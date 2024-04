Mario Massaccesi deja TN Central para conducir Cuestión de Peso: quién sería su reemplazo

Mario Massaccesi finalmente confirmó que conducirá la nueva temporada de Cuestión de Peso en El Trece y se supo que, a raíz de este nuevo desafío, deberá dejar TN Central.

MARIO MASSACCESI | CAPTURA

Fue Marina Calabró quien dio la información en Lanata sin filtro (Radio Mitre) y detalló sobre los cambios en El Trece: “El canal busca conductor para sus mañanas, porque se va Marcelo Bonelli. ¿Cómo viene el enroque de figuras? Arranca en que, justamente, Massaccesi aceptó Cuestión de Peso. Esto va a ser desde el 5 de mayo por la pantalla de El Trece”.

“Entonces, el hecho de agarrar Cuestión de Peso lo empuja necesariamente a salir del central de TN. La información que tenemos es que el central de TN, se lo ofrecieron a Marcelo Bonelli y que él había aceptado, pero necesita un descanso, entonces ahora buscan reemplazo para la mañana”, detalló la periodista.

¿Quién será el conductor de Cuestión de Peso?

Mario Massaccesi confirmó que será el conductor de Cuestión de Peso en la vuelta del programa después de varios años, y reveló la fecha en la que comenzará su nueva etapa en El Trece.

Hace unos días atrás, Pía Shaw fue quien dio la primicia en Yanina 107.9 (El Observador) de que el canal del sol estaba preparado todo para armar un nuevo proyecto. Entre los conductores que más sonaban para estar a cargo del programa, mencionó al mismo Massaccesi. Sin embargo, otros periodistas como Leo Arias de Crónica TV, agregó que Maju Lozano también era una de las principales apuntadas para ser la conductora.

Tras varios rumores, en diálogo con Instantes, ciclo de entrevistas de UNIFE Televisión, el periodista dio la información que todos estaban esperando y aseguró: “Voy a hacer Cuestión de Peso. Es fresquito. Estoy contento porque es algo distinto y porque si bien la decisión la tomé yo sin consultar a nadie, porque implica dejar el Noticiero de la tarde”.

“Después de que dije que si, llamé a dos amigos que tienen la mirada de que saben de que hablas, y me dijeron ‘olvidate, sabés que lo tenés que hacer'”, continuó.

Respecto al equipo que lo va a estar acompañando, detalló: “Está en pañales todavía. Estamos armando el programa, la escenografía, los participantes. Va a estar el Dr. Cormillot con toda su familia, con su hija, con su nieta, con su esposa. Sergio Verón también va a estar en la parte de movimiento”.

Aunque todos eran rumores de que podía llegar a transmitirse a partir de abril o mayo, el conductor admitió: “Estamos avanzando de a poco. Estrenamos, si todo sale bien, el lunes 5 de mayo”.

“Estoy contento porque creo que puedo aportar algo distinto. 10 temporadas tiene, y pasaron 300 participantes. Hay una historia con el programa. Veremos qué parte puedo sumar yo. Es como un rompecabezas donde vos sumás una pieza. Además estar ahí, si es necesario contener. Está el periodista o el conductor, pero también esa otra parte humana que yo sé que la tengo y me gusta ejercerla, entonces no me privo de eso”, concluyó.

La primera temporada del programa fue en 2006 en El Trece, y la última se emitió en 2020 bajo la conducción de Claribel Medina en Net TV. Finalmente, Cuestión de Peso volverá al canal del sol con la conducción de Mario Massaccesi.