Massa anunció incentivos para exportaciones del sector pyme en el encuentro federal de CAME

En el Encuentro Federal Pyme en CAME, el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, expuso sus propuestas para el sector, detalló sobre el anuncio del incentivo exportador y señaló los beneficios de la moneda digital.

En ese sentido, el ministro afirmó que desde el lunes regirá un incentivo exportador para el sector pyme:

“Una medida que empieza a regir desde el día lunes, así como hemos incentivado para la soja, desde el lunes las exportaciones pyme también tienen el incentivo de ingreso de Contado con Liquidación de 25% , para poder garantizar mayor volumen y flujo de ingreso que acelere el proceso de exportaciones argentino“, dijo el ministro al disertar esta mañana en el Encuentro Federal Pyme en CAME.

Por otra parte, dijo que “todo régimen de nuevas exportaciones que ponga en marcha cada una de las pymes estará eximida del pago de impuestos internos , porque es la mejor forma de agregarle competitividad a las exportaciones pymes”.

Afirmó que Argentina tiene “grandes problemas a resolver”, entre ellos “el vinculado a la salida de dólares que es mayor que la entrada de dólares a lo largo de nuestra historia con crisis recurrentes”, y que esto “centralmente está planteado en que a lo largo de los años no hemos elegido tener un camino exportador consolidado”.

“El primer gran desafío a recorrer desde el 10 de diciembre es reformar el sistema tributario en Argentina, primero con simplificación, segundo con un acuerdo federal”, y que “el mayor esfuerzo tiene que estar puesto en quienes más pueden, en las actividades especulativas y el menor esfuerzo tiene q estar sobre aquellos que generan trabajo, que producen y sobre aquellos con menor capacidad de consumo”.

Moneda digital

“La semana que viene entra la ley (de moneda digital) al Congreso; básicamente todo lo que sea comercio por plataforma digital del ciudadano y las empresas va a tener automáticamente un mecanismo de devolución que acumula el total del 30% de los impuestos que hoy pagan“, dijo el ministro al participar del encuentro federal de CAME.

Además, señaló que esto generará “un mecanismo virtuoso, que es que el Estado baja impuestos pero recauda más” como ocurrió “con la devolución del IVA, que hay apertura de cuentas sueldo en los bancos, la gente dice véndeme con el posnet porque quiero que me devuelvan”.

Agregó que la moneda digital “viene con una ley de blanqueo super amigable, agresiva en el buen sentido, benévola, tenemos que dejar de cazar en el zoo y cazar afuera del zoo”.

“Mientras ustedes pagan 150 impuestos y se rompen la cabeza con los contadores a fin de mes, hay grandes empresarios argentinos que arman trusts (fideicomiso) afuera de Argentina, que se declaran beneficiarios del trust pero ponen la plata en el trust y eluden los impuestos que ustedes pagan todos los días”, concluyó Massa.

Desde CAME advierten que el “plan platita” no surte efecto

Unos 500 dirigentes empresarios de todo el país se reunieron este miércoles en la sede de Came para escuchar las propuestas de los candidatos a presidente. Milei, el gran ausente, y Massa llevó anuncios que no estusiasmaron.

Massa, de pie, diserta ante empresarios pyme

“La incertidumbre es extrema”, dice Blas Taladrid, presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, se le consulta sobre el estado de ánimo del empresariado pyme de la tradicional ciudad balnearia. “Entre la cuestión electoral, la disparada del dólar y la inflación que no cede, los empresarios vivimos el día a día; y en el mejor de los casos los que tienen más espalda viven semana a semana”, completa.

“Incertidumbre y ansiedad de que termine el proceso electoral, largo, difícil y complejo que estamos viviendo. Es necesario que arranque una nueva gestión para ver cómo nos paramos”, agrega Carlos Ezequiel Cerezo. Federación Comercial de la Provincia de Córdoba

Ambos dirigentes conversaron con este medio al término de una jornada organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) en la que invitó a los principales candidatos a presidente a que expongan sus planes para las economías regionales.

“Las pymes somos el 70% de la mano de obra privada y más del 99% de las empresas en la Argentina, pero no fuimos una parte especial en el debate de los candidatos. Por eso decidimos invitarlos a exponer en nuestra casa”, los recibió el presidente de Came, Alfredo González, en la inauguración del evento que junto a unos 500 dirigentes empresarios.

Fue así que expusieron Sergio Massa (Unión por la Patria) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País), y el candidato a vicepresidente, Luis Petri (Juntos por el Cambio). El gran ausente fue Javier Milei y su frente libertario.

Y la incertidumbre de la que hacía referencia el empresario marplatense vaya que estuvo presente en la jornada, que empezó a las 9 y terminó a las 14. Con decir que para el arranque el dólar blue cotizaba en Rosario a $835 y para cuando se bajó el telón estaba en los $870, llegando al mediodía a merodear los $900 para la venta.

“Con esta disparada diaria del dólar no sabemos a qué precio vamos a reponer, y por eso el comerciante prefiere no vender y cuidar el stock”, dijo el presidente del Centro Industrial y Comercial de Reconquista, Carlos Zarza.

“En mi ciudad, Río Gallegos, hay faltantes de productos. No consigues quien te abastezca de muchos rubros. En mi caso particular, teníamos que comprar vehículos de trabajo para la compañía, pero no nos vendieron porque no tenían precio. Se paraliza la economía”, advierte, por su parte, Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz.

En todas las provincias, la situación económica es similar. La caída de ventas es cada vez mayor, pero al mismo tiempo los precios siguen subiendo y esa inflación reduce aún más la ventas. Y el “plan platita”, como cataloga la oposición a las medidas que viene tomando Massa para compensar los efectos de la devaluación tampoco surten efecto.

“La situación es muy preocupante. La situación de estanflación que estamos viviendo es lapidaria. La gente ya no tiene ni para comprar lo diario, mucho menos lo que no tiene urgencia”, aporta Fabian Castillo. Federación de Comercio e Industria de Ciudad de Buenos Aires.

“En Córdoba llevamos 16 meses consecutivos de caída de ventas, y los últimos meses al 5% mensual. Las medidas de Massa no lograron revertir la tendencia. Los precios aumentan mes a mes y la gente que antes sustituía marcas, ahora directamente compra menos”, alerta Cerezo.

Los empresarios también notaron dos nuevas tendencias que tienen todo el sello de la crisis. Por un lado, los proveedores acortan plazos para tomar pedidos con financiamiento. Los más osados financian hasta noviembre, mientras que otros -con la cotización del dólar blue en la mano- hablan de vender hasta el viernes y retoman post elecciones. “En lo que hace a los consumidores, vemos que están muy endeudados con las tarjetas. Compras mínims en los supermercados se hacen en cuotas”, dijo Polke.

Con todas esas urgencias, los empresarios pyme recibieron a los candidatos. Los opositores tocaron música para los oídos. Por ejemplo, Petri (Juntos por el Cambio) arrancó el primer aplauso de la platea cuando dijo que si ganan irán por la “eliminación de Ingresos Brutos”, por lejos el tributo que más afecta al comercio y los servicios. También dijo que eliminarán las autorizaciones para importar y que emprenderán una reforma laboral.

Por su parte, Schiaretti, el más aplaudido por la platea, también propuso reformar las leyes laborales. “Hay que bajar las cargas sociales y poner un seguro por tiempo de trabajo, y terminar con la industria del juicio que favorece sólo a los abogados, pero no a los trabajadores y mucho menos a los empresarios”, señaló.

Asimismo, expresó la necesidad de eliminar los impuestos en cascada que penalizan a la producción, como es el caso de Ingresos Brutos. “Hay que sustituirlo por un impuesto a la última venta o por un impuesto provincial”, expresó el gobernador cordobés.

A su turno, Massa, se quejó de los anuncios “fáciles” de campaña que hace la oposición. “Yo quiero que las Sira sean un mal recuerdo el año que viene, pero para eso debemos exportar más y tener las cuentas fiscales equilibradas. Vamos a avanzar en 2024 por ese camino.”, dijo y recordó que el economista de Juntos por el Cambio, Carlos Melconian, le manifestó no estar de acuerdo con eliminar las siras rápidamente.

El ministro llevó un anuncio al encuentro: la implementación del “dólar pyme”. Señaló que se trata de un incentivo en favor de las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de aumentar las exportaciones contra la liquidación. Se implementará desde el 9 de octubre.

“Desde el lunes, las exportaciones pymes también tiene el incentivo de ingreso con dólar contado con liquidación del 25%, para poder garantizar mayor volumen y flujo de ingreso, y que de alguna manera se acelere el proceso de exportaciones argentinas”, enfatizó.

Pero pese al anuncio y a que le recordó a los empresarios pyme lo mal que la pasaron en el gobierno de Mauricio Macri, la situación económica es tan delicada que no logró inclinar la cancha a su favor.

De hecho, el único aplauso fuerte y masivo que logró fue cuando coincidió en la necesidad de un cambio en la normativa laboral. Y si bien se cuidó de no hablar de “reforma laboral”, lo que provoca escozor en el paladar k, sí dijo que hay que “terminar con el espiral ascendente de multas que hacen que el costo de un despido equivalga a la hipoteca de la casa del empresario pyme”. Y, agregó, que “lejos de la motosierra o el bate, se necesita un bisturí para avanzar en las mejoras convenio por convenio sectorial”

El funense Ricardo Diab, secretario de Came, y en Rosario titular de la Asociación Empresaria,