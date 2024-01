Matías Ale habló de Graciela Alfano: “¿Para qué me separé?”

Matías Alé regresó a la televisión para hacer los móviles desde Mar del Plata para el ciclo conducido por Yuyito González, “Empezar el Día” y allí además de hablar de su presente recordó su noviazgo con Graciela Alfano e hizo una confesión.

Mientras hablaba de algún posible romance que se pueda dar esta temporada y resaltar que la edad no es para él un impedimento, el actor no dudó en elogiar a quien fuera su pareja durante 10 años y expresó : “Está divina, ¿para qué me separé?”, dijo y resaltó: “Con todos los quilombos que tuve después…”.

Ante este comentario, Yuyito preguntó si le daría otra oportunidad al amor con Alfano y Alé respondió: “Podríamos tener una cenita, un paseo por la costanera acá en Mar del Plata, una vueltita en un barquito”, al tiempo que se atajaba y decía: “No quiero comprometer a Grace, que no sé si está en pareja”.

No obstante, Matías comentó que tras algunos años de confrontación, hoy tienen con Graciela una linda relación: “Tenemos una relación lindísima, nunca se sabe”. Recordemos que la pareja se separó hace 16 años en medio de un escándalo y rumores de infidelidades que luego se pusieron en relieve cuando ambos fueron parte del Bailando por un sueño, mientras Alfano era jurado y Alé participaba junto a Silvina Escudero quien era su pareja en aquel momento.

Sin embargo, y tras diferentes circunstancias de la vida, ambos se mostraron cercanos al otro en los momentos difíciles y al dia de hoy mantienen una cordial relación.