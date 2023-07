Mauricio Macri apuntó contra CFK: “Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía”

Luego de que Cristina Fernández de Kirchner acusara a la gestión de Mauricio Macri de no haber aportado a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, el expresidente le respondió a través de sus redes sociales apuntando contra los gobiernos de 2003-2015 calificándolos de “los peores de la historia”.

“La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios. En Vaca Muerta prácticamente no habían hecho nada”, señaló Macri acerca tanto de la gestión de Néstor Kirchner como la de Cristina Fernández de Kirchner.

Además, mencionó acerca de lo que hizo durante su gestión desde el 2015 hasta el 2019: “Cuando llegamos recuperamos la producción de gas, multiplicamos por cinco la actividad de Vaca Muerta y recién ahí, gracias a ese éxito, sí se volvió necesario un gasoducto nuevo”.

Luego añadió: “Lo dejamos listo para arrancar la obra. Había que apretar un botón . Pero no lo hicieron, se comieron dos inviernos de precios altos y recién ahora lo inauguran, después de hacerle perder al país 6.000 millones de dólares por su ineficacia y sus negocios”.

Cristina Fernández de Kirchner, en su tuit, había acusado de mentiroso a Macri y dijo: “Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”.Ante esto, al finalizar su descargo, el expresidente señaló: “Y no se meta con mi madre, vicepresidenta, que fue una buena madre”.