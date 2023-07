Maxi López cruzó a Jorge Lanata por hablar sobre la salud de Wanda Nara: “No sabe que hay cinco hijos detrás, le faltó empatía”

Maxi López llegó a la Argentina el domingo 16 de julio en medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara y, en diálogo con la prensa en el aeropuerto, le respondió a Jorge Lanata por decir al aire que la artista tendría leucemia, sin tener un parte médico que confirme su estado.

El papá de los tres hijos mayores de la artista aseguró que el conductor de PPT “se equivocó mal”.

“Para mí le erra, porque cualquier tipo de noticia de este tipo tan personal, me parece que por respeto tiene que salir a hablar la persona. La verdad que me gustaba lo que hacía Lanata, pero con esta se equivocó mal. No sabe que hay cinco hijos detrás, me parece que le faltó un poquito de empatía“, se lo escucha decir a Maxi López en un video que compartió Farándula Show.

A su vez, según consignó Teleshow, Maxi López se mostró molesto con todos los otros periodistas que dieron a conocer información sobre la salud de Wanda que no fue confirmada por nadie. Ante el marco de incertidumbre, el papá de Valentino, Constantino y Benedicto dijo: “Me voy a quedar hasta que sea necesario”.

Consultado sobre cómo están sus hijos ante la situación, el exfutbolista, empresario y dirigente argentino, de 39 años, idnicó: “Voy a llegar ahora a casa para verlos a ellos”.

¿Qué dijo Jorge Lanata sobre Wanda Nara?

Jorge Lanata dijo en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) que Wanda Nara tiene leucemia y apuntó contra el periodismo de espectáculo por ocultar la situación.

El conductor expresó: “Mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, les voy a contar lo que hice: hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas cercanas a Wanda Nara, otra cercana al hospital. Lo que nadie está diciendo y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo, lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia“.

Asimismo, Lanata agregó: “Fue internada en el Sanatorio Los Arcos con dolores fuertes abdominales. Los análisis de sangre mostraron que tenía muy altos los glóbulos blancos, bueno… Esto indica una enfermedad hematológica. También presentaba el bazo muy inflamado, le van a hacer una punción de médula para terminar de diagnosticar esto que ya es público, público pero secreto, es raro lo que pasa con esto“.

El conductor reveló que cercanos a Nara ya se habrían comunicado con lugares especializados en esta enfermedad: “A la vez hubo contactos de allegados a Wanda con Fundaleu, es un centro especializado en el tratamiento de la leucemia. Eso es lo que está pasando con Wanda“.

Por su parte, Marina Calabró se mostró incómoda con los dichos de Lanata y le comunicó al aire que ella hubiese preferido esperar que se hiciera público un parte médico.

¿Qué pasa con Wanda Nara?

Luego de Jorge Lanata asegurara en su ciclo radial que Wanda Nara tendría leucemia, y desatara furia generalizada en el medio, el periodista Guillermo Lobo contó en TN que aún faltan un par de estudios para poder dar con un diagnóstico concreto sobre el cuadro de salud de la conductora. “Faltan dos estudios complementarios“, dijo.

Lobo agregó detalles sobre los estudios que le hicieron a la empresaria: “Le hicieron un primer chequeo, un análisis que dio con resultados alterados. Una segunda batería ya con ella internada, no por una gravedad sino para que esté con un sistema de confort, donde se corroboró el análisis de la primera parte que es: nivel de glóbulos altos, una esplenomegalia que es el bazo dilatado“.

“El bazo dilatado, según nos decía el doctor Juan Real, hematólogo, puede ser el indicio de una posible leucemia. También hay un arco de posibilidades, faltan una punción, dos estudios más de imágenes, con lo cual esta es la información corroborada”, concluyó el periodista, quien fue muy cauto a la hora de aseverar cualquier tipo de diagnóstico.

Maxi López publicó un video con sus hijos tras su llegada a Argentina: “Los chicos han vuelto”

Horas después de su llegada a Argentina proveniente de Inglaterra, Maxi compartió un video junto a sus hijos, por quienes viajó en medio del hermetismo e incertidumbre por la salud de Wanda Nara.

