“Messi te estamos esperando”: balearon un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario y dejaron un mensaje mafioso

El hecho se produjo poco antes de la 3 de la mañana y tomó relevancia de inmediato, no solo por el hecho violento, sino porque además dejaron un mensaje inquietante para la estrella rosarina, escrito en una bolsa de carbón vegetal.

Dos hombres a bordo de una moto arribaron al lugar esta madrugada; uno de los sospechosos bajó del rodado, arrojó un papel con un mensaje y disparó 14 veces; el intendente Pablo Javkin apuntó contra las fuerzas de seguridad

Según los primeros indicios, fueron al menos 14 los disparos sobre el local comercial, la mayoría de ellos dieron sobre una de las tres persianas. Los atacantes se habrían desplazado en moto.

Sobre las primeras horas de la mañana ya había cinco camionetas de la policía. Ya trabaja el Ministerio Público de la Acusación y la Agencia de Investigación Criminal.

Un testigo contó que estaba sentado en la vereda de su propiedad en ese momento cuando detectó que dos hombres a bordo de una motocicleta similar a una Honda Titan detuvieron su marcha frente al supermercado ubicado en Lavalle 2546, entre 27 de Febrero y Ocampo.

Uno de los sospechosos bajó del rodado y lo primero que hizo fue arrojar “lo que podría ser un papel”, le relató a los policías de la comisaría 13a. El vecino prosiguió en su relato y dijo que al retirarse uno de los hombres comenzó a efectuar detonaciones para luego volver a subirse a la motocicleta y huir con su cómplice por la calle Lavalle hacia el sur, perdiéndolos de vista.

Intrigado por lo que había ocurrido, el hombre se acercó a ver lo que los sospechosos habían arrojado y en el papel amarillo se leía: “Messi, te estamos estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”. Las últimas palabras estaban subrayadas.

Los dueños de esta cadena de supermercados son parte de la familia de Roccuzzo. Es un primo de la familia quien administraría el lugar. Actualmente, El comercio está cercado con vallas de peligro y el tránsito está interrumpido en el acceso al local. El fiscal que investiga el hecho es Lucas Altare.

Las vainas servidas en la calle.

De acuerdo a la información del caso a la que accedió Infobae, los responsables del comercio no habían recibido extorsiones en las horas previas a la balacera, con doce vainas servidas encontradas en la calle. En la persiana de metal del lugar se contaron 14 impactos.

De acuerdo a la información del caso a la que accedió Infobae, los responsables del comercio no habían recibido extorsiones en las horas previas a la balacera, con doce vainas servidas encontradas en la calle. En la persiana de metal del lugar se contaron 14 impactos.

Se sospecha que el ataque fue cometido por dos hombres en una moto y que estaría vinculado a barrabravas de la ciudad.

Hace un mes, Javkin cruzó públicamente a Miguel Ángel Russo por haber dicho que había jugadores que se negaban a jugar en Rosario por la inseguridad imperante. La Agencia de Investigación Criminal trabaja en la escena para recolectar pruebas.

El frente del comercio.

Así, la crisis que provocó más de 300 muertos en 14 meses llega al entorno del máximo ídolo de la ciudad y el futbolista vivo más grande del planeta.

Anoche, también en la zona oeste, un hombre fue acribillado de siete disparos, el hecho número 58 en lo que va del año. El hecho ocurrió en el barrio Urquiza. Minutos antes de las 20 horas, según fuentes del caso, los asesinos llevaron al hombre en auto hasta las inmediaciones de la intersección de las calles Amenábar y Barra, lo hicieron descender y lo ejecutaron.

Es común asociar a la cadena de supermercados Único a José Roccuzzo, padre de Antonella y suegro del crack de la Selección Argentina Lionel Messi.

A tal punto que cuando fue noticia la compra de Micropack de nueve sucursales de la cadena Único, más de un desprevenido ubicó a Roccuzzo en el centro de la escena.

Por cierto, fue información errónea ya que las bocas que adquirió Micopack pertenecían al empresario Mariano Martín y no al padre de Antonella, que conserva solo una sucursal de Único en la ciudad, en la zona de Lavalle y 27 de Febrero.

El proyecto de Único comenzó en 1982 en la Cuna de la Bandera, y uno de sus fundadoras fue justamente Lele, abuela paterna de Antonella Roccuzzo, quien previamente había iniciado el negocio como una pequeña despensa.

Con el paso de los años, y ante la necesidad de ser mucho más competitivos en precios y productos con el advenimiento de las multinacionales que llegaron a Rosario, los Roccuzzo se unieron a la entonces joven asociación de compras sin fines de lucro Rosario Compras. Fue en ese marco que el comercio se convirtió luego y definitivamente (en la década del 90) en supermercado y el local de Lavalle y 27 de Febrero adoptó el nombre actual.

Roccuzzo sigue activo en el mercado supermercadista con esa boca de venta.

Aún circula un chisme de varios años atrás, cuando Lionel Messi empezó a descollar en el Barcelona, que el futbolista le ofreció a su suegro participar del negocio “para ser más grandes que Coto” pero que José, que siempre cultivó un perfil bajo, desechó de jugar en las grandes ligas y prefirió seguir como siempre; con un solo local minorista.

Javkin, el intendente de Rosario mencionado en el mensaje mafioso, irá al súper baleado de la familia Roccuzzo

“Javkin es narco, no te va a cuidar”, asegura la amenaza que dejaron en un súper vinculado a la esposa de Lionel Messi

Pablo Javkin, el intendente de Rosario también mencionado en la nota mafiosa que dejaron en un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, se trasladará al lugar del ataque, según anticiparon desde su entorno.

Por ahora no tiene previsto realizar declaraciones hasta no conocer los detalles del hecho que esta mañana sacudió a una ciudad que se encuentra sumergida en la violencia, especialmente por la guerra entre bandas de narcotraficantes.

Pidió que se deje trabajar ahora los Roccuzzo a los que destacó como una familia “de Rosario, de laburo, de muchos años que no tiene nada que ver”.

“Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta”, se quejó, enojado. “Rosario está en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas”, exigió.

“A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario”.

Sostuvo que el ataque “es alevoso” y que busca “ser noticia mundial”. “Tienen que estar acá cuidándonos”, insistió. Pablo Javkin

Ya trabaja el Ministerio Público de la Acusación y la Agencia de Investigación Criminal. La causa está a cargo del fiscal de Balaceras Federico Rébola, quien ordenó a la Agencia de Investigación Criminal relevar la escena.