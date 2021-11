MasterChef Celebrity Argentina 3: así empezó la nueva temporada

Este lunes 8 de noviembre a las 21:30hs, Telefe presentó una nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina 3 Con la conducción de Santiago del Moro, vuelven a encenderse las cocinas de la competencia gastronómica más importante del mundo, con novedosos desafíos, mayor exigencia y grandes sorpresas para disfrutar cada noche.

Esta tercera edición presenta a nuevos participantes famosos que serán evaluados por el jurado más prestigioso conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Esta tercera temporada se desarrollará en un nuevo estudio, de mayores dimensiones y con tecnología de última generación. Las cocinas más famosas del país se renuevan para que allí sucedan originales desafíos para los concursantes. Las pruebas sorprenderán por su originalidad y como en cada edición, habrá grandes figuras invitadas para los desafíos especiales.

Qué hizo Gastón Dalmau en MasterChef Celebrity 3

Luego de consagrarse como ganador de la última temporada, Gastón Dalmau sorprendió a los nuevos participantes al llegar en un “barco” al estudio. A pedido del conductor del reality, el actor les dio un consejo a los flamantes integrantes de MasterChef Celebrity 3: “Les aconsejo que disfruten, que no se enojen, como me pasó mucho, que lloraba, me quería ir. Pasar esa adversidad es lo que te ayuda a seguir en las cocinas. Aprovechen, disfruten e imagínense el plato antes de cocinar, eso los va a ayudar mucho”, expresó.

Tras el consejo de Dalmau, los famosos tuvieron que acercarse al “barco” e introducir su mano en un hueco del mismo para sacar una bola, que decidiría quienes iban a cocinar en la noche del debut. La Tigresa Acuña, Paula Pareto, Luisa Albinoni, Tití Fernández, Gastón Soffritti, Charlotte Caniggia, Cathy Fulop y Paulo Kablan fueron los primeros en enfrentarse.

Pero además, el actor será el host digital de MasterChef Celebrity 3. Será el encargado de mostrar el detrás de escena y contar la intimidad de sus protagonistas, en formatos exclusivos, para las plataformas digitales de Telefe.

Los participantes de MasterChef Celebrity 3

Las celebridades que competirán en esta temporada son: Paula “Peque” Pareto, Cathy Fulop, Charlotte Caniggia, Gastón Soffritti, Luisa Albinoni, Paulo Kablan, Joaquín Levinton, Mery del Cerro, Denise Dumas, Tití Fernández, “La Tigresa” Acuña, “Juariu”, Mica Visiconte, Héctor “El Negro” Enrique, José Luis Gioia y Tomás Fonzi.

El premio de MasterChef Celebrity Argentina 3

Ellos tendrán que atravesar cada día un reto diferente, soportar la presión del tiempo y las exigencias de los jueces para demostrar sus habilidades y así permanecer en el certamen y convertirse en MasterChef Celebrity. Quien lo consiga, será ganador de 1.500.000 pesos y otros importantes premios.

Días y horarios de MasterChef Celebrity 3

MasterChef Celebrity se emitirá de lunes a jueves a las 21.30 hs. Mientras que la Gala de Eliminación será los domingos a las 22 hs.

Tras dos temporadas consagradas como el programa más visto de la televisión, conquistando los hogares de los argentinos con mediciones históricas, MasterChef Celebrity promete una edición para continuar despertando los sentidos y acrecentar la emoción en todas las familias.