Migue Granados ironizó con su distinción en la Legislatura Porteña: “Para mí se lo tendrían que haber dado a Luzu”

El propio conductor lo informó durante su programa, Soñé que Volaba, y expresó su felicidad: “Vamos a anunciarlo, es re lindo. La Legislatura porteña declaró de interés cultural y para la comunicación social al canal de streaming Olga. El proyecto fue aprobado por unanimidad”, expresó.

Desde el comunicado que emitieron desde la Legislatura destacan la calidad, y variedad del contenido ofrecido por el canal creado por Migue Granados y resaltó: “Queda claro desde sus primeras emisiones que Olga vela por la calidad del contenido, no sin adentrarse, también, en temas de interés social: médicos que enseñan a hacer RCP en vivo, bomberos que contextualizan su labor diario y explican cómo accionar en caso de emergencia, salud mental e información fundamental sobre el HIV en nuestra sociedad son solo algunos de los puntos que fueron destacados por los seguidores de Olga desde el comienzo de la programación”, sostienen.

No obstante, desde las redes sociales cuestionaron la distinción y sobre esto, Granados habló para Intrusos e ironizó con el tema: “Ser parte de la cultura es una responsabilidad muy grande, para los que lo somos, Jorge Luis, yo, Cortázar”, comenzó bromeando sobre el reconocimiento.

Luego, ante la pregunta de cómo se tomó la noticia dijo: “Me simpatizó, después como que en twitter lo toman como político, de un lado y del otro, y está tan politizado que ya deja de ser un mimo, y pasa a ser un lugar de cultivo para bardear, y a mí me chup… los dos huevos, no me cambia el día. Me cambia el día que hoy me vienen a cambiar las griferías de casa”, continuó.

Al tiempo que se puso más serio y expresó: “Nosotros puertas adentro lo estamos re disfrutando. No estamos subestimando el reconocimiento”, resaltó. No obstante volvió a ironizar con uno de los comentarios que más recibió sobre la distinción y jugó: “Para mí se lo tendrían que haber dado a Luzu, que está hace más tiempo, lo ven mucho mejor, y no a nosotros”, expresó buscando la mirada cómplice del notero que le preguntó: “Hubieses preferido que se lo den a otro para que no hablen tanto”.

“Hay si, bolud…Te juro que yo prefiero estar liviano, que, que me den premios”, finalizó.

El medio creado por el conductor e influencer junto a Luis y Bernarda Cella se convirtió en el favorito de muchos.

“Con una cuidadosa selección de contenidos que combinan entretenimiento e información, el compromiso con la calidad y la credibilidad de sus segmentos fue clave para destacar, en un mercado saturado, a los conductores de Sería Increíble y Soñé que Volaba, sus primeros programas”, reza el comunicado.

“Periodistas, actrices, músicos, filósofos y comediantes brindan un espacio donde los espectadores pueden disfrutar, interactuar, aprender y entretenerse todo al mismo tiempo. Queda claro desde sus primeras emisiones que Olga vela por la calidad del contenido, no sin adentrarse, también, en temas de interés social: médicos que enseñan a hacer RCP en vivo, bomberos que contextualizan su labor diario y explican cómo accionar en caso de emergencia, salud mental e información fundamental sobre el HIV en nuestra sociedad son solo algunos de los puntos que fueron destacados por los seguidores de Olga desde el comienzo de la programación”, agregan.

Y destacan: “Asimismo, entre los fundamentos que determinaron el reconocimiento, vieron la oportunidad de hacer uso de un lugar que no estaba siendo maximizado, convocando a jóvenes a profundizar, de manera responsable y consciente, en temas que creemos necesarios y son también de profundo interés cotidiano. Columnas de economía y finanzas personales con Sofía Terrile; actualización semanal de la situación política del país con Juan Agosto; hasta acceso a información privilegiada en el mundo del deporte, de la mano de Gastón Edul y Martín Reich”.

“Uno de los pilares fundamentales del canal es revalorizar la música de grandes autores y compositores nacionales que marcaron nuestra historia, tanto como aquellos que están construyendo futuro. Han pasado por el estudio Lito Vitale, Patricia Sosa, Juliana Gattas, Conociendo Rusia, Los Pericos, Natalie Pérez, El Kuelgue, Juan Ingaramo, entre tantos otros. Mención aparte merece el segmento con Topa dedicado a explorar junto a la audiencia cómo crear canciones infantiles, fomentando la creatividad y el entretenimiento para los más chicos”, explican.

Y el escrito cierra: “Así, Olga contribuye desde su fundación al desarrollo y fortalecimiento de la industria creativa en la Ciudad de Buenos Aires: genera empleo, estimula la economía y promueve la proyección regional e internacional de talentos locales“.