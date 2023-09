Máximo Kirchner participará del acto de campaña de Massa en Tucumán

(NA)

El diputado nacional Máximo Kirchner estará este sábado en Tucumán junto al candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el encuentro con gobernadores peronistas.

Allí, de acuerdo a NA, se realizará un acto en respaldo a la postulación del ministro de Economía, por lo que se tratará del relanzamiento de su campaña para las elecciones generales del 22 de octubre .

Si bien Máximo no aparece públicamente desde el día de las PASO, ahora se mostrará junto a Massa, algo que viene siendo reclamado por varios dirigentes del oficialismo que no están de acuerdo con las posturas distantes y el silencio del diputado y de la ex presidenta, Cristina Kirchner.