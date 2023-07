Marina Calabró fulminó a Florencia de la V y Karina Mazzocco tras entrevistar a Jey Mammón: “Dejaron solo a Ángel de Brito”

KARINA MAZZOCCO, MARINA CALABRÓ Y FLORENCIA DE LA V | INSTAGRAM

En las últimas horas se generó un escándalo luego de la entrevista realizada por Intrusos (América) a Jey Mammón para referirse a la denuncia pública de Lucas Benvenuto en su contra. Además, le dio un móvil a A la tarde (América). Sin embargo, esto no le agradó a Marina Calabró quien apuntó en contra de las conductoras.

Cabe recordar que el músico llevó a la Justicia a ambas y a Ángel de Brito, Yanina Latorre y Nazarena Vélez, quienes también son parte del canal. Por esta razón, el conductor de LAM (América) afirmó: “Esto seguirá en la justicia. Conmigo no cuenten para lavarle la imagen a nadie, ni para panquequearme. Pienso lo que dije, lo ratifico y lo voy a sostener en el juicio”.

Incluso aseguró que Florencia de la V había aceptado hacer la nota para evitar una demanda. Por su parte, Karina Mazzocco explicó: “En ningún momento he tomado ningún lugar. Lo que me pasa es que es creíble el relato de la historia de Lucas Benvenuto. ¿De qué me pueden acusar? ¿De creerle a una persona, que por todo lo que demostró en la Justicia, es una persona creíble?”.

¿Qué dijo Marina Calabró de Flor de la V y Karina Mazzocco?

Marina Calabró en Lanata sin filtro (Radio Mitre) se refirió a la postura de las conductoras de Intrusos y A la tarde (América), Florencia de la V y Karina Mazzocco respectivamente.

“Hay que tener mucho coraje para sostener la posición de Laura Ubfal, de Pampito y ni hablar la de De Brito, a la que reitero, me da vergüenza cómo lo dejaron solo al conductor más importante del canal“, expuso la periodista en su columna.

Pero también decidió apuntar en contra de las autoridades del canal: “Y al que el definitiva, les salva las papas todos los días. No solamente él pero fundamentalmente él. Me parece que yo no tiraría de esa cuerda, salvo que no les importe que les renuncie mañana. Pero bueno, esta es una opinión personal y es intuición de conocerlo hace 20 años”.

Ángel de Brito reveló la verdad sobre la entrevista de Florencia de la V a Jey Mammón

La visita de Jey Mammón a Intrusos (América) generó gran revuelo y muchos cuestionaron la “tibieza” de Florencia de la V a la hora de interrogarlo. En este sentido, Ángel de Brito reveló la verdad detrás de la presencia del conductor en el programa.

El conductor de LAM (América) jugó a su clásico “Ángel responde” en Instagram y cuando le preguntaron qué le pareció la entrevista de Florencia a Jey, se sinceró: “Flor no tiene aún herramientas para una entrevista así. Fue un acuerdo para no tener una demanda“.

Al igual que Ángel de Brito, Yanina Latorre también disparó contra Florencia de la V por darle un espacio a Jey Mammón en su ciclo. Luego de que Ángel de Brito titulara el mano a mano del cantante con la conductora como “un baldazo de lavandina“, debido a que De la V no se presentó a la mediación a la que fue citada por Jey y presume que habrán arreglado por fuera; Yanina Latorre contestó por qué no se presentó a la mediación porque no le llegó la notificación.

“Hablando de Flor, me hago cargo de lo que digo, ¿cómo te sentas a conducir un programa y ser un ser creíble más con la historia de vida, por la comunidad LGTB y la discriminación que sufrió…? ¿Cómo te sentas a defender una causa como la de Lucas, te emocionas, lloras y hablas con él, porque contó que hablaba, y después te sentas con Jey a tratar de ayudarlo?“.

Asimismo, Latorre agregó sin filtros: “Yo no podría hacerlo, me dan ganas de vomitar. Lo mejor que tenemos los comunicadores es la palabra, nunca me desdigo ni cambio de bando“.

“El relato de Jey es confuso porque acusa a Lucas de haber montado una operación por despecho, por haberlo dejado. Lucas fue citado por Karina Mazzocco en el contexto de la banda de pedófilos de Marcelo Corazza (SIC) porque él había desbaratado dos bandas de ese tipo”, concluyó Yanina.