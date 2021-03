Más inseguridad en Funes: se suman dos robos, uno en la Zona del Country Club y el otro en Barrio Don Mateo

El primer hecho de robo denunciado este 13 de marzo en calle Cimarrón 2…, cuyo titilar H. Eduardo Néstor, de 69 años relata,” Poseo una de Funes. El último día que estuve fue el domingo hasta las 19 horas aproximadamente, luego el jueves fue el parquero y estaba todo en orden, y en el día de ayer cerca de las 19 horas cuando vuelvo a ir, entro y veo la tapa de la bomba de la pileta levantada, cuando me acerco veo que me habían robado la bomba de la pileta”

El segundo es en La Taba 3…, la víctima S. Mariana Soledad, de35 años de edad, cuenta, “Tengo una obra en construcción en calle LA TABA 3…, de Funes en barrio DON MATEO, no tengo el cerco del frente hecho. Cuando llegan los albañiles el viernes a las 07,00 horas me avisan que del pilar de la luz me habían sustraído el medidor.

Ellos se fueron entre las 17 y las 18 horas del jueves. Anteriormente en el transcurso de las últimas dos semanas, me robaron los dos fusibles, y otra vez me prendieron un bollo de fuego adentro del mismo y me quemaron los cables”.

Se denunció en Seccional 23 de Funes