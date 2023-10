Más medidas para controlar al dólar: una nueva regulación de la CNV limita la operatoria de cedears

Una nueva resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV), publicada a la medianoche, reguló la operatoria de los cedears, el instrumento con el cual se puede invertir en pesos en acciones de empresas extranjeras (un activo dolarizado) sin la necesidad de contar con una cuenta fuera del país. La medida no afecta a los inversores minoristas, sino solo a los Agentes de Liquidación y Compensación (Alyc).

Se trata de la segunda regulación que dicta la CNV en menos de una semana con el mismo objetivo: tratar de que no se dispare la cotización del dólar contado con liquidación (CCL) cuando restan cuatro ruedas antes de las elecciones presidenciales.

El miércoles pasado ya había limitado las operaciones de compra de dólar financiero para empresas extranjeras al establecer un cupo máximo de operación de $100 millones diarios y la obligación de informar cinco días antes de realizar cualquier operación.

El CLL es uno de los tipos de cambios financieros más usados en el país que tiene la particularidad de ser una herramienta que permite cambiar pesos por dólares en el exterior, lo que hace que —en consecuencia— para muchas empresas e inversionistas sea la principal forma de adquirir divisas y sacarlas del país legalmente.

La medida también ordena a las Alyc presentar una declaración jurada y les permite no hacer parking para comprar dólar contado con liquidación Senebi si se descargan esos dólares a través del desarme de cedears contra pesos. “La nueva regulación no cambia nada en el segmento de cedears para los clientes. El cambio es solamente para carteras propias de Alyc y hace que nosotros no podamos acumular cedears netos contra pesos, pero no hay ningún cambio para clientes”, dijo Ariel Sbdar, fundador y CEO de Cocos Capital.

La Resolución 982 publicada en el Boletín Oficial en los considerandos dice que “en el actual contexto económico imperante y en el marco de la reciente evolución del mercado de cambios, se torna necesario r educir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real, así como el impacto de las operaciones instrumentadas en el mercado de capitales a través de la compra venta simultánea de valores negociables”. Se trata del mismo texto que usó para argumentar el porqué de la decisión de limitar las operaciones de compra de dólar financiero para empresas extranjeras.

“Es un parche más para mantener el dólar por pocas jornadas, le acaban de poner cepo a los cedears”, sostuvo Rafael Di Giorno, de Proficio Investment.

Desde la CNV reiteraron que la medida solo alcanza a los ALYCs cuando operen con cartera propia para la compra de Cedears y establece que las ventas diarias en pesos deben ser superiores a las compras en ese tipo de instrumentos y a la vez que es de carácter transitorio y se aplica en el actual contexto económico donde se torna necesario reducir la volatilidad de las variables financieras.

Fuente: lanacion.com.ar