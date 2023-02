Mesa Nacional del Frente de Todos: comienza el ensayo político entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner para llegar unidos a las elecciones

La Mesa Nacional del Frente de Todos servirá como primer ensayo político entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner para ganar las elecciones presidenciales (Franco Fafasuli)

El Presidente, Sergio Massa y sus funcionarios más cercanos estarán presentes; la Vicepresidenta no, pero en su representación irán sus dirigentes más leales. Foto de unidad y documento consensuado

Hasta última hora del miércoles continuaron las negociaciones y confirmaciones de los actores que estarán presentes hoy por la tarde en la sede del Partido Justicialista -en Matheu 130- donde luego de un sinfín de idas, vueltas y caprichos políticos, el Frente de Todos tendrá su Mesa Nacional. Alberto Fernández y Sergio Massa estarán presentes; Cristina Kirchner no, pero enviará a los suyos: será el primer ensayo del oficialismo para ganar las elecciones presidenciales.

Con la inflación al borde de superar el 100% y siendo el salario de Argentina junto con el de Venezuela de los peores de la región, el Gobierno deposita su suerte electoral en todo lo que pueda hacer el ministro de Economía para estabilizar el índice de precios y en que la cruenta interna del PRO siga desgastando Juntos por el Cambio. El peronismo sabe que la chance de retener el poder está sujeta a mantener la unidad pese a relaciones irreconciliables que conviven en Casa Rosada y con el Patria.

Alberto Fernández se negó durante meses a convocar la mesa nacional que reclamaba el kirchnerismo; lo hizo con la condición de discutir las reglas electorales y soportando los intentos por forzarlo a declinar su aspiración de reelección. CFK y Máximo Kirchner exigieron auditar la gestión y que se trate la “proscripción” de la ex mandataria, lo que abrió otro foco de discusión. Sus ausencias no avalan el juego del Presidente que continuó confeccionando el formato de la mesa con sus integrantes y el documento final que resumirá el rumbo que adoptará el Gobierno de ahora en más en la campaña.

De un lado estarán sentados el mandatario, el canciller Santiago Cafiero y el recién asumido como Jefe de Gabinete, Agustín Rossi. “Es alguien que valora la unidad del espacio y va trabajar para preservar esa unidad”, dijo este miércoles Alberto Fernández sobre el ex interventor de la AFI cuya llegada a Casa Rosada fue leída como una forma de quitarle autonomía a “Wado” De Pedro tras las discusiones de las últimas semanas.

Por el otro, Sergio Massa asistirá junto a su esposa, la titular de AySA, Malena Galmarini, y el ministro de Transporte, Diego Giuliano. El último eslabón del acuerdo tripartito, el que corresponde a Cristina Fernández, lo conformarán el mandatario bonaerense Axel Kicillof; el ministro del Interior, “Wado” De Pedro; el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires Andrés “el cuervo” Larroque, en representación de la jefa del espacio y de todo el kirchnerismo.

También se espera la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), y Mariano Arcioni (Chubut); los integrantes de la CGT: Carlos Acuña, Pablo Moyano y Héctor Daer; de la CTA, iría Hugo Yasky, y en representación de los movimientos sociales estaría Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y algunos otros dirigentes cuya presencia se mantuvo bajo reserva.

Desde un principio la mesa nacional fue vista de reojo por varios integrantes del propio FDT. Las rispideces que generó, la falta de definición sobre los temas a tratar y las dudas sobre su real utilidad provocó desánimo de miembros de la propia coalición que hasta el momento aseguran que no asistirán. Es el caso de algunos gobernadores e incluso de intendentes peronistas del conurbano bonaerense que hablan más con Alberto que con Cristina, o que directamente ya no tienen diálogo con la Vice, que no le ven futuro a la mesa que se inaugura hoy pasadas las 19 horas.

Sergio Massa estará presente este jueves en la sede del PJ (REUTERS)

Corre el tiempo y la falta de conducción vertical que sufre el peronismo abre las puertas a que cualquiera se adjudique el derecho a postularse a la Presidencia de la Nación. “Sobran candidatos y faltan dirigentes”, resumía este miércoles un funcionario que responde a Massa que apuntaba a quienes “no atienden el teléfono” y están enfocados en la contienda electoral. Esta misma fuente consideró -en diálogo con Infobae– que el Frente de Todos debe saldar sus diferencias y establecer un orden interno que de celeridad a la gestión. Puede ser Alberto Fernández, De Pedro, Daniel Scioli o Massa, “no importa quien sea el Presidente, si gobernamos de nuevo nosotros y no resolvemos estas cosas la vamos a chocar de nuevo”.

Por ello continúa circulando el borrador del documento que verá la luz públicamente al término de la reunión de este jueves en el que quedarán establecidos los puntos de consenso del oficialismo. Se insistirá una vez más con un lema utilizado en la campaña de 2019: “Unidad en la diversidad”; se hará hincapié en que se fomente la participación en las PASO, lo que para el peronismo significa que sería la primera vez en su historia que resuelva la candidatura a Presidente por esa vía.

Con respecto a las Primarias, no se descarta que se trate la posibilidad de atrasarlas en el calendario electoral para que no queden tan separadas de la elección general con el objetivo de evitar que su resultado condicione aún más la economía. El Gobierno tiene tiempo hasta el 15 de mayo para convocar las PASO.

Se desconoce aún -aunque el kirchnerismo lo espera- si en el texto final se hará referencia a la “proscripción” de Cristina Kirchner. Máximo Kirchner no estará presente en la mesa del Frente de Todos

Ayer, tras asumir como jefe de Gabinete, Agustín Rossi contextualizó la situación en la que se encuentra el Frente de Todos. “Es la primera vez de la historia del peronismo que gobierna con una estructura de coalición. Éstas son muy atractivas y simpáticas al momento de las elecciones y después tienen sus inconvenientes claramente al momento de gobernar”,

“La reunión de mañana (por hoy) es un buen principio, no pidamos que se resuelvan en un primer encuentro cosas que no resolvimos en tres años”, limitó Rossi el alcance del impacto de la mesa oficialista que a su fin tendrá una foto de unidad, un documento consensuado y la certeza que el Frente de Todos comenzó a ensayar la forma para retener el poder.