Mil 937, Muestra de óleos y grabados del prestigioso artista Gustavo Cochet

El martes 18 de octubre en La Tertulia, 3 de Febrero 464, Rosario, se inaugura la muestraMil 937; del destacado artista plastico Gustavo Cochet, quién expondra una serie de óleos y grabados sobre la Guerra Civil Española, y otras sobre Francisca, su compañera.

El pintor que creyó posible un mundo nuevo. Se llamaba Gustavo Cochet, o también Gustave o Gustau: era de todas partes. Había nacido en 1984, de padre francés radicado en Maciel y madre aborigen. Se había subido de polizonte a un barco y trabajado como muralista junto a Joaquín Torres García en París. Fue militante republicano anarquista en la Guerra Civil Española; en 1939, en otro barco, el gobierno de la patria de su padre lo devolvió expatriado a estas costas con sus sueños a cuestas. Trajo consigo valiosísimos documentos de aquella lucha. Durante los cuarenta años más que vivió, irradió arte y humanidad desde su casa taller en Funes. Luego de vivir 25 años entre París y Barcelona, exiliado por su participación militante en las filas libertarias en la lucha contra el fascismo en la Guerra Civil Española; en el año 1939 y ya convertido en pintor, grabador y escritor, vuelve repatriado a la Argentina, y se instala en Funes donde vivió hasta su muerte en 1979.

La muestra titulada Mil 937 aborda esa parte fundante de su participacion en la Guerra Civil Española. En la exhibición hay óleos y grabados de Cochet, los grabados pertenecen a los Caprichos, una serie de 30 Caprichos: grabados al aguafuerte realuzados en Barcelona en plena guerra.

Llamados asi emulando a los de Goya, que reflejan los horrores de la guerra, en el caso de Cochet, los de la revolucion española, derrotada por el fascismo”. Luego agrega: “En la obra mayo 1937 se ve que caen bombas, ilustra con un edificio incendiado y los civiles caídos durante esa terrible época. Es una peculiar obra al óleo de Cochet”.







En relacion a la técnica de Cochet: “Sus obras son clásicas y de una excelencia magistral, irrefutables, imaginate que él fué a la Academia de Eugenio Fornells que fue maestro de muchos otros maestros”. Luego agrega: “En sus otros óleos… en su mayoría se la ve a Francisca, quién imagino, debe haber sido su musa inspiradora, cómo decía Cochet”. Consultado acerca de cómo se relacionó con la obra de Cochet dice: “Silvia cochet es su nieta, que ahora custodia el museo de su abuelo. Y creo que esas similitudes me hicieron a fin a ella,

y es ahi donde se me ocurrió traer la obra de su abuelo a La Tertulia”.

Funes Hoy dialogó con Silvia Cochet sobre la Muestra: “hoy martes serè la presentadora en esta actividad, me toca dar una charla, alrededor de estos temes que tienen que ver coon la Muestra, me siento muy cmprometida debido a que es un lugar en donde he sido invitada, donde se exhibiran óleos y grabados de Don Gustavo, en una sala que no es la de nuestro Museo.

Mil 937, el nombre de la muestra refiere a una pintura de Cochet, que retrata una escena de la guerra española, en una situción que fue icónica, el incendio en una telefónica que fue un hito en esa terrible historia, que aún para quienes no la conocen es una obra vibrante y conmovedora. Se suman otras pinturas y grabados alrededor de esa cirscunstancia y época. Voy a hablar del perìodo europeo, de los antecedentes de Cochet frente a esa pintura, y su forma de plasmar sus pensamientos a través de ella y los momentos cíclicos que en la cotidaneidad nos siguen encontrando. los caprichos de la guerra contiene imágenes que hoy nos están representando en nuestra actualidad, la convulsión en el mundo continúa, por lo que los ideales de justicia, libertad, de aquél momento por terminar con la miseria y las desigualdades hoy siguen estando auque de otras maneras, entonces aquella mirada se hace contemporánea.

El arte si es profundo, si es verdadero,interpela una realidad es atemporal”. Silvia Cochet

“Mil 937, La guerra y el pincel, el óleo, la madera y la paz. Una mujer… testigo, que inspira, y respira el óleo freso, áspero, que grita. Otra vez las tertulias, las bohemia del mundo y esos caprichos, míos, solos, abandonados, azarosos…y no tanto. Un inicio, un punto… Una incisión, una sola, mínima… diminuta. Una sola en la matriz… y ya son mil… que relatan un tiempo, una época, que se repite y se vuelve a repetir. Que se hace de todos, da frio, desespera… Y espera para volver a empezar”. Se puede leer, en el texto de sala





Lumen, muestra colectiva de óleos

En la sala azul están expuestos los óleos de los artistas Carolina Outon, Silvia De Rossi, Carlos Raffo, Manuel Martínez, Eduardo Piccione y José Luis Solei. El prestigioso pintor rosarino Manuel Martinez presenta una serie obras con figuras humanas. Por otro lado, Eduardo Piccione presenta una obra del 2018 titulada Aguas negras. Martín comenta que la obra de Piccione es una obra netamente abstracta. Carlos Raffo con el fiel estilo que lo caracteriza presenta dos obras del año 2020 que “son figurativas dentro de un estilo surrealista”. José Luis Soleil presenta una obra titulada Dónde está el shopping de técnica grafito y tinta sobre cartulina y Silvia De Rossi expone una particular obra doble y lumínica.



Artistas destacados de la colectiva

Manuel Martínez es dibujante y pintor, nació en 1938, cursó estudios en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario donde obtuvo el título de profesor nacional superior de pintura. Expone en forma individual y/o colectiva desde 1962. Obras suyas figuran en colecciones oficiales y privadas en el Museo Municipal Juan B. Castagnino, en el Museo de Bellas Artes de Rafaela; estando representado además en colecciones privadas de Washington, Estados Unidos, y París, Francia.Martinez

Carlos Raffo nació en Buenos Aires y es un artista autodidacta que actualmente reside en Rosario. En su larga carrera artística realizó diversas exposiciones en distintos lugares del país y también en 1991 realizó una muestra conjunta con la grabadora Nelly Aria en Pisa, Italia. Su carrera se desarrolla en la ciudad de Rosario desde 1973, ubicándose como un referente del surrealismo en la ciudad. Su obra pictórica fue exhibida desde el Museo Castagnino hasta el Museo Rosa Galisteo en Santa Fe, además de haber mostrado sus trabajos en el exterior.

Eduardo Piccione nació en Granadero Baigorria en 1956. Realizó estudios de Dibujo con Marcelo Dasso y de Color y Composición con Roberto Ortiz y José Comba. Estudió color con el maestro Carlos Uría en Buenos Aires y dibujo y textura con Arturo Ventresca. Becado por la Subsecretaría de cultura en el año 1998. Se le concede en 1999 una extensión de dicha beca.Piccione

Mil 937 muestra de óleos y grabados del prestigioso artista Gustavo Cochet