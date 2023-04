Máximo Kirchner: “Crece el país y al mismo tiempo crece la pobreza, esa es la discusión”

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, expresó este miércoles que Argentina atraviesa una discusión central en la que hay dos posturas, ya que “crece el país y al mismo tiempo crece la pobreza”, señaló.

Las declaraciones de Kirchner fueron durante un acto en la provincia de Chubut, donde encabezó un acto en Trelew junto al candidato local a intendente del FdT, Emanuel Coliñir, en la previa de las elecciones 2023.

Máximo Kirchner cuestionó el acuerdo con el FMI

En su discurso, el diputado nacional analizó el impacto negativo en la economía ocasionado por el acuerdo con el FMI. Además insistió en la aplicación de medidas para contrarrestar los efectos de la inflación y la suba de precios, como la suma fija, en concordancia con las paritarias.

En ese sentido, Máximo Kirchner dejó en claro su postura: “Cuando nosotros pedimos una suma fija -que no es suma fija sin paritaria- sino que es paritaria y suma fija para la gente, es porque entendemos que el proceso que se está viviendo es durísimo para Argentina”, sintetizó.

Por eso, para el diputado del FdT “crece el país y al mismo tiempo crece la pobreza”, por lo que “esa es la discusión” primordial para la política hoy, remarcó. “Si realmente no construimos una opción que se revele contra este tipo de mandamientos el futuro no va a ser bueno”, sentenció Kirchner en su visita a Trelew.

“La discusión que nos atraviesa a nosotros como espacio nacional y popular tiene que ver con hacia dónde va nuestro país y cuáles son las mejores herramientas que podemos generar para que los números cierren con la gente adentro”, consideró Kirchner este miércoles, dado que “4 de cada 10 personas en la ciudad de Trelew bordean la pobreza y otro tanto la indigencia”, citó como ejemplo.

El referente de La Cámpora indicó que es necesario que “nos replanteemos qué queremos hacer, qué nos pasó y para qué estamos acá”, porque “ese FMI que puso de rodillas a nuestro país, a la gente -nunca a las dirigencias- la hace vivir mal. El país que están quebrando es el del esfuerzo de la gente”, resaltó en el encuentro junto a Coliñir.

Críticas a la oposición

“Ayer se estaban peleando Horacio Rodríguez Larreta, con Mauricio Macri por cómo se iba a votar, la discusión era cómo se vota, yo quiero la boleta pegada, yo no quiero. Esa discusión si está lejos de la gente”, analizó Máximo este miércoles.

“Cuando uno la escucha a una candidata que compite con Larreta (por Patricia Bullrich) del espacio de Macri, decir que les va a decir qué hacer a las provincias. Decía que las provincias no producen nada ¿cómo que Chubut no produce nada? ¿cómo que Santa Cruz no produce? ¿Cómo que Entre Ríos, Misiones no producen?”, apuntó Kirchner.

En ese momento, cargó contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y el centralismo porteño: “Si hay un lugar donde se produce poco y nada y vive a costa de todos los argentinos es la ciudad de Buenos Aires donde está la mafia judicial, la mafia mediática y la mafia empresaria. El país y la Argentina trabaja todos los días para salir adelante”, expresó.

“Le hicieron creer a la gente que sus problemas se terminaban. Todos, el coro mediático, Macri felicitando a todos los bloques, por votar el acuerdo (con el FMI). Decían este es el mejor acuerdo realizado en la historia de la Argentina. Mentira: fue un acuerdo que empeoró todo lo que ya estaba mal en nuestro país”, agregó.

En el final, dijo que “esa inflación que sienten todos los días cuando van al super, al almacén”, ya que “mucho tiene que ver también en las características y condiciones de tasas positivas del FMI”, concluyó.