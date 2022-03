Mauricio Macri acusó a Juan Román Riquelme de “arruinar” a Boca

La salida de Daniel Angelici como presidente de Boca y la derrota de Gribaudo en las elecciones de 2019 significaron el final de una era en Boca. Una era que comenzó con Mauricio Macri en 1995 y que fue la más ganadora en la historia, pero que dejó mucho residuo dando vuelta y esta vez se vuelve a reflotar.

Lejos del mundo “xeneize”, el ex presidente de la Nación se mostró ajeno a lo que sucede en la institución en donde aparecen Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, el gran ídolo con el que está enfrentado. Sin embargo, este día de marzo se vuelve a abrir una brecha con una frase dura de Macri.

Presente en la ExpoAgro en Buenos Aires, un hincha de Boca se acercó en medio de fotos y le pidió una opinión de la nueva gestión, a lo que disparó: “¿No te das cuenta que nos está arruinando? Una cosa es saber poner la pelota y otra, dirigir un club”.

La frase, informada por un periodista de Clarín presente en el lugar, fue replicada y rapidamente se da un quiebre en una relación desgastada desde aquel 2001 y el “Topo Gigio” de Riquelme cuando pretendía una mejora salarial antes de ser vendido a Barcelona.

Desde entonces, las pases se lograron con un cese al fuego en la vuelta del “10” en 2007 y desde entonces el enfrentamiento escaló con el tiempo, donde una de las últimas frases fue de Juan Román. “Yo nunca vi a un chico que lo hagan hincha de tal partido político. A nosotros nos usaron el club durante 25 años para hacer política y eso está más que claro”, había lanzado.

Ahora, en un año en donde Boca se encuentra pendiente en todas las competencias pero con un andar irregular en el campo de juego, se empieza a hacer la jugada política de cara a unas elecciones en donde se empieza a gestar un nuevo regreso del macrismo y, esta vez, aparece Carlos Tevez como un jugador importante en el arco institucional.

La fuerte crítica de Macri hacia el máximo ídolo del club llega en una semana sensible para Boca.

Boca, dirigido por Sebastián Battaglia, sufrió una dura derrota el domingo pasado ante Huracán por 1 a 0 en la Bombonera que lo dejó en el quinto lugar del grupo 2 de la Copa de la Liga Profesional y expuso aún más lo problemas de funcionamiento en el equipo.

El equipo no termina de convencer y, tras perder con Huracán en la Bombonera, se instalaron los rumores sobre la continuidad del director técnico.

Esta semana parte del Consejo de fútbol que preside Riquelme tuvo que salir a respaldar a Sebastián Battaglia, luego de que fuera puesto en duda por más de una voz dentro del club.

Macri y Riquelme, una enemistad que lleva más de 20 años

Las idas y venidas entre Macri y Riquelme comenzaron hacee más de 20 años

La batalla entre Macri y Riquelme no es nueva. A fines del año pasado, dijo en declaraciones radiales que “el club es una institución y tiene que tener un conjunto de gente responsable que actué coordinadamente y eso no se ve. No me gusta cuando todo gira en una persona”.