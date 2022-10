Martín Lousteau hizo una inesperada revelación sobre Carla Peterson: “En casa no es igual…”

Martín Lousteau hizo una inesperada confesión personal sobre una de las mañas más divertidas que tiene Carla Petersonen la intimidad.

El político y economista envió un video a “Cortá por Lozano” (Telefe), donde su esposa estuvo como invitada este jueves, y en él reveló una incidencia sobre Carla: “Vero, vos la conocés a Carla actuando, todo el mundo sabe cómo es… Es súper concentrada, enfocada en lo que hace, en un escenario sabe donde está absolutamente todo y tiene el control de todo. Pero en casa no es igual y en nada es más claro que en su teléfono“.

Lousteau continuó con su divertido relato mientras que Peterson lo veía risueña desde el estudio: “Hay un montón de personas que no pueden estar ni un minuto separadas de su teléfono móvil, Carla al minuto que se separó del teléfono móvil ya no sabe dónde quedó“. Además, Martín contó: “Lo que ocurre en nuestra casa es que dos o tres veces por días, empieza a sonar la alarma de la aplicación dónde está mi teléfono y puede ocurrir en cualquier instancia. Podemos estar apunto de comer, pero ella no encuentra el teléfono, podemos estar durmiendo y si no encuentra el teléfono, empieza a sonar el teléfono“.

Al terminar el video, Carla reaccionó divertida e irónica a los dichos de su marido: “Le mando un beso y después vamos a charlar en casa… Porque él no le puso el sistema y alguna vez lo pierde. Lo he encontrado en el cajón de las bombachas, porque en la mañana cuando me visto para ir al colegio, lo dejo ahí… Le he llegado a poner fundas fluor”.

Carla Peterson reveló la faceta oculta de Martín Lousteau

En el 2020, Carla Peterson sorprendió a revelar una faceta de su pareja y padre de su hijo Gaspar, el senador nacional Martín Lousteau, durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, la actriz contó algunas de las cosas que hace el político en medio del aislamiento. “Hace trucos de magia, es un poco relojero. Te arregla los relojes. Es muy prolijo y ordenado“, comenzó enumerando Peterson. Y continuó: “A Martín le gusta lavar los platos porque se relaja un poco. Entonces yo le dejo el espacio con mi amiga la bacha”.

“Cuando empezamos a salir le dije que no lavaba los platos. A mi no me gusta lavar los platos, me gusta limpiar, ordenar. Después de todas las horas de cocina y comer todo tan rápido, ya está. Cociné, comimos, ahora no quiero lavar”, agregó.