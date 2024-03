Milei despidió al secretario de Trabajo por el aumento de sueldos para él y los miembros del Gabinete

El presidente Javier Milei despidió al secretario de Trabajo, Omar Yasín, por los aumentos de sueldos para él y los miembros del Gabinete nacional.

“Lo he despedido, en este momento lo están notificando por este error que no debería haber cometido”, anunció el mandatario durante una entrevista con LN+.

Tras la polémica que provocó la medida, retrotraída este lunes, Milei explicó: “Esto fue aclarado en enero. El consenso de todos los ministros era: ‘Nosotros tenemos que quedar con los sueldos congelados'”.

“A los cargos políticos no se les dio el aumento, lo que sucede es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios y se dispara un decreto que había enviado Cristina Kirchner que señalaba que estos puestos jerárquicos no podían ganar menos que las personas que están por debajo en la estructura y ahí se disparó el aumento”, agregó. Y completó: “Todas estas cosas están escondidas y salvo que seas un experto de toda esta maraña, no te das cuenta. Y la realidad es que nosotros somos outsiders“

Sobre el cruce por X con la ex presidenta Cristina Kirchner, comentó: “Es interesante porque cuando la discusión avanza, ella no se hace cargo de su decreto, como no se hace cargo de un montón de cosas. ¿En qué derivó la discusión? Ella está muy preocupada por los jubilados entonces yo le dije que resigne su jubilación de privilegio, de más de 14 millones de pesos, y que ya que está tan comprometida con los jubilados, vaya por la mínima”.

“Lejos de darme una respuesta contundente, hizo psicología berreta, más que nada proyectando, pidiendo que esté tranquilo. Yo estoy tranquilo, la que tiene que estar nerviosa es ella, que tiene una jubilación de privilegio de 14 millones de pesos. La he dejado expuesta frente a su incoherencia”, sostuvo.

Volviendo a los aumentos en el sueldo de los miembros del Ejecutivo, Milei precisó que el importe correspondiente a la actualización salarial será descontado el mes que viene.

“Se ha depositado y lo que se hace el mes que viene es que se descuenta cuando se hace el pago. Seguimos con esta tesitura que acá el ajuste lo pagan todos en especial la política”, remarcó.

Asimismo, aprovechó para desvincular al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la vicepresidenta Victoria Villaruel, del incremento salarial a legisladores, que también fue retrotraído.

“Vos podés decir ‘no están tan entrenados como esta gente’. Es cierto. Pero cada vez que tocamos algo sale pus de todos lados y a veces te salpica, eso es la realidad”, completó.