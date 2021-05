Merlí en Buenos Aires: Francesc Orella Pinell entre asados y grabaciones con Leo Sbaraglia

Francesc Orella, protagonista de “Merlí”, está en Buenos Aires para grabar la serie “Santa Evita” y almorzó con Leonardo Sbaraglia

Francesc Orella Pinell es el actor catalán que le dio forma, cuerpo, voz y pensamientos a Merlí, el atribulado profesor de filosofía que encantó a sus alumnos de secundaria. La serie homónima, de tres temporadas y emitida a todo el mundo vía Netflix, fue furor en Argentina; en buena parte, por lo entrañable del personaje principal.

Es por eso que este sábado por la tarde sorprendió al dejarse ver en las Instagram Stories de Leonardo Sbaraglia: “Estamos aquí arreglando nuestra facha para la gente”, dijo Cesc, mientras se lo veía en modo selfie al lado de Sbaraglia, ambos sentados en la mesa de una parrilla y acomodándose los pelos con las manos. “Estamos en Buenos Aires… me dijiste el nombre del barrio y no me acuerdo”, le comentó a sus compañeros comensales, que le aclararon dónde estaba: “La Paternal”. En la mesa de Francesc “Merlí” Orella y Leonardo Sbaraglia, también estuvieron los actores Lorena Vega y Diego Jakubowicz (Foto: Instagram @leosbaraglia)

“Lomo al barro, asado, mollejas y un postre que te mueres…”, enumeró “Merlí” sobre el banquete servido. “ Estoy muerto, dentro de unos minutos voy a caer rendido a los pies de esta ciudad ”, agregó en el último de los tres videos que publicó Sbaraglia. Luego, el argentino subió una foto general en el que se ven a todos los integrantes de la mesa, entre los que estaban los actores Lorena Vega y Diego Jakubowicz.

Orella Pinella, de 63 años y de larga trayectoria en el cine, la televisión y el teatro de su país, está en Argentina para registrar la serie Santa Evita, basada en la genial novela de Tomás Eloy Martínez y dirigida por Rodrigo García, hijo del escritor Gabriel García Márquez. Cesc Orella, Leonardo Sbaraglia y Ernesto Alterio en Palermo, hace una semana (Foto: Instagram @cesc_orella)

Entre las grabaciones, “Merlí” aprovecha para pasarla de mesa en mesa: hace seis días publicó en su Instagram una foto en el que se lo vio en un restaurant de Palermo junto a Sbaraglia y Ernesto Alterio, quien en la serie interpretará al coronel Moori Koenig, obsesionado por el cadáver de Eva. “Buenos Aires querido”, certificó en esta foto el catalán, quien hará de Pedro Ara Sarriá,el médico y anatomista aragonés que embalsamó el cuerpo de Evita a pedido de Juan Domingo Perón.

“Es muy distinto a todo lo que he hecho hasta ahora. El proyecto es muy atractivo, la historia de Eva es muy contundente, en una época de la historia argentina muy importante. Me gustan mucho los personajes reales históricos, así que me hace muchísima ilusión”, había contado Orella Pinell en entrevista con Informados de todo (América). Durante tres años, Francesc Orella Pinell protagonizó “Merlí”, la serie catalana que fue furor en todo el mundo

“Es una serie basada en el libro de Tomás Eloy, amigo de mi familia de toda la vida. Salma Hayek es una de las productoras ejecutivas, ella me invitó a ser parte del proyecto. Me apasiona porque me gusta mucho el libro. Se ha montado aquí con un grupo de productores, de técnicos, de artistas, excelente actores realmente… Siempre quise que se hiciera aquí en Argentina -por supuesto la idea siempre fue que se haga en español- y que todos fueran argentinos, con la excepciones mía y de Cesc Corell, Contó Rodrigo García, que interpreta al doctor español que embalsamó a Evita. Creo que va bien”,

En el papel de Evita estará Natalia Oreiro: “Fui elegida por casting. Algunos pocos elegidos tienen la habilidad de interpretar ese personaje magistralmente. No es mi caso. Soy una agradecida de que me elijan por lo que puedo hacer. Interpretar a Eva es el mayor desafío de mi carrera”, aseguró la uruguaya hace algunas semanas, en entrevista con Marcela Coronel en el programa Mientras tanto (Mucha radio FM 89.5).

“En el pasado no me sentía lista para el personaje y lo rechacé. Ahora tengo 10 años más que la edad que ella tenía cuando murió. Yo vi el casting porque se lo pedí al director, y me vi muy mal. No me cerraba la voz, la mirada. Evidentemente ellos vieron más allá, por suerte. Lo preparé en un tiempo determinado y a mí no me convenció. Nunca me alcanza el tiempo. Siempre que me dicen que se atrasa un proyecto yo agradezco porque tengo un poco más de tiempo para prepararme. Soy siempre de las que cuando se cierra un proyecto pienso que lo podría haber hecho mucho mejor”, agregó Natalia sobre el camino que la llevó a interpretar a Eva Perón.