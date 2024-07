Martín Menem: “Con Sturzenegger vamos a trabajar codo a codo para modernizar el estado”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que, después de la sanción de la Ley Bases, comienza una segunda etapa en el Congreso con proyectos vinculados con lo económico y a la seguridad. En una entrevista con TN, repasó lo que dejó la sanción de las primeras leyes del presidente Javier Milei y los futuros debates. También elogió a Federico Sturzenegger y aseguró que Milei tendrá “ocho años de mandato“

“Han sido seis meses muy tensos, de mucho trabajo, hemos cumplido con la misión que teníamos, que era la sanción de la ley Bases, que luego la dividimos y fue además las medidas fiscales. Hemos hecho, tal vez, la reforma más importante en la historia con 38 diputados y siete senadores. Ahora empieza la segunda etapa de nuestra agenda legislativa”, dijo Menem

(Foto: Prensa Cámara de Diputados)

¿Qué proyectos tenemos que esperar para el segundo semestre?

Serán temas económicos, vinculados a la seguridad, vinculados a lo institucional, con el tema electoral, entre ellos Ficha Limpia, temas vinculados a la educación. Vamos camino a darle media sanción a declarar la esencialidad de la educación. Y hay varios proyectos muy interesantes dando vueltas que seguramente tendrán dictamen de las comisiones después de meses de tanto trabajo, y aprovecho para agradecerles a los diputados y a los empleados de la Cámara.

¿Qué le dice a los diputados dialoguistas y al resto de la oposición, a Unión por la Patria?

A los diputados dialoguistas no tengo más que agradecerles la apertura que han tenido al darse cuenta de la necesidad que tiene un gobierno que recién asume de sacar leyes que son necesarias. Ojalá las hubiéramos tenido seis meses antes. De UxP no puedo decir mucho, siempre me va a llamar la atención que cuando uno escucha los discursos hablan de que ellos quieren ayudar, pero votaron todo en contra, no encontraron un solo artículo que puedan verlo como algo positivo. Ellos gobernaron la Argentina los últimos 20 años y fueron la verdadera catástrofe, con evidencia empírica, han dejada destrozada a la Argentina, en términos económicos, financieros, culturales, educativos, no han visto un solo artículo para apoyarnos. Están sufriendo lo que se llama abstinencia, estaban acostumbrados a manejar la situación y han visto que pasaron ya seis meses desde que no manejan la situación y quieren hacerse notar. Yo les aconsejaría que el camino es otro. Ojalá ese sector del peronismo racional que existe en Unión por la Patria pueda separarse de una vez por todas del kirchnerismo y empiece a colaborar con la reconstrucción de la Argentina.

Martín Menem en una entrevista con TN. Foto: TN

Hablando de esa oposición, ¿usted tiene diálogo con Germán Martínez, se reúnen, analizan una agenda?

No tengo mucho diálogo, pero sí tengo un buen trato más allá de las diferencias políticas y también con la diputada (Paula) Penaca, con la diputada (Cecilia) Moreau, tengo un muy buen vínculo personal, pero bueno, ideológicamente está claro que estamos en veredas totalmente distintas. Si dios quiere el Presidente Milei se va a quedar ocho años, vamos a trabajar para eso, entonces cuando yo creo que comprendan bien su rol opositor, probablemente con un sector de UxP, el sector peronista más de derecha, tal vez podamos encontrar algunos puntos en común.

¿Qué opina de la llegada de Sturzenegger al Gobierno?

Nadie puede dudar de la capacidad que tiene Federico, es una persona que no solamente es muy capaz, sino que tiene mucho mundo, ha estudiado afuera, da clases en otros países, creo que le puede aportar al gobierno una dosis de modernidad y dentro de esa modernidad está el gran trabajo que tiene que hacer a la hora de desburocratizar el funcionamiento del Estado.

¿Qué proyectos se pueden adelantar?

Hay varios en vista, vamos a esperar a que entren para poder opinar con mayor claridad, pero yo he tenido bastante diálogo con él y hay una buena sinergia y seguramente vamos a trabajar codo a codo.

¿Cómo imagina el Pacto de Mayo, que se firmará el 9 de julio?

Yo creo que habla de un gran gesto del Presidente (Milei) para con la política, teniendo en cuenta que el espacio que todos conformamos, que es un espacio nuevo, triunfa por el fracaso de la política tradicional. Creo que va a representar un gesto enorme entre un nuevo espacio y la política tradicional, a ver cómo hacemos para ponernos de acuerdo. Ya le dimos sanción en ambas Cámaras a esta gran reforma estructural de la Argentina, quedan muchas más, pero creo que es el punto de partida. Y este acuerdo de pacto con la mayoría de los gobernadores que creo que van a ir, salvo ya sabemos quiénes, representa un gran avance en lo institucional. Y en mostrarle a los argentinos y al resto del mundo que de a poco la política se va poniendo de acuerdo a lo que no pasa hace mucho en la Argentina. Vamos achicando esa grieta.

El gobernador la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su par de La Rioja, Ricardo Quintela, son los más críticos al Gobierno. (Foto: prensa gobernación PBA)

Dos gobernadores que no estarán son Axel Kicillof de Buenos Aires y Ricardo Quintela de La Rioja

Justo dos gobernadores enormemente beneficiados por esta sanción de las reformas estructurales. Yo creo que ellos tienen un egoísmo de niveles altísimos y eso pone por encima sus egos personales y sus ambiciones electorales. Más allá de estar en otra vereda, tranquilamente podrían plantear sus disidencias y estar en el Pacto de Mayo. Además, vuelvo al principio, ¿cómo puede ser que estén en contra de todo cuando gobernaron 20 años? Todos sabemos que Axel Kicillof fue un fracaso como ministro de Economía, todos sabemos que los cuatro años de Ricardo Quintela en La Rioja han sido un espanto en términos de pobreza.

La Rioja lanzó el “Chacho”, una cuasimoneda que circula en el territorio provincial

El Banco Central no permite eso, con lo cual lo están haciendo por fuera de la norma rectora, que sería lo que marca las resoluciones del Central. Y no hay término medio. Eso lo tiene que rescatar la provincia. Si tiene los pesos para rescatarlo, ¿para qué los emite? Y si no los tiene, lo está haciendo para joderle la vida a la gente. Los últimos datos, la provincia en junio recibió por coparticipación 70.000 millones de pesos. Por recaudación de impuestos provinciales, casi 10.000 millones. Estamos hablando en general. Son 80.000. A partir de septiembre va a empezar a recibir parte de los beneficios de que haya salido el paquete fiscal. Eso para La Rioja va a representar entre 70.000 y 80.000 millones al año. Salir a imprimir Chachos, que no tienen respaldo de nada, salvo de lo que manda Nación, no tiene sentido. Es un gasto de plata enorme para los riojanos. Ya la impresión, el traslado, la manera de pago… Les quita libertad a los riojanos. Porque el que cobre en Chachos no puede irse a Catamarca a usarlos.

Si prospera la reforma constitucional que está debatiendo la provincia, Quintela podría ser candidato en la próxima elección provincial buscando un nuevo mandato como gobernador, ¿le gustaría enfrentarlo?

La verdad que no estoy pensando en lo que ocurra a nivel electoral. Las reelecciones indefinidas me parecen un abuso de poder. Y creo que el límite va a ser la Corte Suprema, debería declararlo inconstitucional. Me parece una locura que en estos momentos de la Argentina y de los avances en términos institucionales y democráticos, todavía se insista con esta estupidez de las reelecciones indefinidas que no le hacen bien al sistema. La Rioja necesita alternancia. Hace 40 años que no cambia de partido y los resultados son mucho más que peores.

Por último, ¿qué le dijo el exsenador Eduardo Menem cuando logró la sanción de la Ley de Bases y de las medidas fiscales?

– Él es netamente un hombre parlamentario por excelencia, un estudioso, muy consultado. Obviamente, me toca ser el hijo de tal vez de una de las tres personas que más sabe, tal vez de las que más sabe de esto. Es toda una responsabilidad para mí. Estaba contento. Lo veía muy difícil cuando vio el paquete que trajo en diciembre pasado Guillermo Francos, pero bueno, sabe lo que hemos trabajado. Yo he perdido pelo, me han salido canas, pero bueno, lo hemos logrado. Se puso muy contento como hombre de la democracia, como hombre del derecho parlamentario. Me parece muy fuera de lugar los planteos que han hecho sobre el artículo 81 (de la Constitución Nacional) algunos escribas que andan dando vuelta por ahí respecto de la constitucionalidad. Es muy claro: el artículo 81, el artículo tuvo media sanción acá, lo aprobaron en general en el Senado, con lo cual todos los demás son modificaciones. Querer judicializar el tema me parece que forma parte de los mismos que quieren obstruir el avance de un gobierno que está trabajando para que todos podamos vivir un poco mejor.