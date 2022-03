Máximo Kirchner criticó a los porteños y el Gobierno de la Ciudad salió a responderle

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, cruzó al diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner, quien afirmó que los porteños “tienen tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura”.

“Hay límites que no se deben pasar. Decir que ‘los porteños tienen tendencia a votar a los que quieren ocultar lo que hizo la dictadura’ es pasar un límite que ningún argentino puede aceptar”, expresó el alcalde. “Y mucho menos -agregó- un día como hoy, al cumplirse 46 años de una de las heridas más profundas y dolorosas de nuestra historia”.

“Tenemos que terminar con declaraciones que no solo ofenden injustamente a millones de porteños, sino que también deterioran el consenso democrático y enfrentan a unos argentinos con otros”, señaló.

El ministro de Gobierno de la administración porteña, Jorge Macri, también repudió las declaraciones del dirigente de La Cámpora.

“Son declaraciones de alguien de tono fascista y anti-democrático. Disfruta de haber sido votado y ocupa una banca gracias a la democracia a la que él ataca. Se olvida que esta ciudad eligió masivamente a Alfonsín, que si hubo alguien que peleó por los DDHH y recuperar la democracia fue Alfonsín, mucho más que los Kirchner“, aseguró el funcionario.

Y señaló: “Me preocupa esa lógica de seguir dividiendo. No solo vacían su propio gobierno sino que además intentan seguir dividiendo a la Argentina. Todo lo que ha ocurrido con Máximo Kirchner desde abandonar el presidente de bloque para acá me parece especulador, miserable e irresponsable”.