Mauricio Macri: “Cristina es víctima de las promesas de un presidente que no cumple ninguna”

El expresidente Mauricio Macri volvió a apuntar contra el Gobierno nacional por las últimas decisiones de volver a los próceres nacionales en las imágenes de los billetes, la renuncia del ahora ex secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y, como de costumbre, criticó a la cúpula presidencial encabezada por Alberto Fernández. “Cristina Kirchner es víctima de las promesas de un presidente que no cumple ninguna”.

El exmandatario nacional fue entrevistado por el periodista Joaquín Morales Solá en su programa “Desde el llano” por la pantalla de TN, desde allí volvió a criticar al Ejecutivo nacional: “Ella (Cristina Kirchner) es una víctima más de las promesas de un presidente que no cumple ninguna. Ella recibió un montón de promesas y él no le cumple ninguna”.

En esa línea, siguió: “Eso es lo que pasa. No tiene rumbo, no tiene una idea clara. Él dice una cosa a la mañana y otra a la tarde todos los días. Ha destruido la palabra presidencial”.

“Es un gobierno que ha deteriorado todos los indicadores de la economía, que ha puesto en crisis el funcionamiento de la sociedad porque han saltado todos los limites de vuelta. Acá vivimos la suelta de presos y cada uno hace lo que se le ocurre. La deserción frente a narcotráfico ha sido bestial. Ellos se pelean por poder, no por una idea”, afirmó.

Mauricio Macri.

Macri sobre la renuncia de Feletti

En cuanto a la renuncia del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, manifestó: “El control de precios falló hasta con los gobiernos más temidos del mundo. Es una payasada el control de precios. Desde la época de los fenicios, la gente comercia y se defiende de un Estado que lo roba. Hay que tener un gobierno responsable y no que le robe el trabajo a la gente con cada vez más impuestos”.

“Cambian la ilustración de los billetes como si esto parara la inflación”

Macri también hizo referencia al cambio en la imagen de los billetes que van a dejar de ser animales nacionales, como él había dispuesto, y volverán a ser próceres nacionales.

“Esta gente es tan perversa que ahora quiere cambiar la ilustración de los billetes, como si esto parara la inflación. Lo importante es la inflación, no la ilustración de los billetes. Pero por no haber impreso mayores con mayor denominación, gastaron más de 180 millones de dólares demás en los últimos dos años. Eso son más de 70 escuelas. Cómo la gente no va a tener bronca”, aseguró.