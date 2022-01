Messi sigue en Miraflores con aislamiento por COVID

Lionel Messi se encuentra descansando en el Barrio cerrado Miraflores en la finca de un familiar. Según los comentarios de vecinos del lugar, la prensa está apostada en el predio de ingreso pero no tienen acceso al futbolista .

Este domingo, el parte oficial del PSG confirmó los nombres de los contagiados.

Fer Palacio, acusado por el positivo de Messi, se defendió en redes sociales

El DJ argentino, que participó de los festejos de Leo en Navidad, fue apuntado por los fanáticos de contagiarlo de COVID-19.

Luego de que el PSG informara de que Lionel Messi dio positivo de coronavirus, los fanáticos del capitán de la Selección argentina comenzaron a culpar por redes sociales al reconocido DJ argentino Fernando Palacio, quien estuvo junto “La Pulga” en Navidad.

“Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner ‘asesino’ por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo covid”,



descargó Ferpa en su cuenta de Instagram, y luego mostró su PCR negativo.