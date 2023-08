Marina Calabró reveló que hay preocupación en Telefe por el presente que están viviendo: “Tiene un impacto en lo general”

Marina Calabró contó en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) que las autoridades de Telefe estarían muy preocupados por el presente que están viviendo actualmente.

En el programa de Jorge Lanata la periodista siempre tiene alguna información contundente en su columna de espectáculos. Esta vez, expresó que “el canal de las tres pelotas encendió las alarmas por la caída en los niveles de la audiencia”.





Todo empezó con la denuncia sobre Marcelo Corazza, Jey mammón, pero como no paró y salpicó hasta Marley, no salvaron ningún programa del Prime Time.

Por otro lado, detalló cómo viene el canal mes a mes en cuanto al rating: “Tengo las cifras, desde marzo hasta acá hay una constante que es la pérdida de audiencia concentrada en el prime time, pero esto tiene un impacto en lo general”.

“Y hay un dato de los fines de semana, no les digo que se les ha transformado en un agujero negro, pero difícil para Telefe, porque recuerdan que dijimos que, por ejemplo, el domingo los tres primeros puestos fueron para las películas del Trece. Es decir, dos días de siete, un poquito te impacta”, continuó.

Además, dio detalles de los números del canal: “Yo traje detallado lo que es el prime, que viene a ser de 20 a 0 horas, considerando de lunes a domingo. Si tomamos, por ejemplo, enero, febrero y marzo del 2023, que estaba Gran Hermano, los números de Telefe fueron 13,5; 13,8 y 12,9”.

“Y, si tomamos junio, el promedio del prime es de 9,2 puntos. Es decir, perdieron más de cuatro puntos. Ahora, si observamos apertura-cierre, en enero fue 9,7 el número obtenido por el canal, y en junio fue de 7,8. En general tienen una caída de dos puntos, en buena medida explicada por la pérdida de audiencia en prime time”, agregó.

“De manera simplificada, no es solamente esto lo que lo explica, pero es la diferencia de rating entre Gran Hermano y MasterChef, es el grueso del análisis. Y, después, si tomamos los domingos también en el prime time, en enero hacían 13,1 y en junio 8,7. Es mucha diferencia”, aseguró.

Finalmente, la periodista aclaró que el canal buscará volver a aumentar los números con el programa que tanto les dio: “Hay una señal de alerta porque Telefe no quiere regalar ni media décima, así que esto no les es indiferente y están calentando los motores para el lanzamiento del nuevo Gran Hermano, que será en noviembre, aparentemente, hasta abril”.

Qué dijo Marina Calabró sobre Chiche Gelblung

La periodista estuvo como invitada en Polémica en el Bar (América TV) y disparó contra Chiche Gelblung, luego de que este la acusara de operar con Jorge Lanata para filtrar el parte médico de Wanda Nara.

Marcelo Polino, aprovechando la visita de la periodista en el ciclo, expresó: “Acá debería haber como mínimo un acto de desagravio porque el señor Chiche Gelblung la ensució a mi amiga Marina Calabró”.

Luego, justificó su dicho: “Lo que pasó es que estábamos acá en la mesa y él deslizó que, cuando Lanata dice lo de la salud de Wanda Nara, él la acusó a Marina de tener la información y no la había querido dar”.

“Dijo que yo había operado cual monje negro influyendo y determinando la voluntad de Jorge Lanata”, sumó la periodista, indignada. Para defenderse, Chiche tomó la palabra, y explicó: “Yo lo que dije es que vos tiraste la información y, con toda lógica, dijiste ‘no la voy a dar porque me parece complicado’. A Lanata, que le chupa un huevo todo, dijo ‘yo la doy’. Y vos saliste a jugar el 1, 2”.

“No fue así. Te lo juré por mi viejo”, soltó Calabró. “¿Vos la noticia la sabías pero no la ibas a decir?”, consultó Marcela Tinayre.

“Mirá, era una suerte de rumor instalado. Era una información que manejábamos todos los periodistas no solo los de espectáculos. Sabíamos que el diagnóstico podía venir por ahí. Esa mañana me escribe nuestra productora general, Andrea Rodríguez, y me dice que Lanata preguntaba si yo me animaba a contar la noticia”, rememoró.

“Eso pasó sin que yo llevara el dato a producción. Yo le dije que no lo iba a contar si no había un parte médico ni la palabra oficial de la familia. La información la chequearon la productora general y el propio Lanata en persona”, cerró Marina Calabró. Y para concluir, Gelblung reconoció: “Por la memoria de tu viejo, ahora te creo. Pero no me arrepiento de lo que dije”.