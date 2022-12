Messi, referente como siempre pero más capitán que nunca, la visita de Anto después del partido

Con todas esas marcas, día a día sigue evolucionando como líder indiscutido del equipo de Scaloni.

Lionel Messi cumplirá el próximo viernes contra Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, su partido número 17 como capitán del seleccionado argentino en una Copa del Mundo, una cifra histórica que magnifica su evolución en su rol de líder y referente.

El astro argentino igualó contra Australia la marca de 16 partidos como capitán de un seleccionado en Mundiales que en las otras primeras 21 ediciones solo había registrado Diego Armando Maradona y con su presencia ante Países Bajos el próximo viernes escribirá un nuevo capítulo de su historia en el fútbol.

Más allá de los números, que para Messi siempre estuvieron en un segundo plano, la histórica marca sirve de disparador para analizar su evolución como capitán y lo que representa como líder del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Es difícil hablar de una “nueva versión” de Messi cuando lleva 18 de sus 35 años como futbolista profesional y acaba de cumplir 1000 partidos.

Sin embargo, en el ciclo de Scaloni hacia este Mundial en Medio Oriente se destacan varias situaciones que elevaron la figura de Messi como dueño del brazalete que se puso por primera vez en Sudáfrica 2010. Una de las últimas, y no por cercanía en el calendario, fue la arenga que dio en el vestuario del estadio Maracaná en la previa de la final de la Copa América contra Brasil que se conoció a través del documental “Sean Eternos”.

El capitán, vanagloriado, tras obtener la Copa América frente a Brasil. / Foto: AFP.

Está claro que ese título, el primero del seleccionado argentino después de 28 años, liberó de presiones al ganador de siete Balones de Oro pero sería injusto olvidarse de los gestos de capitán que había dado en la edición anterior de la Copa América de 2019 también disputada en suelo brasileño.

Las críticas al VAR y a la Conmebol sumadas a la decisión de no participar de la ceremonia de entrega de premios del tercer puesto tras derrotar a Chile fueron las actitudes “Maradoneanas” que cautivaron a una parte del publico que todavía lo miraba de reojo.

En la previa de la Copa América de Brasil 2021, Messi se hizo cargo nuevamente de su rol de referente y brindó la primera conferencia de prensa -en modo virtual por la pandemia- en la que habló de finalmente “dar el golpe” luego de las frustraciones pasadas.

Por la experiencia y el recorrido que tiene en el fútbol ya no le pesan las obligaciones que conlleva ser el capitán de un seleccionado con tanto renombre como el de Argentina.

Antes del debut contra Arabia Saudita, Messi acudió a la conferencia de prensa previa a los partidos junto a Lionel Scaloni justo en un momento en el que se dudaba de su estado físico y despejó todos los interrogantes.

“Que la gente confíe”, pidió el crack en la previa. / Foto: Fernando Gens, enviado especial.

Después de la fatídica derrota en el estreno en Qatar 2022 se hizo cargo y apuntó hacia el futuro con un mensaje esperanzador: “Que la gente confíe. No los vamos a dejar tirados”, aseguró.

Antes del trascendental partido contra México nuevamente circularon los rumores de un problema físico y las respondió con un simple pero contundente gesto. En la última práctica fue el primero que salió a una de las canchas de la Universidad de Qatar y durante los quince minutos abiertos a los medios de comunicación improvisó una charla con Scaloni.

Estos detalles, no obstante, hubieran perdido relevancia sin una respuesta en el campo de juego. Y el 10 cumplió.

Ante el equipo de Gerardo Martino apareció en un momento decisivo para abrir el marcador con un golazo y guió la recuperación del equipo inseguro por haber perdido esa sensación de imbatibilidad.

El penal fallado contra Polonia no lo desanimó e incluso después del partido remarcó que esa situación había fortalecido al equipo que resolvió la victoria y clasificación con los goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

Messi se repuso pronto tras fallar el penal frente a Polonia. / Foto: Fernando Gens, enviado especial.

En el inicio del “a todo o nada” contra Australia y en su partido mil, Messi mostró una de sus mejores versiones futbolísticas de los cinco mundiales. No solo volvió a destrabar un duro partido sino que también asumió un papel fundamental para cuidar la pelota en los momentos complicados y levantó el “pagaré” de convertir goles en fases eliminatorias.

La alegría por la clasificación y el objetivo cumplido también le permitió abrirse y contar el disfrute de vivir su ¿última? Copa del Mundo acompañado de sus tres hijos.

Thiago, el mayor, tenía 5 en Rusia 2018, Mateo 2 y Ciro apenas tres meses. Hoy, en cambio, los tres pueden sentir el Mundial y ser conscientes de lo que genera su padre en cada estadio.

El único jugador argentino con cinco Mundiales, el que más partidos disputó con 23, el máximo goleador histórico del seleccionado argentino con 94 y el segundo (a uno de Gabriel Batistuta) en Mundiales con 9, se aproxima a dejar una huella más en Qatar 2022.

Antonella Roccuzzo visitó a Lionel Messi tras la victoria de la Selección frente a Australia

LA FAMILIA DE MESSI ESTUVO HACIENDO EL AGUANTE

Tras el partido de Argentina con Polonia, Antonela Roccuzzo compartió una foto junto a Thiago, Mateo y Ciro alentando a la Selección Argentina.

“Qué orgullo” Antonela Rocuzzo compartió la postal del festejo de la familia Messi tras la victoria argentina.

El capitán argentino aprovechó el día libre que tuvieron tras la clasificación a cuartos de final para rodearse del amor de su familia.

Antonella Roccuzzo visitó junto a sus hijos a Lionel Messi tras la victoria de la Selección Argentina frente a Australia.

“Momentos”, escribió la esposa del crack argentino, junto a los emojis de dos corazones alusivos.

“Anto”, quien aprovechó el día libre de los jugadores para visitar a La Pulga, compartió dos imágenes. En la primera se la puede ver a ella sentada sobre las rodillas del capitán argentino, y en la siguiente aparecen los dos junto a sus tres hijos.

Como era de esperar, en apenas dos horas la publicación alcanzó más de dos millones de likes y se llenó de comentarios de sus seguidores, entre ellos muchas figuras del medio como Guillermina Valdés, Paula Chaves, Marley y Agustina Casanova, entre otros tantos.

Leo Messi se emocionó al reconocer el sufrimiento de sus tres hijos durante el mundial

Leo Messi demostró su emoción al dedicarle el triunfo de Argentina contra Australia a sus tres hijos.

El capitán de la Selección Argentina reconoció el sufrimiento de Mateo, Thiago y Ciro en el mundial de Qatar.

Leo anotó el primero de los goles con los que Argentina le ganó dos a uno a Australia y clasificó para jugar contra Países Bajos el viernes a las 16 por los cuartos de final.

Messi reflexionó sobre su desempeño en lo que consideró “un partido muy físico. Pero estoy muy feliz por esta victoria y por dar un pasito más”.

“Ahora, hay que seguir unidos porque se viene una difícil ante Países Bajos”, adelantó el capitán.

Leo les dedicó la victoria a Thiago, Mateo y Ciro, los tres varones que tuvo con Antonela Roccuzzo: “Mis hijos están más grandes, entienden, sufren, disfrutan”.

“Thiago, que es el mayor lo vive con todo, está ilusionado y feliz, y eso para mí es algo espectacular”, insistió el jugador.

Messi también habló del público en general porque “compartir estos momentos de felicidad con toda la gente es increíble, sabemos el esfuerzo que hicieron para estar acá”.

“También estamos contentos por la gente que está en la Argentina, es espectacular cómo viven cada partido, nos transmiten pasión y energía”, cerró el capitán.

El “pacto secreto” entre Antonela Roccuzzo y la nueva generación de mujeres de la Selección

Como una especie de amuleto, antes de cada partido del Mundial Qatar 2022, la esposa de Lionel Messi, Agustina Gandolfo y Camila Galante, entre otras, llevan la camiseta violeta.

El pacto secreto entre las mujeres de la Selección: camiseta violeta. (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo- @carocalvagni).

Las mujeres de la Selección argentina palpitan el partido de la Argentina contra Australia y se preparan para alentar a los jugadores desde las gradas. A modo de cábala, Antonela Roccuzzo, Caro Calvagni, Agustina Gandolfo y Camila Galante eligen la misma camiseta de la Selección argentina en color violeta, un modelo que usaron contra México y contra Polonia, lo que parece ser un “pacto secreto” entre ellas.

Antonela Roccuzzo, la esposa de Leo Messi

La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, no dudó un instante y cantó y saltó con alegría tras los goles de Alexis Max Allister y Julián Álvarezen el estadio 974 de Doha en el partido contra Polonia. Junto a sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo Messi, la rosarina vistió un pantalón de jean en color azul (que luego cambió por uno blanco) y la camiseta violeta alternativa de la Selección que lució en el encuentro ante México y ya es cábala.

La felicidad de Antonela Roccuzzo tras la victoria de la Selección argentina (Foto: Instagram / antonelaroccuzzo).

Agustina Gandolfo y su hija Nina

En la previa del partido de Argentina contra Polonia, Agustina Gandolfo, la mujer de Lautaro Martínez, alentó a la Selección argentina junto a su hija Nina con la camiseta violeta alternativa de la Selección que ya es cábala para la nueva generación de mujeres del fútbol.Play VideoAgus Gandolfo y su hija Nina a la espera del partido contra Polonia. (Video: Instagram/@agus.gandolfo).

Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico

Antes de salir del hotel hacia el estadio 974 para alentar a La Scaloneta en el partido frente a Polonia, Caro Calvagni, la esposa de Tagliafico, se filmó ultimando algunos detalles de su look frente al espejo del baño. Al igual que Antonela Roccuzzo y Agustina Gandolfo, la rubia se puso la camiseta violeta alternativa de la Selección como cábala y se intensificaron los rumores acerca de un pacto secreto.

“Bueno, ya cambiada… me estoy por ir al estadio. No saben los nervios que tengo, no les puedo explicar. ¿Les gusta esta camiseta? Es mi favorita. ¿No son lo más los colores? Me pongo perfume y ya me voy. Les mando un beso enorme”, dijo la influencer en el video que se viralizó en Instagram.

Caro Calvagni se lució con la remera de Argentina y un jean celeste. (Foto: Instagram/@carocalvagni).

Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes

Camila Galante, la mujer de Leandro Paredes, se fotografió junto a su hijo Giovanni desde el Stadium 974 en la previa del partido de Argentina contra Polonia. Sin romper el pacto que une a la nueva generación de mujeres de la Selección, llevó puesta la camiseta violeta de Argentina que combinó con una cartera tipo bandolera al tono.

Camila Galante, en la previa del partido contra Polonia. (Foto: Instagram/@ccamilagalantee).

Además, como Antonela Roccuzzo, eligió llevar un pantalón de jean en color blanco para armar con su outfit los colores de la bandera nacional.