Messi dejó su hogar en Kentucky

Lionel Messi partió desde el aeropuerto Islas Malvinas a París, en un vuelo que salió a las 21,50 horas de este lunes. El avión había aterrizado casi dos horas antes al AIR.

Llegó junto a su familia en camioneta escoltado por una caravana desde Kentucky, Club de Campo que lo despidió con un obsequio especial.









Luego de hacer los trámites de rigor subieron al colectivo que los trasladó hasta la pista don aterrizó su avión privado.









Para volver a Francia y reincorporarse al París Saint-Germain, ahora mañana se presentará en su Club, donde sus compañeros lo aguardan para jugar con la camiseta del PSG este viernes por la Copa de Francia.

El capitán de la Selección Argentina en las próximas horas estará en el París Saint-Germain, que ayer cayó por 3-1 frente a Lens como visitante.

El primer partido de la Pulga en el año podría ser contra el Châteauroux, por los 32avos de final de la Copa de Francia, este viernes.

En caso de que no pueda estar a disposición para ese encuentro, podría jugar ante Angers, el miércoles 11 de enero. Pero en realidad el Club ya cuenta con el Campeón del Mundo para la primer contienda.

Por lo pronto, no se cruzará con Mbappé. No hubo mucha química en la final, pero tampoco antes. Sí mantuvieron una relación de respeto. Sin embargo, será todo un tema para el entrenador administrar los egos. Messi llegó al PSG y trató de hacerse invisible, no reclamó nada, se enojó cuando lo sacaron como se enoja siempre y aceptó cada decisión del club en silencio. Ahora aterriza con la capa y la corona de Rey del Mundo tras demostrar que Francia y Kylian eran terrenales y que, pese a lo que dice su DNI, un maduro con calidad puede derrotar a la trepidante estrellita del fóbal.

Por supuesto que nadie sabe el termómetro de la tribuna, qué dolor o bronca guardarán los franceses y si reconocerán como corresponde que Messi fue el mejor en Qatar, a nivel individual y también colectivo. “Estaremos muy contentos de darle la bienvenida. Respecto del recibimiento en el estadio, no tengo dudas de que será bueno por parte de nuestros hinchas”, dijo Galtier.

Ya esperamos con ansias que vuelvas a la Argentina y aquí a tu casa de Funes @leomessi