Milei acusó a Patricia Bullrich de “operar” en su contra

(Foto: NA)

Lejos de la buena sintonía que supo tener con Patricia Bullrich, el precandidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, acusó a su contrincante de Juntos por el Cambio de estar detrás de las “operaciones” en su contra.

“Desafortunadamente, parece que su ambición de poder la ha hecho violar líneas que jamás me imaginé”, afirmó el libertario. “En todas las operaciones de las que he sido víctima durante el último mes, está involucrada Bullrich. Me mandó a operar”, denunció.

Milei supo estar muy cerca de la ex ministra de Seguridad. En su cruzada contra las “palomas” de JxC, el diputado llegó a ofrecerle una interna presidencial por fuera de la principal coalición opositora. Sin embargo, todo eso quedó en el pasado. “Al único que rescató de JxC es a Mauricio Macri. Es el único que no me defraudó”, remarcó Milei.

Javier Milei y Patricia Bullrich.

Entrevistado por Esteban Trebucq en La Cruel Verdad (A24), el libertario se refirió al caso de la mujer que lo escrachó durante una recorrida por Tigre. Dijo que fue en el marco de una “caminata sorpresa”, una modalidad de campaña que implementaron en su espacio, y que, por lo tanto, “le hicieron inteligencia”.

“Me plantaron a una mujer para que venga a escracharme. Y que una amiga televisiva de ella levante el video”, apuntó.

Milei adjudicó estas maniobras al afán de Bullrich por imponerse en la interna presidencial de JxC -“necesita afanarse los votos”, afirmó- y agregó: “Pidieron que saquen mis boletas del cuarto oscuro. Todo el verso de la venta de candidaturas es de gente vinculada al espacio de Bullrich”. Incluyó en esas supuestas operaciones al “siniestro”, término con el que suele referirse a Horacio Rodríguez Larreta.

Además, pidió indagar en la biografía política de la ex ministra. “¿Por qué no le revisan la historia? ¿Cómo arrancó? Con la JP (Juventud Peronista), tirando bombas”, planteó. “¿Vos decís que tiró bombas?”, le repreguntó el periodista. “Estaba en Montoneros -ella lo negó-. Era bastante complicada la JP de ese momento”.

Contra todo JxC

Javier Milei extendió sus críticas a toda la coalición opositora, a cuyos dirigentes les endilgó una “doble vara”.

“Son el paladar negro de la política, juzgan a todo el mundo. ¿Por qué no miran para atrás? Larreta estuvo en el Gobierno de [Carlos] Menem, fue interventor del PAMI durante el Gobierno de [Fernando] de la Rúa, cuando se suicidó [René] Favaloro, era amigo de [Sergio] Massa, ahora lo niega, tienen entre sus filas al autor de la 125, a [Martín] Lousteau, un kirchnerista, o a [Julio] Cobos (ex vicepresidente de Cristina Kirchner)”, señaló el legislador.

Y siguió: “Lo tienen a [Miguel Ángel] Pichetto, jefe de la bancada del kirchnerismo durante 16 años. Tienen una doble vara. Les gusta jugar a ser gorilas, tienen el premio King Kong”.

Debate con Massa

Después de las denuncias por la supuesta venta de candidaturas, Milei volvió a levantar el perfil. Además de sus dardos a JxC, desafió a un debate al ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

“Elija la hora, el lugar, el moderador y llénelo de militantes”, le dijo por Twitter. Y advirtió: “Yo voy a explicarle por qué su modelo viene destruyendo el país hace 100 años mientras ustedes los políticos se benefician”.

En otro tuit, preguntó si el Luna Park estaba disponible. “Si el ministro Sergio Massa se anima a debatir de economía conmigo nos prestan el boliche un rato?”, consultó.