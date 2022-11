Martín Redrado debe once meses de cuota alimentaria, pero viajó a Qatar y Luli Salazar estalló

La modelo y conductora expresó el enojo con Redrado en redes sociales.

Martín Redrado no cumple con la cuota alimentaria de su hija Matilda, por lo que fue embargado, pero viajó a Qatar para alentar a la selección argentina. Su ex, Luciana Salazar, manifestó el enojo en redes sociales.









“A 11 meses que no cumple con la cuota alimentaria a una menor, se va a Qatar (no por invitación) sino por sus propios medios”, escribió Salazar.

Primer mensaje de la modelo en redes sociales.

Y agregó: “Andá a donde quieras, pero mínimo cumplí con tus obligaciones que vos mismo te comprometiste por escrito, hasta con escribano público. ¡Aún embargado no lo hacés! Una vergüenza”.

Luli acusa a los periodistas que no le preguntan sobre el tema al economista.

“Lo que más me llama la atención es el silencio de radio de algunos periodistas que lo entrevistan y nadie le pregunta por sus problemas en la Justicia con una menor. Muy llamativo”, cerró.

Los audios que prueban la psicopateada de Redrado a Luli Salazar por la revinculación con Matilda

La súplica del economista, su ácidas chicanas y la terminal respuesta de la modelo

Después de que Luciana Salazar rompiera el silencio en diálogo con el ciclo radial Argenzuela y revelara por primera vez los motivos detrás de su avanzada judicial contra Martín Redrado, se difundieron audios en los que se lo escucha al economista suplicar por una revinculación con Matilda, algo que hasta ahora había negado de forma pública.

Ante la insistencia de Redrado por volver a ver a la menor (de quien se había alejado en 2019 porque se filtraron unas fotos en las que se lo podía ver jugando junto a la menor), Luli le respondió: “Ese es un tema. Me decís: ‘Soy inestable’. Sos inestable para todo. Sos inestable para mantener una relación con mi hija, entonces yo no puedo estar con una persona que es inestable, no puedo porque es la segunda vez que la lastimás”.

“Lo que se me ocurrió para conversar es que puedo hacer terapia con alguien”, fue la respuesta que le dio el economista. “¿Una terapia?“, le respondió con sorpresa Salazar. “Yo ya te hice una promesa que no la puedo cambiar, hay una causa madre que está por encima de todo”, sumó.

“Matilda siempre fue un proyecto de los dos con Redrado”

Luciana Salazar

La vedette aseguró que su hija vino al mundo por un deseo en común con su expareja, aunque él ahora no quiera hacerse cargo.

A pesar de estar separados, Luciana Salazar asegura que su hija Matilda siempre fue un proyecto conjunto con su expareja Martín Redrado. Invitada a La Noche de Mirtha (eltrece), la vedette dijo contundente que el economista hizo mucho para que su hija venga al mundo.

Ante la pregunta de uno de los invitados, la vedette remarcó que Matilda no es hija biológica del economista pero sostuvo que “fue un proyecto de los dos”. Acto seguido, reflexionó: “Hay muchas formas de ser padre y Redrado jugó con los sentimientos de mi hija”.

Luciana Salazar reconoció que su hija Matilda fue un proyecto en conjunto con su expareja. (Foto: Instagram / salazarluli)

Conmovida, la vedette dijo que su hija cuando lo ve a Redrado en la tele lo reconoce y lo llama por el nombre: “No le dice ´papá´ porque él nunca se comportó como un padre aunque siempre pidió ser la figura masculina de ella”. “Se ve que tiene problemas emocionales”, sentenció.

Luciana Salazar habló de su relación con Martín Redrado y puso en duda su casamiento con Lulú Sanguinetti

En la mesa de Mirtha Legrand Luciana Salazar contó que a principios del año pasado intentaron darse una nueva oportunidad como pareja pero que no funcionó. Luego, apuntó contra su ex por desmentirlo y hacerla quedar como una “fabulera”.

Además, opinó sobre la unión civil del economista con Lulú Sanguinetti y con ironía lanzó: “¿Se casó?”. Y agregó: “Acá su estado civil dice que está divorciado”