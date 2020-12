“Me siento en una etapa de despedida, queda poco tiempo”, dijo Víctor Hugo Morales

“Estuve cuatro o cinco segundos con el corazón parado”, reveló cinco días después

En una entrevista a Infobae el periodista y mítico relator deportivo, Victor Hugo Morales, declaró: “Me siento en una etapa de despedida, queda poco tiempo”. Antes de ser internado habló con el medio sobre política, Maradona, su vínculo con Alberto y Cristina, de la que considera la etapa final de su carrera y su vida personal.

La misma noche de la entrevista, el relator tuvo que ser internado por presentar problemas cardíacos por los que tuvo que someterse a una cirugía en la cual le colocaron un marcapasos. “Estuve cuatro o cinco segundos con el corazón parado”, reveló cinco días después.

Entre muchas cuestiones dijo sentirse en la despedida de su carrera profesional, aunque aclaró que mientras tenga un espacio donde decir lo que quiere y físicamente pueda enfrentarlo no dejará de trabajar todavía. Consultado sobre lo mejor que hizo en su vida, expresó que pudo ser una persona que hizo de su vida lo que quiso y que logró “luchar por márgenes de libertad infrecuentes“

Fuente: Infobae

Confesó que los años que duró el debate por la Ley de Medios fue el momento profesional en el que se sintió más amenazado ya que “su discusión trajo una división muy tajante, muy profunda en los sectores periodísticos como nunca había habido”. De todos modos, consideró que eso lo ayudó a fortalecerse y recordó un episodio en especial.

“En febrero de 2010 apareció un mail que era complementario de todas las cosas que en ese momento estaban operando contra mí, por el que decían que yo había recibido diez millones de dólares para ser partidario del Gobierno” y agregó: “Es muy difícil defenderte contra una infamia, contra una fake news, como decimos ahora, de esa naturaleza“.

Respecto a su relación con el gobierno kirchnerista, Morales fue contundente “He sido crítico de Kirchner, he sido crítico de Alfonsín, que fueron personas que en el balance, cuando mirás en perspectiva, fueron de un extraordinario valor en el país“.

Consultado por el actual Gobierno de Alberto Fernández expresó que a pesar de discentir sobre algunas medidas sobre el manejo de la justicia “ha tenido un comportamiento extraordinario porque enfrentó la pandemia siempre con decisión, siempre tratando de ir un paso adelante. Tomó decisiones que el mundo aplaudió. Que evitaron lo que es tanta muerte”.

También resaltó el acompañamiento que Alberto le dio a al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, al que refugió en Argentina luego de haberse exiliado de su país. A pesar de sus halagos afirmó que no tiene diálogo con el acutal primer mandatario nacional y que no lo entrevistaría: “si lo hiciera tendría que forzar alguna situación, no podría hacer una entrevista y no preguntarle qué hacemos con la Justicia, con los medios, etcétera, y en cualquier respuesta habría repreguntas que siempre serían incómodas. Él está trabajando en una tarea mucho más valiosa, que es la reconstrucción del país”

Según sus propias declaraciones no tiene contacto con Cristina, a la que dice haberle dado la mano una vez y a la que tampoco le haría un reportaje: “Habla mucho. Por naturaleza, tiene mucho para comentar, una pregunta tiene veinte minutos de respuesta. Si yo lo interrumpo soy un maleducado, la gente se da cuenta y se pone mal conmigo. Si no lo interrumpo lo dejo decir lo que a él se le antoja durante todo el tiempo y no tengo manera de interferir”.

Respecto a la relación de Cristina y Alberto considera que “ellos deben, porque son amigos, discutir muchísimo, y lo bien que hacen. No puede haber una aceptación total de un lado y del otro. Son personas muy fuertes políticamente, uno es el presidente en absoluto ejercicio de la Presidencia, y ella es una persona gravitante que impulsó a ese presidente al lugar donde está“

A título personal, el periodista expresó que, a sus 73 años, hacer lo que le gusta es lo que le da vitalidad, además de “rezar intensamente porque me parece mentira la vida que he tenido“. También contó que a pesar de haber tenido muchas oportunidades, nunca pensó en ser político aunque recibió, entre otas ofertas, ser ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Macri. “Una locura“, expresó.

El periodista, creador de “barrilete cósmico”, adjetivo que le propició a Maradona mientras relataba el gol que el astro del fútbol le hizo a Inglaterra en el mundial del 86 se lamentó por la muerte del jugador, hecho que lo afectó profundamente: “No dormí en toda la noche. Pedacitos, quince minutos, me despertaba. Todo el tiempo pensando en Diego”.

Victor Hugo se definió como una persona sincera, franca y abierta, “una persona que abiertamente lucha por ser mejor. Que trata de ser muy fiel. Y que tiene como árbitro de su vida a los mejores amigos de su niñez y a los mejores amigos de su primera juventud“.

Para concluir, manifestó sentirse una persona sumamente afortunada por la mujer con la que compartió su vida por más de 41 años: “Es bella por dentro, y eso es una gran posibilidad de felicidad. La felicidad no existe, son ramalazos, pero ha sido el eje de la vida, de lo positivo que he tenido en mi vida“.

—¿Le incomoda que le pregunte sobre el Víctor Hugo que no conocemos?

—No, está bien que me preguntes. Pero yo soy… Soy pudoroso, sí. Una palabra que podría decir de mí, ¿cómo es usted? Pudoroso.

—¿Es pudoroso?

—Sí, sí, absolutamente.