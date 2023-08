¡El espectáculo más esperado del año llega a Rosario!

Con más de 150.000 entradas vendidas en Argentina, Rosario se convierte en la segunda ciudad del país en recibir al espectáculo inspirado en el astro local. El show que fusiona la pasión del fútbol con la espectacularidad del circo, abrirá sus puertas en el Club Atlético Provincial (Blvr. 27 de febrero 2672) el 16 de agosto de 2023.

Cirque du Soleil ha rendido tributo a muchos artistas emblemáticos, pero esta es la primera ocasión en la que homenajea a uno de los atletas más talentosos de nuestra generación, para crear un espectáculo inédito que conmemora el talento y las habilidades excepcionales de@leomessi .



Messi10 combina acrobacias de primer nivel con animación audiovisual y vídeos de momentos míticos de Leo Messi en el campo, así como imágenes exclusivas rodadas especialmente para el show.











La llegada a Rosario viene cargada de mucha expectativa. Desde su concepción, los creadores del espectáculo soñaban con este momento, el cual conmemora a la ciudad que vio nacer al 10.

«Estamos encantados de trabajar en este espectáculo con Cirque du Soleil, Leo Messi y Sony Music. No tengo dudas de que el público quedará deslumbrado con este maravilloso show que traduce artísticamente el talento inigualable que Leo nos regala en cada partido. Además, su llegada a Rosario es algo que soñamos desde el inicio del show allá por el 2019», afirma Sergio Lavié, cofundador de PopArt Music y Productor Ejecutivo de Messi10.

Messi10 by Cirque du Soleil se presentará en Rosario desde el 16 al 21 de agosto con funciones diarias y doble función los días sábado 19, domingo 20 y lunes 21.



Entradas a la venta a partir del 1 de agosto

El show ya pasó por la ciudad de Salta y fue visto por más de 50.000 espectadores. Además, se prepara para llegar a Buenos Aires, donde recientemente se agregaron funciones tras agotar todas las del mes de octubre. Rosario es una nueva parada para Messi10, que completa su tour para este 2023.