Mesa Promotora Quinta de Funes invitan a la Proyección del documental “Bajar, subir, bajar”.

Este ensayo audiovisual se sumerge en la historia de Elad, quien fue educado en el sionismo y migró a Israel en la crisis económica de Argentina en el 2001. En este viaje se encuentra ante dilemas éticos trascendentales luego de ser expulsado del ejército por locura, y reflexiona profundamente sobre su identidad judía y su condición de humano ético ante el genocidio palestino.

Elad Abraham, Director, “Cuando me (des)echaron del Ejército Israelí, comenzó mi segundo exilio. Lo que algunos llaman locura, yo lo llamé libertad. Me había tragado la propaganda y me vomitó el sistema, entonces empecé a ver otras verdades que estaban ocultas sobre Israel y Palestina”