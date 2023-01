Messi habló por primera vez como campeón del mundo: “Desde ese día cambió todo”. Foto: Reuters

Lionel Messi dio su primera entrevista como campeón del mundo. Este lunes, el capitán argentino habló de todo en una charla íntima desde París con Andy Kusnetzoff, por Urbana Play.

“Desde ese día cambió todo. Para mí y para todos fue algo impresionante. Se dio lo que tanto soñábamos, lo que tanto deseaba durante toda mi carrera y bueno, llegó casi al final”, manifestó la Pulga al inicio de la entrevista. A continuación, sus mejores frases.

Cómo se imaginaba ser campeón con Argentina

“Todo lo que me imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar y así fue. Vivirlo con la gente, mis sensaciones, las de mis amigos, mi familia. De toda Argentina. Fue mucho más de lo que imaginaba, y eso que no imaginaba poco. Pero al final fue mucho más todavía”.

La noche anterior a la final

“Con Antonela seguimos haciendo lo que hicimos durante todo el Mundial: hablamos antes de irnos a dormir pero sin tocar mucho el partido ni nada especial. Hicimos la misma rutina de cada día antes de los partidos. Repetíamos lo mismo, pero estaba muy tranquilo, dormí muy bien. Durante todo el Mundial estuve muy relajado, sentía que estábamos bien, que yo estaba bien, que estábamos haciendo todo para que se dé. Tenía una tranquilidad muy grande. Pude dormir bien”.

Cuando se acercó a su familia y le dijo “ya está” tras ganar el Mundial

“Significó que ya está, que ya se había terminado. A Antonela, a mi familia, después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento. Porque hubo épocas en las que sufrí muchísimo con la Selección. Muchas decepciones, finales perdidas. Siempre haber estado tan cerquita y que nunca se dé. Había recibido muchísimas críticas de todos los colores durante mucho tiempo, y yo sé que mi familia sufría igual o más que yo. Siempre querían demostrarme que estaban enteros, fuertes, pero yo sabía que por dentro estaban sufriendo muchísimo por las cosas injustas que se dijeron hacia mi persona, que sobrepasaban lo futbolístico e iban más allá. Eso me molestaba y me dolía. Y ganar la Copa del Mundo era como cerrar el ciclo. Ganamos la Copa América, el Mundial. Ya está. No queda nada”.

El momento del penal decisivo de Montiel

“Se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo nada, es como que estás ido, disfrutando. No podés creer que al final lo conseguimos. Decís ya está, se terminó, se me dio. Conseguí todo con la Selección, como siempre lo soñé”. Y sobre qué dijo en ese instante mirando al cielo antes que el defensor patee, aclaró: “No me acuerdo bien, pero creo que le hablaba a Cachete que iba a patear. Que lo meta, que no nos haga sufrir más, que lo terminemos acá. Le pedía a Dios, como fue durante toda mi vida siempre en todo y más en ese momento. Lo de mi abuela y Diego no, sí a Dios pidiéndole para que lo haga y se termine”.

Cuando no se aguantó y besó la Copa del Mundo

“La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba. Me decía ‘ya está, vení y agarrame que ahora sí la podés tocar’. La veía ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé, la fui a besar porque pasé por al lado”.

El Topo Gigio ante Países Bajos y su charla con Riquelme

“No lo pensé, salió en el momento. Sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (Van Gaal) había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían ‘viste lo que dijo’. Y cuando termina todo, no me gusta eso que hice, no me gusta el ‘andá para allá’ y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también”.

Sobre su charla con Riquelme: “Hablé con Román después del partido. En realidad escribía siempre después de los partidos, hablaba con él. No solo en el Mundial, sino durante todos los años siempre hablo de vez en cuando con Román. En este Mundial, después de los partidos hablábamos. Él también había tenido un par de encuentros con Van Gaal en Barcelona y comentamos un poco todo eso”.

Los festejos con la gente en Argentina

“Fue hermoso. Llegamos a Ezeiza y estaba lleno de gente. Dormí una o dos horas, me levanté y ya había gente en el Obelisco tipo cinco o seis de la mañana. Me di cuenta de que iba a ser una locura. Ves la felicidad de la gente, grandes y chicos, era inexplicable. Lo mejor de todo fue cómo se comportó la gente, porque había cinco millones de personas y no pasó nada, que podría haber pasado porque era una locura la gente en los puentes, a reventar”.

El deseo de que Maradona lo hubiese visto campeón

“Me hubiese gustado que Diego me entregue la copa. Por lo menos que vea todo esto, a la Argentina campeón del mundo, con todo lo que él amaba a la Selección y deseaba que pasen estas cosas. Hubiese sido muy linda esa foto también. Desde arriba tanto él como mucha gente que me quiere y quiere mi bien hacía fuerza para todo”.

Qué le diría el Messi campeón del mundo al Messi que daba sus primeros pasos en Barcelona

“Le diría que le espera algo extraordinario, algo que no se lo podría imaginar. Que va a tener un camino muy hermoso, con momentos duros que va a tener que superar pero que nunca renuncie a sus sueños porque al final va a tener su recompensa más deseada y va a tener un final feliz, como si fuera una película”.

Cómo vivieron sus hijos Thiago, Mateo y Ciro el Mundial

“Fue un mes increíble para mí y mi familia. Thiago estaba enloquecido. Ver cómo disfrutaba, cómo lo sentía, cómo sufría… porque después del partido con Holanda lloraba. O Mateo haciendo cuentas después del partido que perdimos contra Arabia. Ciro es el que menos entiende, pero los otros dos lo vivieron como hinchas. Sufriendo, viviéndolo al máximo, disfrutándolo. Incluso cuando volvimos a París extrañábamos los días en Qatar”.

Su fe en Dios para ganar el Mundial

“Yo lo había dicho una vez. Creo que fue antes del 2014. Dije que sabía que Dios me iba a regalar un Mundial. Después pasó lo de Brasil, que estuvimos tan cerquita. Lo sentía, presentía que él tenía esto guardado para mí, y creo que estaba esperando el momento. Creo que no había mejor momento que este, como tampoco hubo mejor momento para la Copa América. Se lo agradezco todos los días de mi vida, por todo lo que me dio siempre. No le puedo pedir nada más, gracias a él tengo todo”.

La historia de la estampita que hizo emocionar a Messi

La historia de la estampita que hizo emocionar a Messi. Foto: captura

Más allá del fútbol y la emoción por todo lo que vivió durante y después de levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022, uno de los momentos más emotivos fue cuando conectó con la historia de Juliana, quien estaba embarazada de dos meses cuando falleció su marido Thomas, que era fanático del rosarino y le había impreso estampitas con una oración especial para él.

Debido a las críticas que el capitán argentino recibía antes de jugar el Mundial de Rusia 2018, Thomas decidió imprimir 10.000 estampitas para repartir con la figura de Messi y una oración titulada “El Messi nuestro”.

Juliana le mandó una carta contándole la historia al programa Perros de la calle conducido por Andy Kusnetzoff, quien le prometió que tras la consagración en el Mundial, le iba a hacer llegar a la Pulga una de las estampitas que el joven había impreso años atrás.

Thomas falleció en 2020 tras un accidente de tránsito y su hijo, Aureliano, nació el 11 de julio de 2021, un día después de la conquista de la Copa América en el Maracaná.

Durante la entrevista, Kusnetzoff le hizo una videollamada a la oyente para recordar la historia y le dio la sorpresa de entregarle a Messi la estampita con la oración adaptada a términos futboleros.

“Es un placer saludarte, gracias por hacerme llegar la estampita. Estoy seguro de que Thomás me vio levantar la Copa desde algún lugar, como tanta otra gente querida que perdimos y quería verme campeón”, le dijo el capitán a la joven. Y cerró: “Estas cosas son increíbles, sé que hay muchas personas que hacen locuras por mí y la Selección. Esto demuestra que para los argentinos, el fútbol no es sólo fútbol, significa mucho más y nosotros podemos ayudar a mucha gente para darle una pequeña alegría”.