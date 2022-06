Mauricio Macri le respondió a Alberto Fernández: “Está fuera de sí, desencajado”

Fuente: NA.

Luego de horas que Alberto Fernández apuntara contra la gestión de Mauricio Macri y lo tratara de “ladrón de guante blanco”, el ex presidente respondió a las críticas de una forma particular: “Está fuera de sí, desencajado”. Además, trajo a la escena a la vicepresidenta y apuntó contra ella por ser quien “inventó este gobierno con alguien que no tenía ni voto propio ni liderazgo alguno”.

El ex mandatario afirmó que “nunca se tomó deuda a la velocidad que está tomando el gobierno de Alberto Fernández”, enfatizó Macri este martes al diario El País de Uruguay. Y aseguró que el gobierno toma deuda “con la excusa de la pandemia”.

Horas antes a que el referente del PRO declare ante el medio uruguayo, Alberto Fernández dijo durante un acto: “Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron; que expliquen los parques eólicos, la estafa al Correo, la estafa por los peajes… Estoy esperando que alguna vez la Justicia se dignifique a sí misma y llame a rendir cuentas a los ladrones de guante blanco, a los poderosos”.

En cuanto a las críticas del Presidente y el prestamo que tomó con el FMI, Mauricio Macri fundamentó: “Reemplazamos las deudas que vencían con el crédito del FMI, que mayoritariamente fue a eso. Con lo cual todo lo que se dijo de parte de este gobierno de que la plata se fugó, que endeudamos criminalmente la Argentina, todas esas denuncias son todas payasadas”. Luego, remarcó: “Porque la deuda fue reemplazar deuda que ya teníamos, mucha que había tomado el gobierno de ellos, y la que tomamos nosotros fue por el déficit que dejaron ellos”.

Además, el ex presidente aclaró que “no existe más” un trato con Alberto Fernández y apuntó: “Es una persona que ha destruido el valor de la palabra presidencial. Hablar con alguien que te dice una cosa a la mañana y otra a la tarde todos los días, pierde todo valor”.