber sido colocado antes, estaba ahí en algún rincón, pero las mezquindades políticas, las miserabilidades de la política, hicieron que no esté acá, donde, por gentileza del Presidente, lo han colocado”, siguió, para luego enumerar los hitos de su gestión.

Eduardo Menem, hermano del ex presidente. Foto: Captura.

En este punto, Eduardo Menem destacó las reformas implementadas durante la década del ’90, como las privatizaciones, y apuntó contra el kirchnerismo, al que endilgó haber hecho “retroceder al país hasta dejarlo en la situación calamitosa al terminar sus gobiernos”.

En esa línea, también valoró la convertibilidad, la cual, sostuvo, posibilitó casi una década de “estabilidad”: “El PBI creció un 48% y el PBI interno per cápita, el 31%, el tercero más alto de la historia”.

“Fue un verdadero líder, por naturaleza propia, porque demostró tener las condiciones para serlo. Él no sólo era, sino que se consideraba un líder, y tuvo la valentía y el poder de decisión demostrado cuando tuvo que asumir su primer mandato seis meses antes de lo que correspondía en medio de un tremendo caos social y económico”, resaltó.

En otro pasaje de su alocución, Eduardo Menem se refirió a las causas judiciales que debió enfrentar el ex presidente cuando abandonó el poder: “Soportó un proceso de demonización bochornoso”.

“Los Gobiernos que lo sucedieron le promovieron juicios penales por causas políticas, los que fueron vehiculizados por medio de jueces y fiscales venales, sumisos al poder de turno o deseosos de la gloria por haber procesado o condenado a un Presidente de la Nación. En la mayoría de los juicios fue absuelto, pero los hicieron durar muchos años, para tenerlo en la picota y ser presa de los ataques de los opositores y de cierta prensa”, recordó.

“Desde el más allá, estará agradeciendo este justo homenaje brindado por el presidente Milei, al mismo tiempo que le estará deseando el mayor de los éxitos, en este difícil camino que alguno vez supo transitar, con la misma finalidad, la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”, dijo al final de su discurso.

Participaron del acto de este mediodía el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, familiares del ex mandatario y sus ex funcionarios. Además, estuvieron la actual secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y ministros del Gabinete nacional.

“En ejercicio de la primera magistratura, el presidente Menem lideró una profunda transformación del Estado y la sociedad argentina, que se institucionalizó en la reforma constitucional de 1994. La política exterior durante su mandato estuvo orientada a posicionar a la Argentina como protagonista de los esfuerzos de cooperación internacional para garantizar la paz y la seguridad mundial, al tiempo que se fortalecían los lazos de amistad con la región MERCOSUR y el resto del mundo”, destacó la Casa Rosada.

“Las reformas estructurales estimularon la inversión, diversificaron las exportaciones y mejoraron los salarios, provocando esto una modernización de la organización económica. En los diez años de su gobierno, Argentina vivió un clima de libertad irrestricta, en el que prosperó la cultura, la educación, las ciencias y la innovación tecnológica”, añadió el locutor oficial.