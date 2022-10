MICA RACCIATTI presenta oficialmente MIL IMPERIOS, su último CD

bandas invitadas: EXPLÍCIT y MAGALI MEDRANO

GALPÓN 11 (Estevez Boero 980. Rosario)

La cantante MICA RACCIATTI junto a su Set Eléctrico presentan oficialmente (en vivo y por primera vez) su nuevo disco de estudio: MIL IMPERIOS. El recital será el viernes 28 de octubre en el Galpón 11 (Galpón de la Música) en un gran show con invitados, una imponente puesta en escena, sorpresas y toda la potencia del rock alternativo y Nu metal, géneros de los que se están convirtiendo en grandes representantes de la nueva generación.

MICA RACCIATTI Set Eléctrico se encuentra en pleno crecimiento nacional, su disco ya cosecha más de medio millón de reproducciones, mientras que sus últimos videos superan las 400.000 (números súper importantes para la escena independiente).

Como bandas invitadas (y abriendo la noche) estarán Explícit (Bs As) y la cantante rosarina Magalí Medrano con su banda y también habrá feria de emprendedores, intervenciones y colecta a beneficio de Rosario Solidaria (se pide a quienes quieran y puedan que lleven alimentos no perecederos o artículos de limpieza).





MICA RACCIATTI Set Eléctrico está integrada por: Mica Racciatti en voz, Denis Martínez en bajo, Nahuel Meiners en batería y Manu López en guitarra.



+ el presente de MICA RACCIATTI Set Eléctrico

El 2022 arrancó con muchos proyectos y, sin dudas, es un año bisagra para la banda. Al estreno del video de Mil Imperiosle siguieron presentaciones en Córdoba donde participó del Cosquín Rock como invitada de la banda Cuatro al Hilo), en Rosario y en Capital Federal. También grabó junto a la actriz Thelma Fardin el video de su tema Gritar.

El lanzamiento de su segundo disco: MIL IMPERIOS, marcó un quiebre en la carrera de esta artista quien junto a su Set Eléctrico lo estarán presentando oficialmente el 28 de octubre en Rosario para luego iniciar una gira en diferentes puntos del país.

A lo largo de este año hubo importantes momentos audiovisuales compartidos junto a grandes artistas: la grabación de CMTV Acústico junto a Silvina Moreno del tema Ves, su participación en Rosario canta una de Fito y en la próxima a estrenarse 2da temporada de Nombre Propios.Además tuvo fechas inolvidables como la apertura del show de TARJA TURUNEN (en el Teatro El Circulo de Rosario), junto a AIRBAG, shows en Buenos Aires y Córdoba.



+ info sobre el disco MIL IMPERIOS

MIL IMPERIOS es el nombre del segundo disco de MICA RACCIATTI Set Eléctrico el cual salió a la luz después de un largo período de introspección composición y grabación que dio como resultado un material intenso, potente y con letras a las que no podemos ser indiferentes.

MIL IMPERIOS marca un quiebre en la carrera de MICA RACCIATTI

ya que refleja un enorme crecimiento de la banda (tanto en sus letras como en el sonido). Es un disco con canciones fuertes cuyas letras dan la fuerza para la acción, mientras que en lo musical se acentúan mucho las fusiones del rock alternativo fuerte (sello de la banda) con otros géneros como el tango, rap, balada, hard rock y metal.

El material está integrado por 9 canciones, todas compuestas por la propia MICA junto a DENIS MARTINEZ (quien también estuvo a cargo de la producción del mismo).



TRACKLIST: 1. Tiempo | 2. Gritar | 3. Basta | 4. Ves |

5. Flores del Asfalto | 6. El Mito | 7. Soy | 8. Ver para Creer | 9. Mil Imperios



FICHA TECNICA DEL DISCO

Todos los temas deMIL IMPERIOS están compuestos por Mica Racciati junto a Denis Martinez

Producción artística: Denis Martínez

Producción general y Management: Matías Guevara Cactus! Música



MÚSICOS:

Voz: Mica Racciatti

Batería: Matías Calvin

Guitarra: Martín Buszano

Bajo: Denis Martínez



EQUIPO TÉCNICO:

Grabado por Jero Olivera Estudio Romaphonic (Buenos Aires).

Grabación de voces: Ernesto Aldaz – Magia Producciones

Mezclado y masterizado porEdu Pereyra

Fotografía: Nare Racciatti para Jade Studio Visual

Guitar Tech: Fernando Cosenza

Drum Tech: Martín De Pas



el disco MIL IMPERIOS en primera persona:

Según palabras de la propia MICA: “La idea de la banda siempre fue no encasillarnos, enriquecer el género con otros estilos, esa fue nuestra búsqueda como artistas en este material. En cuanto a las letras busqué que cada canción nos interpele como sociedad y personalmente. Son temáticas que a todos nos atraviesan todos los días de nuestra vida sumado a cuestiones personales que nos pueden pasar a todos. Me gustaría que a quien lo escuche le genere la fuerza necesaria para luchar por sus derechos”



MICA RACCIATTI es una joven cantante y compositora rosarina quien desde muy chica viene desarrollando su carrera musical.

Con solo 12 años estudió e integró el coro de la escuela provincial de música, aprendiendo de músicos como Jorge Ferrari y el maestro Fernando Ciraolo.

Con 14 años (ya estudiante de la academia de Ruben Goldin y Sebastián Mellino) participa del programa televisivo Talento Argentino emitido por Telefe, logrando llegar a las semifinales.

En 2016 decide formar su proyecto solista en formato banda, donde puede explayarse como compositora y ahondar en la búsqueda de diferentes sonidos, ahí nace MICA RACCIATTI – Set Eléctrico. La banda (integrada por jóvenes músicos) forma parte de toda una nueva generación que viene a transformar el rock, hace que el repertorio mute hacia diferentes estilos donde el hilo conductor es el rock alternativo, con tintes de funk, blues y hasta hard rock.

En 2019 presentan su primer disco PREVIO AVISO, en el Teatro Plataforma Lavardén (Rosario). El álbum debut de la banda fue grabado y mezclado en Estudios Penny Lane, por Lorenzo Leto, masterizado por Carlos Altolaguirre y producido por Denis Martinez.

PREVIO AVISO despliega un abanico de sonidos e intensidades en un formato rockero, ambicioso y junto a la puesta en escena buscan romper con la estructura convencional de los shows de rock. Canciones con tintes de funk, hard rock, y a la vez algo melódico, letras de experiencias propias de la autora y en conjunto en algunos temas con otros compositores, sumado a la conexión musical de MICA y DENIS hicieron de esta placa un disco debut único y muy potente.

Durante los períodos de aislamiento y distanciamiento social, el proyecto no dejó de moverse y ampliar nuevos caminos, participando de ciclos y festivales vía streaming como: La seguimos en vivo, Córdoba Rockea, La seguimos en casa, Festival Pugliese Home y 30 años de FM Red TL. Además, su primer disco fue nominado como Mejor Álbum de Rock/Blues en los Premios Rosario Edita 2020.

El 2021, pese a las adversidades, fue un gran año para MICA RACCIATTI – Set Eléctrico tuvieron la oportunidad de tocar en formato presencial (con protocolos), como banda invitada de Las Pastillas Del Abuelo, en el anfiteatro Humberto De Nito de la ciudad de Rosario. En el mes de julio, dieron a conocer El Mito, potente tema junto a Lula Bertoldi (cantante y guitarrista de ERUCA SATIVA) que rápidamente recibió excelentes críticas del periodismo y el público.

El 2022 es el año de la salida de su nuevo disco, un año bisagra para la banda, de verdadera expansión… cuyo presente y futuro están transitando y construyendo a paso firme





