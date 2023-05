Mauro Icardi salió a responderle a Moria Casán: “No hace falta hablar pavadas gratuitas”

Moria Casán no tiene filtro para ningún tema y siempre da su punto de vista sensorial y personal sobre los temas que le preguntan en las diferentes notas a las que la convocan. Conocida por su lengua filosa, la diva indiscutida de Argentina estuvo hablando con LAM sobre su incipiente reincorporación al jurado del Bailando 2023 y también se refirió al matrimonio Icardi-Nara.

“Icardi me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que twittea y lo poco que he visto, es picante”, comenzó diciendo a modo de halago y continuó: “Un jugador de fútbol, si tiene cintura para correr al arco, tiene que saber bailar bien”, especuló al tiempo que se refirió a la juventud del delantero y lanzó: Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho”, manifestó.

“Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias”, analizó la estrella provocando la reaccionaria respuesta de Icardi que desde sus redes expresó:

“Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que es una diva de nuestro país, lo agradezco”, comenzó diciendo. Al tiempo que aclaró: “También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir emponchándome durante muchos años de mi vida”, reiteró.

Para cerrar fue más duro y le sugirió: “Te mando un beso y sinceramente con el nombre que tenés no hace falta hablar “pavadas” gratuitas por dos minutos en las noticias”, cerró.