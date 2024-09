Martín Fierro 2024: Los loocks de los invitados

La entrega 52ª de los premios más esperados por las estrellas de la televisión reunió a grandes figuras del mundo del espectáculo.

Juana Viale asistió a la entrega de los premios Martín Fierro 2024 en el Hotel Hilton Buenos Aires y se despachó contra APTRA por no nominar a su abuela, Mirtha Legrand.

En la previa del gran evento, conducida por Pía Shaw y Noe Antonelli, la actriz se mostró desde su habitación en plena preparación y fue tajante al hablar sobre las ternas de los premios.

“Si tengo que ser muy honesta, me parece cualquiera que no la hayan nominado a mi abuela para mejor conducción. Es un divague“, disparó Juana Viale.

“Yo no estoy nominada, entonces no iba a venir, pero está nominado el programa de la abuela, que es esfuerzo de ella y de la producción. Pero no me cayó bien (que no la nominen a Mirtha Legrand)”, siguió.

“La abuela tiene más que merecida la terna de conducción, al menos estar nominada. El no estar me parece medios descriteriado. Había un run run de que lo iba a ganar, pero si se lo merece, que lo gane”, concluyó filosa la actriz.

El diseño elegante y sobrio de Susana fue considerado el mejor de la noche, ya que su estilo equilibra sensualidad y sofisticación. En contraste, al vestido blanco con flecos y transparencias, a pesar de su elaborado trabajo artesanal, debido al exceso de detalles se recarga el conjunto.

La 52ª entrega de los premios Martín Fierro 2024 permitió que las mayores estrellas de la televisión fueran protagonistas de una noche inolvidable, con un derroche de glamour que solo el Hotel Hilton de Puerto Madero podía albergar. La ceremonia, además de reunir a las figuras más destacadas del mundo del espectáculo, transformó la alfombra azul en una verdadera pasarela donde las celebrities mostraron todo su estilo y sofisticación.

La periodista Luciana Geuna, cronista de TN y columnista de Radiópolis (Radio 2) recibió el premio Martín Fierro 2024 a la Mejor labor periodística femenina, en el marco de la ceremonia de entrega de estatuillas organizada por Aptra, que se desarrolló el último lunes. Sin embargo, al momento de recibir el premio, subió al escenario descalza.

“Pensé que perdía”, explicó y continuó: “Estaba descalza. Me dolían los pies. Perdón”. Al momento de recibir el premio, Geuna indicó que los sentía como “un mimo enorme”.

Cada paso se convirtió en un desfile en el cual las figuras más relevantes del mundo del entretenimiento mostraron no solo sus outfits, sino también todo su glamour. Una vez más, la moda fue un personaje central en esta celebración y los diseñadores Laurencio Adot, Verónica de la Canal y Jorge Rey, auténticos maestros de la alta costura, compartieron su visión con Infobae.

Cuáles fueron los looks más impactantes de la noche y quienes se equivocaron en elegir su estilismo, fueron los puntos que destacaron los expertos que analizaron el glamour, la elegancia y el arte textil de cada uno de los modelos.

El programa que conduce el sanjuanino se impuso en la categoría “Mejor programa de Entretenimiento/Conocimiento”.

Darío Barassi ganó con “Ahora Caigo” en la categoría “Mejor programa de Entretenimiento/Conocimiento” de los Martín Fierro 2024.

El programa que conduce el sanjuanino se impuso ante “Los 8 escalones de los 3 millones” y “Pasapalabra Especial Famosos”.

“Gracias por el aguante, gracias por mirarnos”, dijo Barassi luego de recibir la estatuilla. Luego agradeció a su esposa -a quien besó luego de que Del Moro lo anunciara como ganador- y a sus hijas. “Fue un año complicado y “Ahora Caigo” fue una vía de escape”, reconoció el sanjuanino.

Martín Fierro 2024: quiénes fueron los mejor y peor vestidos

Susana Giménez La diva de los teléfonos deslumbró con un vestido azul intenso de Alexander McQueen, con una sensual abertura en la pierna y un atrevido escote asimétrico.

s una diva, no quedan dudas. Es por eso que el estilo de Susana Giménez fue el más elegido por los expertos. En ese sentido, Adot aseguró: “Divina. Moda, tendencia y sofisticación casual. Es una de las mejores. Excelente estilismo. Me encantó el McQueen y me gustaría que usara a los argentinos”. Al tiempo que De la Canal agregó: “¡Una diosa! Maravillosa la morfología del vestido, el color, las mangas. Impecable”.

Flavia Palmiero

Palmiero luce impecable con un diseño de Gabriel Lage: una pieza handmade couture de refinada y sobria elegancia, trabajada en una base textil bordada con detalles brillantes. El vestido, con escote palabra de honor, resalta la silueta, mientras que un llamativo collar de múltiples vueltas añade un toque glamuroso. Complementa el look con zapatos de Sylvie Geronimi y un elegante clutch de Dior en color negro

“Un escote muy copado para insinuar y no mostrar tanto, me parece que es muy asertivo y esa gargantilla es un 10″, analizó Jorge Rey.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand, ícono de la televisión, deslumbra con su elegancia habitual en un vestido celeste bordado con aplicaciones florales y detalles brillantes. La pieza de corte clásico destaca por su sobriedad y delicadeza, acompañada de un pañuelo de seda al cuello que añade un toque sofisticado y demuestra que su presencia es atemporal.

Bajo la mirada de Adot, el estilo de la diva de los almuerzos es un “clásico vestido Mirtha, en color pastel, adelanto del verano 2025. Una dama. Muy bien peinada”.

Marisa Andino

Marisa Andino lleva un vestido asimétrico en tono coral de Adrián Brown, acompañado de joyas de Rubi Rubi. Los zapatos son de Claude Bernard y el clutch de Luna Garzón. Su peinado y maquillaje estuvieron a cargo de Johana Leiva.

Verónica de la Canal sobre Marisa Andino: “Muy bien elegido el color de vanguardia y muy elegante”

Vicky Xipolitakis

Vicky Xipolitakis lleva un vestido largo de encaje blanco de Prisma Chic, con transparencias, mangas largas y aberturas laterales. El diseño presenta motivos circulares y geométricos, acompañado de flecos en la falda que aportan movimiento. Los zapatos son de Valdez y las joyas de Testorelli. Su maquillaje y peinado también fueron realizados por el equipo de Prisma Chic.

Bajo el lente de Adot, el look de la artista “es un vestido muy barroco que da mal en cámara. Mal el estilismo”.

Florencia Peña

Florencia Peña deslumbró con un vestido strapless de Camila Romano, confeccionado en dupion de seda natural azul noche. El diseño de corte sirena destaca por su elegancia, con una falda de volumen en gajos y una llamativa cola. La actriz complementó el look con un clutch plateado brillante y joyas delicadas.

Rey sostuvo: “Me gusta la simpleza del corte y los colores. El tornasolado entre el negro y azul es espectacular. El corte sirena es muy bueno. El clutch es todo: es importante llevar uno bueno y el que eligió ella me encanta”.

Laurita Fernández

Laurita Fernández lleva un vestido en tonalidades antracita, aceradas y platas, con un corte sirena que realza su figura

Laurita Fernández impacta con un vestido de Gabriel Lage, una creación couture que destaca por su trabajo artesanal. El diseño, con un escote lencero y detalles de transparencias, está bordado a mano durante tres meses, con delicados motivos geométricos inspirados en el art decó. Las tonalidades en antracita y plata aportan un elegante degradé que resalta su silueta. El conjunto se completa con zapatos de Sylvie Geronimi y joyas de Flor Boskis Stad, todo bajo el estilismo de Moni Sirio.

Rosina Beltrán

La ex Gran Hermano, Rosina Beltrán, llevó un llamativo vestido de Silvina Papic, con transparencias y bordados en tonos verdes. Completó su look con sandalias de Lagarta Shoes, logrando un conjunto que destacó en la alfombra.

Adot apuntó sobre el look de Rosina: “Me parece demasiado jugado la transparencia y estar como en ropa interior. Esta es la fiesta del año de los artistas hacia la gente, es la fiesta donde la gente ve a sus artistas, no tiene ganas de verlos desnudos”.

Carolina Amoroso

La periodista Carolina Amoroso deslumbró en la alfombra azul con un vestido off the shoulder

El vestido tono gris grafito es de Gabriel Lage, las joyas de Jean Pierre y los zapatos de Sylvie Geronimi. La tela principal es el tul con hilo de seda, el cual es adornado con bordados en cristales, paillete francés y lurex.

Josefina “China” Ansa

Josefina “China” Ansa luce un elegante vestido negro de Adrián Brown, con un destacado lazo en el hombro y una abertura en la falda. Complementa su look con sandalias de Ricky Sarkany y joyas de Jean Pierre Joyeros: collar, pulsera, anillos y aros de oro blanco y brillantes. El estilismo fue realizado por Jorge León.

Verónica de la Canal comentó que la China Ansa estaba “elegante en su total black”, vestido realizado por Adrián Brown.

Wanda Nara

Wanda Nara deslumbró con un vestido azul celeste de silueta ajustada y de largo hasta el suelo. El diseño destaca por su corte minimalista de manga larga y una amplia cola, aportando elegancia al conjunto. Wanda complementó el look con un peinado recogido, realzando la sofisticación de su estilo en el evento.

Wanda Nara lució un vestido azul claro, a tono con los colores que ambientaron el evento. “De vanguardia. Me encantó. El color es muy 2025″, indicó Adot.

Evelyn von Brocke

Evelyn von Brocke lució un elegante vestido negro de Roxana Salerno, que se caracteriza por su diseño clásico y detalles brillantes. Complementó su look con un clutch de Gucci que es parte de su colección personal. Las joyas que eligió para la ocasión son de Kabul Platería, aportando un toque refinado al conjunto.

De la Canal se manifestó sobre el look de Evelyn von Brocke: “Fiel a su estilo, está impecable”.

Juana Viale

Juana Viale optó por un vestido verde esmeralda diseñado por Gino Bogani, con un corte asimétrico que le aporta elegancia. Completó el conjunto con aros de Claudia Stad, que combinan brillantes redondos y navette, además de una esmeralda en forma de pera de ocho quilates. Llevó también una pulsera art decó de platino con brillantes navette y un anillo con una esmeralda de cuatro quilates. Un look que destaca por su sofisticación y estilo refinado.

Juana Viale llevó unos aros de Claudia Stad. Acompañó el elegante diseño de Gino Bogani con una pulsera de platino y un anillo de esmeralda.

Daniela Celis

La joven luce un vestido negro con brillos diseñado por Marian Saud, caracterizado por un escote corazón y una abertura lateral que añade sensualidad al conjunto. Su look fue completado bajo la asesoría de imagen de Lucas Mata, logrando una combinación de elegancia y modernidad.

“No me parece un vestido para el Martin Fierro. Para ir a un casamiento, está espectacular, pero para la fiesta del año de la televisión tenés que tener un vestido diferente y ‘wow’”, afirmó Adot.

Priscila Crivocapich

Priscila Crivocapich lleva un elegante vestido de Atelier Pucheta, confeccionado en tono nude con bordados delicados que realzan su figura. Complementa su look con aros, anillos y collar de oro blanco y brillantes de Jean Pierre Joyeros, aportando un toque refinado y sofisticado al conjunto.

“Divina la silueta de ella. Muy asertiva la idea de usar líneas y, además, el color nude es muy sentador siempre”, comentó Rey sobre el look de Priscila Crivocapich.

Agostina Spinelli

Agostina, ex participante de Gran Hermano, lleva un vestido ajustado en tono dorado con detalles de pedrería y transparencias. El diseño tiene un escote corazón y mangas largas, destacando con una abertura lateral en la falda que añade un toque sensual. La pieza combina brillos y texturas.

Según Adot, siguió la “tendencia desnudez. No me va, ya lo vi, es re vintage esta tendencia”.

Ángel de Brito

Ángel de Brito asistió al evento con un look completamente diseñado por Fabián Zitta. El conductor eligió un clásico esmoquin negro con solapas satinadas, camisa blanca y moño negro, combinando elegancia y sobriedad en su estilo para la alfombra roja.

De la Canal opinó sobre el look del conductor: “Clásico, elegante y canchero”.

La Joaqui

La Joaqui lució un elegante vestido negro de Valentina Schuchner, acompañado de sandalias de Ricky Sarkany y estilismo a cargo de Jorge León. Completó su look con joyas de Jean Pierre Joyeros: un collar de oro blanco y brillantes, aros, pulseras y anillos de rubíes y brillantes. En la imagen, aparece junto a sus hijas, quienes llevan vestidos blancos combinados con abrigos oscuros.

“Buen estilismo. Vestido negro clásico”, remarcó Adot sobre el atuendo de la cantante.

Cris Morena

Cris Morena luce un conjunto diseñado por Verónica de la Canal, compuesto por una blusa transparente con detalles en negro y una falda amplia de tul decorada con delicadas plumas. El look combina romanticismo y modernidad, resaltando su estilo único y elegante.

Cris Morena vistió una prenda realizada por Verónica De la Canal, con plumas, transparencias y moños negros que resaltan.

Donato de Santis

Donato de Santis asistió al evento luciendo un esmoquin de confección italiana, diseñado por su amigo Helmut Leonida Ferrere. Todo su atuendo, incluidos los zapatos, proviene de Italia, reflejando su estilo elegante y de alta calidad.

“Los hombres tienen mejores looks que las mujeres hoy. Donato está muy bien vestido: azul y negro es la combinación del año para hombre. Lo que antes era mala palabra ahora está de moda. Me encanta”, planteó Adot.

Cristina Pérez

Cristina Pérez eligió para la ocasión joyas de Jean Pierre Joyeros, que incluyen un destacado collar, anillos y aros de oro blanco con brillantes y brillantes amarillos. También lució una pulsera de oro blanco con brillantes talla princess, complementando a la perfección su elegante look.

Rey opinó sobre el vestido de la periodista: “La tipología de ese corset asimétrico de Pérez es divertida. La textura de la prenda del vestido está muy bien lograda y queda canchero y galáctico”.

Carolina “Pampita” Ardohain

Pampita, realzando su elegancia innata, llevó aros de oro blanco con brillantes de talla esmeralda de Flo Boskis Stad. Complementó el look con un impactante anillo a tono, también de brillantes de talla esmeralda, y otro anillo de oro blanco y brillantes, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y sutileza.

“Pampita siempre está de 10”, dijo Adot sobre el look de la modelo quien deslumbró en la alfombra azul.

Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani eligió un vestido de GOROF inspirado en las divas de Hollywood. En tono off white, la pieza destaca por su corset strapless de escote en V y una falda ceñida con abertura lateral. Más de 1000 cristales plateados bordados a mano aportan brillo y sofisticación al diseño, que resalta la figura de la actriz con elegancia y sensualidad.

La forma, el corte y la tela del brillante vestido blanco le brindaron elegancia a la conductora al favorecer su figura.

Lucía Maidana Cornejo

La joven luce un vestido negro de estilo moderno, con un corset ajustado y una falda de gasa con transparencias, que aporta un toque atrevido y sensual al conjunto. El diseño incluye detalles de cordones en el corset, que acentúan la cintura, mientras que la falda asimétrica destaca una pierna. Completó su look con zapatos negros de tacón y joyas delicadas, logrando un equilibrio entre elegancia y modernidad.

“No me conmueve. Es joven, ya lo vi mil veces que se vea la ropa interior, no me parece moderno”, apuntó Adot.