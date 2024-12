Marley aclaró su relación con Santiago del Moro: “El es muy particular”. Santi anunció que ingresará a la casa de Gran Hermano con Susana Giménez en su último programa.

El conductor confirmó que será invitado al living de la diva y reveló que visitarán a los participantes en un encuentro muy especial.

Santiago del Moro y Susana Giménez | Captura: Telefe

Santiago del Moro confirmó que el próximo domingo 8 de diciembre ingresará a la casa de Gran Hermano (Telefe) acompañado de Susana Giménez en su último programa del 2024, donde primero será invitado a su living para hablar con la diva de la televisión.

Después de anunciar la placa definitiva de nominados en el que Delfina de Lellis, Carlos Tocco, Ulises Apótolo y Claudio Di Lorenzo son los primeros cuatro participantes en ponerse a prueba en el voto telefónico, el conductor reveló: “Voy a entrar con Susana a la casa más famosa”.

“En el último programa de Susana en esta casa, en este que es su canal. Vamos a estar el próximo domingo, va a estar Tini, por supuesto. Voy a entrar con Susana a la casa más famosa. Que ellos se preparen porque no saben lo que les espera, ustedes también”, aseguró.

Si bien desde la transmisión de Gran Hermano se dio a entender que este domingo se irá el primer eliminado de la casa, es probable que dicha gala se termine haciendo el día siguiente debido a que a Del Moro les dijo a los participantes que armen sus valijas y se preparen con su mejor look, sin mencionar a la invitada de lujo.

Además, está programado para que la última franja del día en el prime time de Telefe lo ocupe Susana desde las 22:00 hasta las 0:00 hs.

¿Quiénes son los invitados de Susana Giménez para el domingo 8 de diciembre?

Sú está lista para su último programa del año este domingo 8 de diciembre a partir de las 21:00 por la pantalla de Telefe.

La diva de los teléfonos se despedirá de su ciclo a lo grande y para eso contará con la presencia de TINI quien recientemente compartió en la red un adelanto de su próximo lanzamiento musical.

Susana mantendrá una charla imperdible con la cantante y luego habrá un show musical donde desplegará una vez más todo su talento y carisma.

Tini Stoessel. (Captura: Redes)

La conductora también recibirá en su living a Santiago del Moro tras el estreno de la nueva temporada de Gran Hermano en Telefe.

Santiago del Moro en Gran Hermano 2025. (Captura: Telefe)

Otra gran novedad en el ciclo será la entrevista de Susana Giménez a su personaje en la película “La Mary” a través de inteligencia artificial.

Susana Giménez y La Mary. (Captura: Redes)

Desde las 21 horas, “El Stream de Susana” también ofrecerá contenido exclusivo en el canal de YouTube de Telefe, conducido por Nacho Elizalde, Sofía Gonet y Pablo Agustín. El espacio en vivo incluirá reacciones al programa, entrevistas y un vistazo detrás de escena.

De esta manera, el domingo 8 de diciembre será el último programa del año de Susana Giménez y aún no se sabe si la diva regresará el año próximo a la pantalla de Telefe.

Desde hace mucho se rumorea de una mala relación entre los dos pesos pesados de Telefe: Marley y Santiago del Moro. Desde los medios aseguran que las figuras del canal no se dirigen la palabra y se niegan a trabajar juntos.

Por este motivo, Marley fue consultado por LAM acerca de este tema y el conductor dejó entrever que “algo pasa” entre ellos, pero negó que sea por parte de él.

“Él es bastante particular… Es de irse sin saludar… Cuando fui al programa, se fue y no me saludó. Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo. No sé si ese día se enojó con algo, conmigo, o qué. Yo hice una hora y media de programa ese día, me quedé ahí y de repente vi que se fue. Capaz que se había enojado”, dijo sobre el tema.

Y agregó que cuando “él cuando pasó a Telefe, me llamó y me avisó, me dijo: ‘Paso a Telefe’, y le dije: ‘Bueno, bienvenido’; pero más allá de esa relación, no tuvimos nunca… No tengo un problema con él, a mí me cae bien. Yo siempre con la mejor”, aseguró.

Al tiempo que recordó la omisión de Del Moro tras recibir el Martín Fierro que mencionó a las figuras del canal, pero obvió nombrar a Marley: “La otra vez, en los Martín Fierro, vi que nombraba a Susana, a todos, y la gente me decía ‘no te nombro a vos’, y yo decía: ‘no puede ser…’ Pero capaz que está enojado conmigo por algo”, especuló.

Finalmente, afirmó que “a mí me cae bien, me parece un buen conductor. Yo tengo cero drama con él cuando veo que ustedes me preguntan por eso; porque claramente deben percibir algo, pero no es de mi lado”, cerró.

La fuerte respuesta de Santiago del Moro tras su “interna” con Marley: “¿Es una joda?”

En LAM, Ángel de Brito reveló que le dijo el conductor de Gran Hermano sobre su relación con Alejandro Wiebe.

Santiago del Moro, Marley | Captura de Pantalla Telefe

El conductor de LAM (América TV) reveló cómo está la relación entre Santiago del Moro y Marley, de hecho leyó la respuesta lapidaria que tuvo el conductor de Telefe con Alejandro en pleno vivo. En sí, no hay vínculo, pero se reflotó hace días una posible interna entre ambas partes.

Hace horas Marley visitóÁngel Responde, yreveló que no tiene problema con Santiago, de hecho tomaría un café con él. Por eso, Ángel le consultó al conductor de Gran Hermano si aceptaría, y la respuesta fue letal.

¿Qué dijo Santiago del Moro sobre Marley?

“Le digo ‘estoy con Marley en Bondi y dice que quiere tomar un café con vos’. (Marley) Lo dijo al aire y ahí le escribí (a Del Moro). Y Santi dijo, 15.25, ‘hola, qué es una joda’“, detalló de Brito.