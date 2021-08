Mauricio Macri criticó a Alberto Fernández por las visitas a Olivos

Mauricio Macri | INSTAGRAM

A menos de un mes de las PASO, el ex presidente volvi贸 a la arena p煤blica. Cuestion贸 al Gobierno Nacional, elogi贸 la marcha de las piedras y defendi贸 su gesti贸n.

Deuda con el聽FMI,聽compra de vacunas,聽elecciones legislativas聽y聽modelos de pa铆s, otros de los temas de los que habl贸 el expresidente.” Cristina Fern谩ndez de Kirchner tom贸 mucha m谩s deuda de la que yo tom茅 y ella recibi贸 super谩vit y yo recib铆 un pa铆s que gastaba m谩s que lo que ten铆a”, sostuvo Mauricio Macri.

El l铆der del PRO volvi贸 a la arena p煤blica en una entrevista este lunes 16 de agosto, luego de que el mismo d铆a,聽al Alberto Fern谩ndez lo criticara en un acto en La Matanza.聽鈥淣unca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodill茅 frente al FMI y endeud茅 a la Argentina y a generaciones de Argentinos como otros hicieron鈥, fue uno de los dardos que lanz贸 el mandatario a su antecesor.

En di谩logo con Joaqu铆n Morales Sol谩 en Desde el Llano (TN), el exjefe de Gobierno porte帽o contraatac贸. 鈥淓sa foto nos da la sensaci贸n de que tocamos fondo, tal vez el presidente toc贸 fondo del valor de la palabra, del valor de la palabra presidencial y esa foto termino de destruir toda autoridad moral del presidente鈥, manifest贸 Macri respecto a la famosa foto en Olivos.

Incluso, el ex presidente habl贸 sobre la “Marcha de las Piedras” que se llev贸 adelante el lunes a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada para conmemorar a los fallecidos por el聽COVID-19.聽鈥淔ue un momento de volver a despedirse de los seres queridos, pero sobre todo de mucha indignaci贸n que comparto con todos los argentinos鈥, manifest贸.

Macri luego continu贸 explotando el tema pol铆tico-medi谩tico del momento. 鈥淭res d铆as antes de que salga la primera foto, 茅l dijo que no hab铆a ninguna reuni贸n social en Olivos. Sali贸 la primera foto y dijo que no era verdad y cuando sale la segunda no qued贸 m谩s remedio y a煤n as铆 no se le escuch贸 pedir perd贸n. Es muy grave鈥, manifest贸 sobre la escandalosa foto del cumplea帽os de Fabiola Ya帽ez.

Deuda: defensa de su gesti贸n

Arriba del ring pol铆tico luego de que tanto Alberto Fern谩ndez en La Matanza como Cristina Fern谩ndez de Kirchner en Lomas de Zamora lo mencionaran por la deuda que tom贸 en su gobierno con el FMI, Macri se defendi贸 acusando a su predecesora en la presidencia.

鈥淟a primera mentira fundamental que baten es el cr茅dito del FMI, que es el grupo de pa铆ses importantes del mundo que ayuda a otros pa铆ses y por eso presta a una tasa m谩s baja que cualquier banco. Lo hace para ayudar a un pa铆s que cree que est谩 haciendo las cosas bien y cree que hay que apoyarlo, y ese era el caso de Argentina. No este rejunte que es el Grupo de Puebla. Est谩bamos con los pa铆ses que tienen tecnolog铆a que nos quer铆an ayudar y los que tienen las vacunas buenas que este gobierno no quiso comprar鈥, se defendi贸 el ex jefe de estado.

En ese marco, Macri afirm贸 que la actual vicepresidenta tom贸 m谩s deuda que el gobierno de Cambiemos y entreg贸 un pa铆s con d茅ficit. 鈥淓l kirchnerismo se pasa el d铆a entero hablando de deuda y Cristina Fern谩ndez de Kirchner tom贸 mucha m谩s deuda de la que yo tom茅 y ella recibi贸 super谩vit y yo recib铆 un pa铆s que gastaba m谩s que lo que ten铆a y para eso hab铆a que endeudarse hasta que pudi茅semos bajar鈥, justific贸.

Por 煤ltimo, agreg贸 que CFK “recibi贸 un pa铆s con un super谩vit de m谩s del 4% y ella lo dej贸 con un d茅ficit de m谩s del 6%”.

Elecciones y modelo de pa铆s

Consultado sobre su regreso y el rol que tomar谩 en Juntos por el Cambio de cara a las primarias del 12 de septiembre, Macri se despeg贸 del protagonismo y manifest贸 que su papel actual consiste en 鈥渃ontener a todos en la unidad鈥.

Fue el actual jefe pol铆tico de la coalici贸n opositora y alcalde porte帽o, Horacio Rodr铆guez Larreta, quien afirm贸 la semana pasada que quer铆a sumar a Macri al tren electoral. “Quiero que Macri se sume a la campa帽a”, hab铆a afirmado. Con su reaparici贸n, el ex jefe de estado cerr贸 filas y convalid贸 la estrategia.

Adem谩s, Macri sostuvo que tiene cierto temor por una 鈥渞uptura institucional del actual gobierno鈥 y en esa l铆nea, respondi贸 una de las cr铆ticas que tanto Alberto Fern谩ndez como Axel Kicillof realizaron el lunes sobre el modelo de pa铆s que quiso implementar Cambiemos durante sus cuatro a帽os de gobierno.

鈥淰emos que el kirchnerismo quiere un modelo de sometimiento como existe en Venezuela o Nicaragua, donde realmente no funciona la democracia, eso sucedi贸 no solo por m茅rito de Ch谩vez y Maduro, sino tambi茅n porque la oposici贸n se parti贸. Entonces es muy importante seguir consolidando esa unidad y sostener la esperanza de que esta batalla es posible鈥, expres贸 el ex presidente, reciclando nuevamente el parentesco entre el kirchnerismo y los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.

Vacunas

Respecto al manejo sanitario del Gobierno Nacional, Macri manifest贸 que 鈥渆s inexplicable no haber comprado las vacunas de Pfizer desde el comienzo”. “驴Si las hubiesen comprado cuando pudieron, porque ten铆amos prioridad, cuantos argentinos estar铆a vivos y cuantos familiares no hubiesen estado en esa marcha?”, se pregunt贸.

Adem谩s, el fundador del PRO se pleg贸 al discurso de su coalici贸n respecto al supuesto filtro ideol贸gico del ejecutivo al momento de adquirir vacunas. “Es una estupidez ideol贸gica. Las vidas no tienen valor, 驴fue para ahorrar como dijo el Jefe de Gabinete que tenemos?”, arremeti贸.